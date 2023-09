Švancara: Haraslín je nejlepší ofenzivní hráč ligy, u gólů přemýšlí. Holec mě šokoval

"Věděl jsem, že se nejlepší střelec minulé sezony Václav Jurečka časem chytne. Jsem přesvědčen, že dá opět nejméně deset gólů," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Sparťanský Lukáš Haraslín je momentálně nejlepší ofenzivní hráč ligy. Alespoň já to tak vidím.

Gólové situace, do kterých se dostane, řeší dobře, fotbalově, přemýšlí u nich.

V Liberci to předvedl, napřed klička gólmanovi, při druhé trefě ho pak obstřelil.

Pěkně se na něj dívá.

Jeho nasazení po hodině hry byl výborný trenérský tah, do té doby byli ve druhé půli domácí lepší a spíš směřovali k výhře. Haraslín všechno otočil.

Vlítl už do trošku unavenější obrany a povedlo se to úplně fantasticky. A nejde jen o zápas v Liberci, formu má obdivuhodnou.

Nenastoupil v základu, ovšem vyrovnal se s tím. Trenér mu určitě dobře vysvětlil, že to není tím, že by podával špatné výkony, ale je to prospěšné pro mužstvo.

Četl jsem, že potřebuje ještě trochu natrénovat, proto se mu dává taková minutáž, aby to zvládal. Spartu čekají těžké zápasy, bude Haraslína v této formě potřebovat.

Poprvé se v probíhající sezoně trefil poslední král střelců, slávista Václav Jurečka. Z penalty, to však nevadí. Šel na ni, přestože ji v minulém kole v Jablonci neproměnil.

Teď to bylo už za vedení 2:1, což je lepší než při bezbrankovém stavu, ale stejně musel prokázat sebedůvěru. Jak jsem slyšel, tak to trenéři ani neřešili, vědí, že góly dávat umí. To se ukázalo.

I když dosud v lize neskóroval, do šancí se dostával, bylo jen otázkou času, kdy to prolomí, kdy se opět rozjede. Pro mě je to momentový hráč, který se umí správně rozhodnout a je v ten pravý moment tam, kde má být. Věřím, že těch deset gólů opět dá.

Má okolo sebe vynikající spoluhráče, kteří mu dávají kvalitní servis, s každým vytvoří nebezpečnou dvojici. Ať je to Tijani, Chytil nebo Van Buren. V tom má Slavia obrovskou sílu, soupeři si musí hledět více hráčů.

Naprosto nechápu chybu, jakou udělal brankář Dominik Holec, který přišel ze Sparty do Karviné na hostování a měl proti Slavii určitě zvýšenou motivaci. Jsem z toho šokovaný.

Nevím, co ho přimělo, aby mu rozehrávka trvala tak dlouho, když věděl, že má kousek od sebe hodně rychlého Tijaniho, který je schopen na deseti metrech strašně zrychlit.

Ještě bych pochopil, kdyby byl za ním a neviděl ho, ale tohle se opravdu nepovedlo. Nemyslel jsem, že se takové chyby u brankáře ještě dočkám. Nevím, co mu běželo hlavou, bylo to hodně laxní.

Plzeňská ofenziva je nesmírně silná. Má na výběr hodně kvalitních hráčů směrem kupředu, přidává se k nim i Cadu. To je moc šikovný hráč, má vynikající zakončení. Když berete do mužstva cizince, musíte hledět nejen na jeho fotbalové schopnosti, ale aby byl i lidsky v pořádku. A to Cadu zřejmě je.

Poslední je Jablonec a to mi hlava nebere. Po jeho domácí remíze se Slavií jsem v Českých Budějovicích na něj sázel čistou dvojku, byl jsem přesvědčen, že tam vyhraje. Zvlášť když hrál dlouho proti deseti. Je pro mě velké zklamání. Teď ho čeká důležitý zápas s Libercem, který také prohrál, jsem zvědav, jak derby dopadne.

Dalším překvapením je pro mě prohra Teplic doma s Pardubicemi. Už v této fázi ligy se zakládá, kdo bude hrát o záchranu. A tyhle zápasy na vlastní půdě by měly týmy, kterým by sestup mohl hrozit, zvládnout.