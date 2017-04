Sudí Matějek před lety naletěl Limberskému, nyní se zastal Fraňka. S videem zmizí spekulace, říká

před 44 minutami

"Kdybych já dneska stál v Plzni a viděl střet Limberského s Hušbauerem ze stejné pozice, jak jsem to viděl tehdy, tak penaltu znovu odpískám. Ten úhel pohledu je strašně důležitý," říká po letech bývalý rozhodčí Radek Matějek. A i ve světle špatně odpískané penalty po faulu-nefaulu na Mingazova v nedělním derby si přeje zavedení videa.

Praha - Dnes už bývalý elitní rozhodčí Radek Matějek prožil v září roku 2012 podobnou zkušenost jako sudí Pavel Franěk v nedělním derby pražských "S". Oba totiž shodně odpískali spornou penaltu a ovlivnili konečné skóre zápasu.

Matějek v 7. ligovém kole sezony 2012/13 skočil na špek plzeňskému Davidu Limberskému, který naběhl do nohy tehdy sparťana Josefa Hušbauera. Z nabídnutého pokutového kopu rozhodl ve 40. minutě jediným gólem v zápasu kapitán domácích Pavel Horváth. A právě od tohoto momentu začali sparťané používat urážlivý pokřik na dnes už bývalého levého obránce národního týmu.

Dnes čtyřiačtyřicetiletý arbitr za tuto chybu vyfasoval trest od komise rozhodčích na pět ligových kol. "Kdybych já dneska stál v Plzni a viděl střet Limberského s Hušbauerem ze stejné pozice, jak jsem to viděl tehdy, tak penaltu znovu odpískám. Ten úhel pohledu je strašně důležitý," vzpomíná dnes už hráčský agent Matějek.

"Penaltu na Limberského jsem pískl v prvním poločase a musel jsem se soustředit na zbytek zápasu. Nemohl jsem si dovolit se tím ovlivnit, protože kdybych udělal další chybu, tak by to byl ještě větší průšvih. Rozhodčí se musí obrnit a být stoprocentně soustředěný na každou situaci," vysvětluje Matějek a dodává, že své verdikty v poločasové přestávce raději neověřoval.

A právě kvůli své hořké vzpomínce zcela chápe chybu, které se v nedělním derby dopustil Pavel Franěk, když po skoku Mingazova v 91. minutě opdískal penaltu proti Spartě. Hned v pondělí pak komise rozhodčích vyhodnotila tento verdikt jako chybný a pozastavila mu činnost na tři utkání.

"Když řídíte Slavii se Spartou nebo Plzeň se Spartou a další top utkání, tak každý rozhodčí to chce odpískat nejlépe. Myslím si, že Pavel Franěk byl v daný moment stoprocentně přesvědčený, tak ukázal na penaltový puntík přesně tak, jak jsem tehdy v Plzni ukázal já," pokračuje Matějek.

A jak podobným přehmatům zabránit? Sudí Matějek, stejně jako mnozí jiní sudí, má poměrně jasno. Stačilo by zavést instituci videorozhodčího. "Nebyly by potom nějaké spekulace. Jestli by se rozhodovalo okamžitě, tak by video určitě prospělo. Chyby rozhodčích jsou totiž všude, ne jen v České republice."

