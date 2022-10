Švancara: Penaltu pro Slavii bych nepískl, pro Bohemku ale ano. A Plzeň hraje chytře

"Někdo si řekne, co je to za soutěž, v níž dominuje mužstvo, které v Lize mistrů schytává jeden debakl za druhým. V Lize mistrů ale narážíš na úplně jinou kvalitu, což si Plzeňští dobře uvědomují. Dostanou 4:0 a už hodinu po zápase to neřeší a přepínají zase na naši ligu," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Viktorka Plzeň hraje velmi chytrý fotbal. Využívají nejzajímavějšího hráče sestavy, útočníka Tomáše Chorého, který má formu a je klíčovou postavou. Hrají to jednoduše na něj, od něj přichází prodloužení balonu na nabíhajícího spoluhráče či sklepávačka, je to účelné.

Ve Zlíně ho výborně doplnil slovenský útočník Erik Jirka, ale s jeho chválou bych trochu počkal. Plzni chybělo sedm hráčů včetně Mosquery, pak dostal šanci právě on. Určitě něco v sobě má, jinak by ho trenér Michal Bílek nestavěl, ale Zlín soupeře příliš neprověřil. Nejen směrem dopředu, ale i při bránění. Dosti to Viktorce při gólech ulehčil.

Někdo si řekne, co je to za soutěž, v níž dominuje mužstvo, které v Lize mistrů schytává jeden debakl za druhým. V Lize mistrů ale narážíš na úplně jinou kvalitu, to je docela jiný svět. Bayern Mnichov, Barcelona a Inter Milán jsou vynikající mančafty a Plzeňští si to dobře uvědomují. Dostanou 4:0 a už hodinu po zápase to neřeší a přepínají zase na naši ligu. V ní budou hrát pořád nahoře a zakládají si už na další ročník, kdy se opět dostanou do evropského poháru.

Vršovické derby se mi líbilo, hrálo se útočně, padaly góly, mělo náboj. Bohemka umí favority potrápit, její otevřený styl jim ovšem vyhovuje. Výsledek vypadá jednoznačně, mohlo to být však jinak. Řeší se sporné momenty, do nichž zasahoval VAR. Já bych penaltu na slávistu Jurečku nepískl, podle mého nebyla, naopak bych ji nařídil v předchozím střetu na druhé straně. Ale to ať si vyhodnotí příslušná komise.

Ale i kdyby šli domácí do vedení 2:1, Slavia má nyní takovou kvalitu a formu, že by to zvládla. Trenéru Jindřichu Trpišovskému sedí na lávce takoví borci, že jejich prostřídáním získá převahu a strhne zápas na svou stranu.

Východočeské derby mě uspokojilo, chyběla tomu jenom patřičná atmosféra. Ač fanoušci přišli, oba kluby se těší, až dostaví své stadiony a utkají se doma. Potom to teprve bude správná ozdoba naší ligy.

Pro Pardubice rozhodly nádherné góly. Dominika Janoška znám, je odchovancem Zbrojovky Brno, kopal to takhle už v dorostu. Takže mě tolik nepřekvapil. Jeho trefa měla však úplně všechno: směr, razanci, načasování. Brankář neměl šanci. A pak mu druhý kout vymete Pavel Černý, který to měl daleko těžší, protože couval na míč, který padá. Takový gól se povede jednou za kariéru.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Je dobře, že Pardubice ožily, protože to s nimi vypadalo už hodně černě, ale jestli to bude stačit, se teprve ukáže. Já jim na rovinu moc nevěřím, ale protože staví stadion, tak bych jim přál, aby v lize zůstaly. A fanoušky by čekalo pravé východočeské derby i s kulisou.



V Ostravě zafungovala výměna trenéra, Pavel Hapal se snaží hrát útočněji. Mám ho rád, byl to skvělý fotbalista a dobrý kluk, přeju mu, aby se mu dařilo. Dostal ohromný dar, že se mu vrátil uzdravený útočník Ladislav Almási.

Je třeba však říct, že bránění Mladé Boleslavi bylo mírně řečeno podivné. Všechny ostravské góly padly hlavou a zadarmo. Kuzmanovič centruje do vápna, letí to tři čtyři vteřiny, Frydrych hlavičkuje z úhlu, to byla i chyba brankáře. Pak nezvládnutý roh a zase centr, na který čeká nikým neatakovaný střelec. Jak říkám - góly zadarmo. Proto jsem zvědav, jak Baník dopadne, až se utká s vyspělejšími týmy. Nyní jede na Slavii.

Tabulku střelců vede brněnský útočník Jakub Řezníček. Jsem hrozně šťastný, to bez debat. Vždycky fandím starším hráčům a on dělá všechno, aby dosáhl na stovku. Začíná se spekulovat, že by mohl dostat pozvánku do reprezentace. Strašně bych mu to přál, nicméně je to trošku přehnané. I když jako náhradník proč ne. Po letech by zase Zbrojovka měla v reprezentaci svého hráče.

Jeho góly posouvají Brno v tabulce. K Řezníčkovi však musím přidat brankáře Martina Berkovce a záložníka Michala Ševčíka, ten je pro Brno nepostradatelný. Pokud se bavíme o tom, že brněnský střelec vede tabulku střelců, tak se musíme zeptat proč. Za A sám dělá pro to maximum, za B má vedle sebe Ševčíka, který mu nahrává či akce připravuje. On dovede Řezníčka do Klubu kanonýrů.