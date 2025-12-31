Supernávrat je na spadnutí. Českou ligu má znovu oživit slavné fotbalové jméno

Rok 2026 = rok návratu velké značky na nejvyšší scénu. Zbrojovka Brno, jeden z klenotů tuzemské fotbalové historie, nemůže mít pod praporem prozíravého miliardáře jiný cíl.
„Ale ode mě to takhle neuslyšíte,“ usmívá se trenér Martin Svědík.
„Máme to s kluky nastavené tak, že musíme mít vítěznou mentalitu, abychom toužili vyhrát každý zápas. A za tou touhou je ten cíl,“ přidává.
Jednapadesátiletý rodák z Chrudimi si v Česku vybudoval pozici váženého trenéra. Aby ne, když malé Slovácko vytáhl až do Evropy.
Proto se o něm spekulovalo coby o jednom z horkých kandidátů na místo hlavního kouče českého reprezentačního áčka.
O to větší překvapení bylo, když se na sklonku jara 2025 upsal celku, který balancoval na hraně druhé ligy.
Kdysi slavná Zbrojovka Brno se krčila na čtrnáctém stupínku, potupný pád do třetí ligy byl proklatě blízko.
Přesto se Svědík vydal do tohohle dobrodružství. Proč? „O reprezentaci se jen mluvilo v médiích, ale nic konkrétního neproběhlo,“ vzpomíná.
„Přiznám, že ligové nabídky jsem měl a některá jednání byla i daleko. Nabídka Zbrojovky sice přišla na poslední chvíli, ale když jsem si dával k sobě všechna pro a proti, tak mě oslovila ta cesta,“ vysvětluje s odstupem.
Onu cestu popsal hned při převzetí populární „Flinty“ mimořádně úspěšný byznysmen Vojtěch Kačena. Ten před sedmi lety založil firmu Second Foundation, která se věnuje obchodování s energiemi, výstavbě a vývoji bateriových úložišť a správě obnovitelných zdrojů.
Využívá k tomu algoritmy z těch nejchytřejších matematických hlav. Skupina s necelými pěti sty zaměstnanci vydělala jen za rok 2022 zhruba 1,5 miliardy korun. A její majetek stále bobtná.
„Mámě pět dostavěných velkých bateriových úložišť, především v Japonsku a Německu, a dalších dvacet stavíme. A chceme jich co nejvíc postavit v letech 2026–2028,“ přiznal Kačena před Vánoci v rozhovoru pro export.cz.
„Po Spartě, Slavii a Viktorii Plzeň má Zbrojovka nejlepší finanční možnosti v českém fotbale,“ nese se kuloáry.
Ovšem teď zpět k nastolené cestě. Její oficiální název zní – Cesta mezi elitu. Podrobnosti připojil Kačena okamžitě po nástupu do vlastnického křesla pro klubový web: „Mým prvním dílčím cílem je vybudovat v Brně špičkovou akademii pro děti. Chceme vybudovat moderní sportovní centrum se zázemím pro A-tým a celou mládež,“ popisoval.
„V akademii bude prostor pro regeneraci, dále bychom tam rádi měli ubytování a do budoucna i školu. Mělo by to být srdce celého klubu. Ideálně bych začal stavět hned, ale nejdříve je potřeba vybrat lokalitu. Cílem je mít 10–15 hřišť a vytvořit pro všechny týmy Zbrojovky domov, kde budou trávit nejen tréninkovou část, ale měli by tam mít i možnost plnohodnotně využívat svůj volný čas,“ pokračoval.
I miliardář však věděl, že úkolem číslo jedna je zachránit a resuscitovat seniorské áčko. A protože klíč k bohatství v podnikání je ve schopných lidech, neboť bez nich se jednoduše nemůžete dopracovat k prosperitě, ve fotbale vsadil na stejnou kartu.
A tak se na brněnské střídačce objevilo jméno, na které si nikdo netroufal ani pomyslet. Pro Svědíka to byla výzva. Tým už doopravdy visel nad třetiligovou propastí.
„Nebylo to tak, že bych neměl strach o to, aby záchrana dopadla. Mužstva ze spodka tabulky totiž začala bodovat, nebylo už moc kol do konce. Nakonec se to podařilo za pět minut dvanáct a skončili jsme sedmí,“ rekapituluje Svědík.
