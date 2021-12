Švancara: Dvě červené a penalty proti Slavii? Sudí zvládl zápas v Ostravě perfektně

"Zápas Baníku se Slavií bylo nádherné zakončení podzimní sezony. A na jaro se moc těším," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Zápas Baníku se Slavií bylo nádherné zakončení podzimní sezony. Jestli to někdo takto vymyslel, tak obrovská poklona. Mělo to spád, dramatičnost, šest gólů. Nadstandardní výkony více hráčů. Strašně mě to bavilo. K tomu velký obdiv rozhodčímu. Na to, jak je nezkušený, tak to zvládl perfektně. Vytvořil si autoritu, všechny důležité momenty společně s pomezními a VAR posoudil dobře. Byli součástí krásného zakončení podzimu.

Oba trenéři neskrývali z výsledku zklamání. Ostravský Ondřej Smetana byl negativní víc. Trošku mu rozumím, vítězství bylo kousek, ale chyběl mi u něj i pozitivní pohled. Měl kluky taky pochválit. Jasně jim poděkovat za to, co dokázali, protože to bylo fakt neskutečné. Dvě červené karty, tři góly, k tomu neproměněná penalta, to je majstrštyk. Na podzim nikdo tak Slavii nepřitlačil, nikdo ji tak nenačapal, ani Sparta ve vítězném derby. Možná ale v momentu zklamání, že se mohlo vyhrát, na slova chvály zapomněl.

Smutným hrdinou jeho souboru je jistě slovenský útočník Ladislav Almasi. Přišel jako žolík, hned se trefil, proměnil v pohodě první penaltu, šel na druhou a mohl si připsat hattrick. Při ní ale udělal všechno špatně. V hlavě se mu asi honilo, kam to kopnout, když se vám bedna zatíží takovými myšlenkami, většinou to pokazíte. Vím to sám, také jsem někdy dumal, kam brankář skočí, pro kterou stranu se rozhodnout, a zvoral to. Nezvládl to ani Almasi, mladý hráč, nezkušenost ho sežrala, ale selhali i jiní. Pro mě však pro budoucnost výborný nákup Baníku.

Vyspělost Slavie se ukázala ve chvíli, kdy měla asi jedinou možnost, jak v devíti ještě dosáhnout na bod, když kopala přímý kop. Tím, že na hřišti už nebyl Nicolae Stanciu, se červenobílí rozhodli pro rozehrání a propálit to. Tomáš Holeš trefil balon náramně. Rána jako z děla vedle zdi, to on umí. Můžeme probírat, že hráč, který vybíhal proti míči, myslím Jiří Klíma, se otočil. Je těžké, když jdete proti balonu zůstat čelem, ale především je třeba vypíchnout, že to byla děsná rána.

Smetanův protějšek Jindřich Trpišovský zhodnotil utkání správně, ale bylo také na něm vidět rozladění. Vedeš v půli dva nula, přitom stačilo málo a Slavia zápas ztratila. Líbilo se mi, že tolik nepokálel kluky, kteří to pokazili. Přitom o Oscarovi není pochyb, to bylo neomluvitelné.

Něco schytá i druhý vyloučený Jan Kuchta. Zabránil jasnému gólu, to se dá pochopit, není to úplná hloupost. Často hráč jedná i zkratkovitě, vidí míč, jak jde jasně do brány, sáhne po něm. Když pak brankář penaltu chytne, hodnotí se to i jinak. Ale on ji nechytil, Baník šel do vedení a Kuchta poslal spoluhráče do devíti. U něj mě však mnohem víc zarazilo, jak špatně vstoupil do utkání. Jestli mu vadilo, že nenastoupil od začátku, ale střídání se Slavii na rozdíl od Baníku vůbec nepovedlo. O Slavii se však nebojím, umějí si to rozebrat a v klidu vyříkat, mají na to nyní tři měsíce.

Sparta vyhrála jediným zásahem Adama Hložka a to jsou góly, které od něj rád vidím. Silný v souboji jeden na jednoho, ustál jich několik po sobě, pak si počkal a vypálil. Vyzařovalo z něj sebevědomí. Jinak zápas špatný, na rovinu říkám, že mě nebavil, ze strany Sparty nic moc. Ale vyhrát, když se nedaří, je často ta největší vzpruha. Některé zápasy takové jsou.

Jestli má Hložek odejít, tak by neměl už teď, ale až v létě. Sparta má boj o titul slušně rozehraný, zaregistroval jsem, že na Letnou už míří Čvančara, to také něco naznačuje. Je tam gólový Matěj Pulkrab, uzdravit se má Lukáš Juliš, to je přece ofenzivní síla. Přesto by měl Hložek ještě zůstat. Nabídky ale už údajně leží na stole, je tam i z Bayernu Mnichov, přeju manažerovi, aby zvolil tu správnou cestu i směrem k nároďáku.

O gól vyhrála rovněž Plzeň. Dokazuje, že zvládá i takové zápasy, pomůže si standardkou, individuální akcí, několikrát o bodech rozhodovali svými zásahy obránci. Hezkých zápasů bylo od Plzně na podzim poměrně málo, ale body to jsou. Viktorka to má hodně těžké, mančafty proti ní většinou poctivě brání, všichni hráči jsou na tom dobře fyzicky. Ale jestli chceš hrát o titul, musíš vyhrávat. Stačí o gól, Plzeň to na podzim zvládala.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Naopak pro Karvinou jsou výsledky kruté a kruté jsou i góly, jaké dostává. Minule dost potrápila Spartu a neuvěřitelný kolaps brankáře Petra Bolka jí vzal naději na body. A to se děje až s ubíjející pravidelností. U ní už není, že by se mohla chytnout nějakého stébla. Je to boj jenom o baráž, jestli se vyhne přímému sestupu.

Věřil jsem, že po dvou výhrách budou Teplice minimálně bodovat i proti Boleslavi. Ale prohrály si to samy. Dostal gól přes děravou zeď, to je školácká chyba, to se už dneska ve světě neděje. Jinak je totiž zeď úplně k ničemu. Nikdo, kdo v ní stojí, se nesmí otočit zády, nesmí vzniknout sebemenší škvíra. Proto se někdy hráči drží i rukama, aby se nevytvořila ani skulinka. Za zdí leží hráč, můžeš vyskočit a zvětšit objem, ale rozestoupit se nesmí.

Navíc Jan Fortelný neproměnil penaltu. Tady bych řekl, že se vyznamenal mladoboleslavský brankář Jan Šeda. Zkušení gólmani to tak při penaltách dělají, že chodí na zem trošku později a nechají uprostřed brány nohy. I mě takhle jednou v Budějovicích brankář nachytal. Teplice utkání nezvládly a hráči se mohou jen bouchat do hlavy, protože tohle je může stát ligu! Mají však posílit, pokukují po zkušených hráčích. Uvidíme, jak si na jaře budou počínat.

Na jaro se těším. Slavia už naštěstí pro fanoušky nevede ligu o parník, uzdraví se jí ale marodi, bude silná. Plzeň je za ní o bod, v závětří Sparta, do této společnosti se dere ještě Slovácko, stejně jako Baník. Jestli oba týmy budou mít formu, bude skupina o titul velmi zajímavá. Na nadstavbu se můžeme vysloveně těšit. Takhle pětka slibuje, že bude na co koukat.