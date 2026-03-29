Sudí přinesl vlastní míč a ukázal, jak házet auty. To bylo první derby před 130 lety

Fotbalové derby pražských klubů Sparty a Slavie, tedy pražských „S", má bohatou historii, která byla zahájena přesně před 130 lety. V utkání samém sice padl jeden gól do sítě Slavie, ale jelikož se rozhodčí s kapitány nebyli s to dohodnout o jeho regulérnosti, byl nakonec odvolán.
Na jaře roku 1896 vzešla z iniciativy velkého sportovního propagátora Josefa Rösslera-Ořovského myšlenka na uspořádání první mistrovské fotbalové soutěže.
Národní zápasy mužstev kopaný míč cvičících, jak zněl její honosný název, svedly v třetím utkání proti sobě Spartu a Slavii. Na Královské (nyní Císařské) louce u Prahy řídil zápas před zraky 121 diváků sám Rössler.
Ten byl pro tuto práci osobou nejpovolanější, neboť jako jediný v českých zemích vlastnil originál anglických pravidel a k zápasu přinesl vlastní míč, zboží tehdy velmi nedostatkové.
Slavia hrála ve svých tradičních červenobílých dresech, Sparta vyběhla na hřiště v černých dresech s bílým „S" na hrudi.
Sestavy ale dnešním fanouškům o kvalitě obou týmů mnoho nenapoví.
Na sparťanské straně může zaujmout jméno útočníka Malečka. Karel Maleček byl nejen tvůrcem návrhu na klubový znak, ale také otcem syna Josefa, jenž se do historie českého sportu zapsal jako skvělý hokejista.
V týmu Slavie pak jako kapitán vyběhl na hřiště Karel Freja, později první předseda Českého svazu footballového.
Derby se hrálo na travnaté ploše ohraničené provazy. Sudí ukázal před úvodním hvizdem hráčům, jak se správně provádí autové vhazování, a vysvětlil jim, co vyjadřují jednotlivá gesta.
S oběma kapitány také dohodl například to, že na zapískání se musí přestat hrát či kde má stát brankář při penaltě; brankové čáry tehdy ještě neexistovaly.
První uznaný gól v derby pražských „S" padl až v druhém vzájemném zápase v říjnu 1897 a jeho autorem byl slávista Josef Bělka.
Doposud se odehrálo 316 derby, Sparta má 139 a Slavia 100 vítězství.
