Švancara: Spartu na Slovácku extrémně nenávidí. A její penalta? Nechápu a žasnu

"Při rozboru penalty, kterou Sparta na Slovácku vyrovnala, došli všichni k přesvědčení, že o faul nešlo. Vůbec to nechápu, že je tu nějaký postup, jak tyto situace přezkoumat, a pak žasnu, když to tak není," říká pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara v komentáři k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Slavia je opět první, i když jen o skóre. Ale v boji o titul jí začínám víc věřit. Dost napoví středeční utkání Sparta-Plzeň, v něm se hodně ukáže.

Kdyby Viktorka na Letné vyhrála, což se klidně může stát, opět se může dostat do hry. Neříkám, že to Slavia na Baníku bude mít snadné, ale tyto zápasy mě hodně zajímají.

Po trestu se vrátil Peter Olayinka, prokázal, že patří k oporám Slavie. Na cizince, na které jsem přísnější, odvádí po všech směrech perfektní práci. Jde o nadstandardního hráče.

Pro něj je vyloučení a trest velká zkušenost, už si dá velkého bacha, takovou blbost už neudělá. Hodně přispěl k vítězství ve vršovickém derby.

Slavia si ze vzájemného utkání v poháru vzala velké ponaučení a nepustila soupeře k ničemu. V tom se mi moc líbí, že se umí na konkrétní zápas připravit.

Na derby se Spartou se nachystala skvěle, na Bohemku rovněž. Proto ji vidím jako hlavního favorita na titul.

Sparta ztratila na Slovácku, žádné velké překvapení, tenhle zápas bude vždycky napínavý. Sparta je tam extrémně nenáviděný mančaft a nikdy to tam nebude mít lehké. Celý region se na něj chystá týden.

Souboj vyhecovaný, skvělá atmosféra, hodně fanoušků přijelo i z Prahy. Nebyl jsem překvapený, že domácí vedli, ani jsem vítězství Sparty moc nečekal.

V televizních studiích při rozboru penalty, kterou Sparta vyrovnala, došli všichni k přesvědčení, že o faul nešlo. Vůbec nechápu, že je tu nějaký postup, jak tyto situace přezkoumat, a pak žasnu, když to tak není.

Na penaltě se musí shodnout přece více posuzovatelů včetně VAR. Pokud není o tom přesvědčený, má dát pokyn hlavnímu, ať si zákrok prohlédne. Fotbal je sám proti sobě, pokud se tak nestane.

Tři zápasy byly vlastně rozhodnuté do poločasu, kdy Slavia, České Budějovice a Liberec vedly 3:0. Na obrat žádná teoretická past už snad ani není.

Nebývá to často a nemyslím, že jde o zásadní nekvalitu poražených, je to spíš trochu souběh událostí, které vyjdou. Promění se všechny šance, povedou se střely zdálky. Ale dokazuje to, jak domácí týmy vlítly do soubojů nachystané a soustředěné.

V poločase za stavu 0:3 stáhl v Liberci brněnský trenér Martin Hašek nejlepšího střelce ligy Jakuba Řezníčka, aby ho šetřil do dalších bitev, jak sám říkal. Je hrozně důležitá komunikace mezi hráčem a trenérem.

Hráč musí rozhodnutí přijmout tak, aby se v něm něco nevzpříčilo, aby se neurazil. Nesmí vzniknout žádný třecí bod. Pak je to v pořádku a dává mi to smysl. Utkání se Zbrojovce nepovedlo, klíčové přichází nyní proti Českým Budějovicím.

Jak jsem se dozvěděl, derby Pardubice - Hradec Králové se na východočeské půdě hrálo naposledy v roce 1960. Pro region je to úplná pecka a strašně jim závidím, jaké budou mít oba kluby nádherné stadiony. U nás v Brně je to velké téma a pořád to nikam nevede. Tam to dotáhly do konce.

Derby mělo nádhernou atmosféru, rozhodl ho pro Pardubice borec Pavel Černý, který hrával za Hradec, a je tu navíc sága celého rodu, hrával za něj i jeho děda a táta, nabízelo více krásných příběhů.

Stadiony klubům přispějí k nalezení dvanáctého hráče v podobě fanoušků, Hradec může příští rok hrát opět nahoře a s Pardubicemi se v boji o záchranu musí ještě počítat. Nic ještě nevzdávají.

Podle mého je už hotový Zlín, ten má velké komplikace.

Moc si rozhodčích nevšímám, ale učiním výjimku. Miroslav Zelinka odřídil 257 utkání, dohonil Pavla Královce v počtu nejvíce odpískaných utkání. Vím, že je od nás z Brna. Je vidět, že se v nejkrásnějším městě na světě rodí i kvalitní rozhodčí.

Nevěděl jsem, že hrával dorosteneckou ligu, ale to také o něčem svědčí. Fotbalu rozumí. Udržel si dlouhodobě kvalitu, je dobře, že takoví rozhodčí jsou, aby se mladí mohli od nich učit.