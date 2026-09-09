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Sport

Sudí se v Hradci vzepřel videu. Nechvalně proslulý Vavro musel pod sprchy

ČTK,Sport
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Dohrávka 5. kola fotbalové ligy mezi domácím Hradcem Králové a Plzní góly nenabídla, o největší rozruch se tak v závěru postaral obránce hostů Denis Vavro ostrým skluzem na Abdullahiho Umara.

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Denis Vavro a jeho červený zákrok proti Abdulahimu UmaroviFoto: CTK – Taneček David
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Hlavní sudí Dalibor Černý slovenského reprezentanta vyloučil a červenou kartu nepřehodnotil ani po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů. Trenéři se na tiskové konferenci na správnosti verdiktu neshodli, byť plzeňský kouč Radoslav Kováč měl pro vyloučení pochopení. Pro jeho protějška Davida Horejše byl Vavrův faul jednoznačně "červený".

Vavro v 90. minutě u postranní čáry "vlétl" pod nohy unikajícímu Umarovi. Nigerijský útočník stihl nadskočit, plzeňský stoper ale ještě přizvedl nohu a soupeře zasáhl.

"Já si myslím, že to je jasná červená karta. Ten kluk, kdyby nenadskočil, tak je průšvih. Jasná červená karta," uvedl Horejš. "On ho vlastně netrefil, ale rozhodčí říkal, že ta intenzita byla tak velká, že kdyby nenadskočil... tak tohle nechce. Říkal jsem, že tomu rozumím, ale pořád si myslím, že to byla žlutá karta," podotkl Kováč.

Černý si stál za svým původním rozhodnutím navzdory tomu, že ho videorozhodčí přivolal k obrazovce ke zhlédnutí opakovaných záběrů. V podobných případech většinou hlavní sudí změní verdikt.

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"Co jsem viděl, tak on tam přiletěl v hrozné intenzitě, vypadalo to nebezpečně. Podle mě šlo o zdraví hráče," řekl domácí záložník Vladimír Darida, který jako kapitán komunikoval s rozhodčím i Vavrem.

"Říkal, že ho pořádně netrefil, a já mu zase říkal, že to pro mě vypadalo jako hrozně nebezpečný zákrok. Emoce ani nebyly až tak veliké, dokázali jsme si to vysvětlit. Rozhodčí nám potom řekl, jak to viděl a že červená platí," popsal účastník letního mistrovství světa, jenž si dnes proti mateřskému klubu připsal stý start v české lize.

Vavro nastoupil za Plzeň teprve podruhé po nedávném přestupu z Wolfsburgu. V obou utkáních Viktoria udržela čisté konto, i když v Hradci Králové byla horším týmem.

"Z našeho výkonu jsem zklamaný, na Plzeň je tohle málo. Pozitivní je pouze bod a nula vzadu. A musím pochválit i mladého Pališčáka, byl to pro něj tady v Hradci těžký test, ale zvládl ho velmi dobře," ocenil Kováč dalšího slovenského obránce, teprve osmnáctiletého Tobiáše Pališčáka.

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Západočeši pod novým koučem neprohráli ani čtvrtý soutěžní zápas a po sedmi kolech jsou na devátém místě tabulky. Hradec je na tom o bod a jednu příčku lépe.

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