Epidemie zlomených palců. Po sjezdařích si zlomil prst i fotbalista Šural

před 3 hodinami

Praha - Útočník Josef Šural by mohl až šest týdnů chybět fotbalistům Sparty. Nejlepší střelec pražského týmu si zlomil palec na noze během soustředění ve Španělsku.

Šural nebude mít na noze sádru, protože zlomenina posledního článku na palci nelze zafixovat. "Mrzí mě to, protože zranění přišlo krátce před zahájením jarní části sezony. Budu se snažit co nejrychleji dostat zpět do plného tréninku i zápasů a být schopný pomoct týmu," řekl pro klubový web Šural.

Sedmadvacetiletý ofenzivní hráč na podzim vstřelil šest ligových gólů, další branku přidal v domácím poháru. Sparta, které patří pátém místo v tabulce nejvyšší soutěže, odstartuje druhou část sezony v neděli doma proti čtvrtému Liberci.