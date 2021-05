Švancara: Jablonec šokoval porážkou v Příbrami. Komplotu Pelty se Starkou ale nevěřím

"Jsem velice smutný ze sestupu Zbrojovky Brno, ale sestup si zasloužila, nedávala góly. Penalty nejsou Kuchtova parketa," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový útočník Petr Švancara.

Nejlepší střelec ligy slávista Jan Kuchta kopal v nejvyšší soutěži čtyři penalty, ani jednu neproměnil. Za Bohemku a Slovácko to bylo na začátku kariéry, teď nedal dvě v tomto ročníku za Slavii, kdy se mu střelecky jinak velice daří. Zvláštní, ale pro mě pochopitelné.

Penalty nejsou jeho parketa. Ani na ni jít nechtěl, přinutili ho spoluhráči, aby si upevnil vedoucí postavení v tabulce kanonýrů. Každý však umí něco, já třeba nekopal standardky kolem vápna, neuměl jsem to tak zakroutit do šibenice jako jiní. Penalty vypadají snadně, ale i ty proměňovat je umění, určitá schopnost. Kuchta na ně stvořen není, kope je špatně.

Vůbec mi připadalo, že to není Slavia, na kterou jsme zvyklí, která nás baví. Měl jsem pocit, že to chtějí proti Karviné jen odehrát. Červenobílí měli patrně v hlavách, že to půjde snadno, že to možná není tak těžký soupeř. Zklamali hlavně diváky, kteří chtěli vidět Slavii v plném lesku a čekali vítězství. Ale pozor - Karviná hrála velmi slušně, moc se mi líbil autor gólu Čmelík. Zápas byl ovšem především o výkonu Slavie, ten nebyl dobrý.

Pro mě je šokující prohra Jablonce v Příbrami. Určitě chyběl nejlepší střelec týmu Ivan Schranz, ale i bez něj to měli zvládnout. Byl to jiný Jablonec, nevytvořil si ani moc šancí. Spartě dal jasně najevo, že může v klidu skončit druhá bez většího úsilí. Příbram naopak potěšila, že to pořád nevzdává.

Zachytil jsem názory, že to bylo dohodnuté, upekli to majitelé Míra Pelta a Jarda Starka. Nevěřím tomu. Ať si dohadují spolu, co chtějí, ale jak to provedou s hráči? Bez nich to nejde. Přemluví pět šest borců, aby to odevzdali? Pokud by byli soudní, ani by nenastoupili. Já bych určitě odmítl. Vůbec tomu nevěřím.

V Boleslavi padlo devět gólů, to se mi moc líbí. Jen ať padají. Pro trenéry je asi složitější rozebírat chyby, ale diváky to baví. O to přece jde. Utkání nahoru dolů, hodně dalších šancí. Skvělé výkony hráčů, výborný domácí kapitán Mára Matějovský, jsem rád, že se mu tak daří. Sparta je pod trenérem Vrbou dopředu úžasně silná, ale musí se zlepšit v defenzivě. Některé obdržené góly byly až nepřijatelné. Pokud udrží Sparta své ofenzivní hráče, myslím Hložka, Karlssona a další, a zlepší se vzadu, bude hodně nahoře.

Diskutoval se její pátý gól, kdy rychle rozehráli přímý kop a Polidar šel sám na brankáře. Chválím rozhodčího, že to pustil. Za mě chytrost. Pokud není hráč zraněný a Hložek viditelně nebyl, tak ať se neváhá. Nastane vhodný okamžik, kdy můžete soupeře zaskočit rychlou rozehrávkou, proč to neudělat. Domácí zůstali úplně stát, zbytečně gestikulovali, to naopak nechápu. Byla to jejich chyba.

Slovácko se poprvé v historii představí v evropském poháru a já mu moc tleskám. Jedna velká gratulace za to, jak nás "fandoušky" ofenzivního fotbalu celý ročník bavilo. Úspěch mu vysloveně přeju, bude to pro hráče dobrá zkušenost. Samozřejmě je tu otázka, zda bude Slovácko v Konferenční lize konkurenceschopné, až narazí na vyspělejšího soupeře. Ale to se ukáže.

Připadá mi, že odvolání Adriana Guĺy z lavičky Viktorie Plzně a příchod Michala Bílka vyvolal opačný efekt, než se očekávalo. Změna mužstvo jako by dost poznamenala. Nejsem uvnitř, nevidím, co se děje, ale zatím to vůbec nešlape. Není vidět, že by přišla nějaká vzpruha. Tři góly v dohrávce od Sparty, tři od Pardubic, to není náznak zlepšení.

Petr Švancara (43) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Zbrojovka Brno sestupuje. Pro nás sportovní tragédie, všichni jsme z toho smutní. Na druhou stranu jsem soudný a říkám, že zaslouženě. Za to, co jsme hlavně v domácích zápasech předváděli, to nemohlo skončit jinak. Nedávali jsme góly, zahodili neskutečný počet šancí. A to nám ještě Teplice dlouho nechávaly čuchnout. Ale ostatní ohrožení začali góly dávat, my ne. Proto padáme.

Chybu vedení zřejmě udělalo už v přechodu ze druhé ligy, kdy si myslelo, že kádr na to má. To se nepovedlo, hráči kvalitu na ligu neměli. Do toho změna trenéra, pak se přidal i VAR, kdy se ozval majitel a při posuzování složitějších situací nebyl VAR náš kámoš, aby je vyhodnotil v náš prospěch. Nechci to však omlouvat a hledat příčiny jinde. Kdo nedává góly, nemůže uspět.