Jakou zázračnou medicínu mužstvu naordinoval? „Vybrali jsme rychlostní a běžecké typy, které byly schopné se přizpůsobit organizaci v obranné i v útočné fázi s přímočařejším a rychlejším přechodem směrem k soupeřově brance. A vsadili jsme na ustálenost sestavy,“ vyjmenovává hlavní příčiny úniku last minute před potupným sestupem.
Ale ihned dodává, že základem radikální změny směru byla svoboda při výběru spolupracovníků.
„Měl jsem požadavek, že si chci realizační tým postavit podle sebe. A dostal jsem k tonu volnou ruku. Je hodně málo klubů, které vám tohle splní,“ podotýká Svědík.
Kačena do téhle skupiny patří. Splnil, co slíbil a čeho se pevně drží - angažuj nejschopnější odborníky v daných oblastech a nech je pracovat.
U Svědíka a jeho spolupracovníků se to promítlo do letní dřiny. Intenzivní fotbal, který náročný trenér razí, se bez patřičné kondice hrát nedá. „Hráči v létě pracovali fantasticky,“ pochvaluje si kouč.
Bylo třeba zvýšit i konkurenci v kádru. Zbrojovka proto otevřela dveře novým tvářím. Rymarenko, Brazilec Kaká, Gjorgievski a další dostali skříňku v kabině.
Příchody budou pokračovat v zimním přestupovém oknu. Vidina první ligy z toho dělá nutnost. Ale Zbrojovka už pocítila, že druholigová příslušnost je na trhu hendikepem. Myslela si třeba na Lukáše Sadílka, ovšem ten dal přednost stěhování ze Sparty do polské první ligy.
Na druhou stranu také Zbrojovka není pro každého. Ředitel klubu Jan Mynář v podcastu Flinta stěžejní kritérium pro výběr posil do Svědíkova mužstva připodobnil k jednomu jménu: „Jednoznačně Láďa Krejčí. To jsou přesně typy hráčů, které tým potřebuje.“
Obránce Wolverhamptonu ale ještě nějakou dobu pobude v Anglii… „Potřebujeme odolné typy hráčů, protože ve Zbrojovce musíte vyhrát každý zápas,“ souhlasí Svědík.
Tlak je však privilegium. Kdo ho podstupuje, bojuje o trofeje. Zbrojováci se k této metě pod Svědíkovým velením na podzim výrazně přiblížili. Kralují druhé lize s pětibodovým náskokem před Táborskem. Padli jen jednou, v domácím souboji s Prostějovem. Vstřelili nejvíce branek ze všech (40) a mají druhý nejmenší počet inkasovaných gólů (13, lepší byla pouze Opava s dvanácti).
Svědík a jeho kolegové z realizačního štábu však nenechají nikoho usnout na spokojeném obláčku. Uvědomují si, že naplnění cesty vyžaduje další posun po ve všech stránkách.
Pro do fotbalu zapáleného miliardáře jsou inovace denním chlebem. Zároveň na vlastním příkladu hráčům ukazuje, že pokud něčeho chcete dosáhnout, musíte tomu leccos obětovat.
Milovník triatlonu neváhal jet na domácí zápas se sparťanským béčkem 220 kilometrů na kole. „Úplně zpocený jsem si vzal tričko z kanceláře a šel na tribunu. Mám rád, když jsem přímo v davu a cítím tu atmosféru,“ líčil na klubovém webu.
Fanoušci od něj očekávají nejen návrat první ligy, ale také nový stadion. Nejlépe na stejném místě, kde chátrá kultovní fotbalový chrám za Lužánkami. V říjnu 1996 tam na zápas proti Slavii přišlo 44 120 diváků, což je dodnes český ligový rekord.
Kačena už městu nabídl odkup pozemků a vybudování novodobé arény za Lužánkami z vlastních zdrojů. „Zastupitelstvo města Brna souhlasí s umožněním výstavby stadionu v lužáneckém areálu, pakliže to bude právně a technicky možné,“ reagovali v září radní.
Prvního prosince pak schválili podmínky koncesního řízení pro výstavbu nového stadionu. Tím umožnili, aby budoucí investor mohl nabýt potřebné pozemky a následně na své náklady postavit fotbalovou arénu a provozovat ji.
Rok 2026 by mohl být pro zbrojováckou rodinu opravdu hodně zajímavý.
