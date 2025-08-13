Plzeňský fotbalový kanón? O Viktorii má zájem zbrojařský magnát Strnad

Současný generální ředitel a menšinový akcionář klubu Adolf Šádek (25 %) uvedl, že "probíhá nějaký proces", ale odmítl komentovat detaily.
Většinovými vlastníky jsou švýcarský podnikatel Martin Dellenbach a Rakušan Raphael Landthaler prostřednictvím skupiny FCVP GmbH.
V době finanční krize Viktorie prodal Šádek v roce 2023 majoritní podíl této skupině za zhruba 250 milionů Kč s opcí na zpětný odkup.
Plzeň je podle rozpočtu i hodnoty kádru třetím největším klubem české ligy po Slavii a Spartě. CSG jednání nekomentuje, zájem však výslovně nepopírá.
"Spekulace na trhu nekomentujeme," uvedl za CSG mluvčí Andrej Čírtek.
CSG (Czechoslovak Group) působí hlavně v obranném průmyslu, výrobě vozidel, letecké techniky a v železniční dopravě. Skupina sdružuje desítky firem v Česku i zahraničí a patří mezi největší průmyslové podniky v zemi.
Prodej plzeňského klubu zapadá do trendu posledních měsíců, kdy české fotbalové kluby přebírají významní investoři. Letos změnila majitele Dukla Praha, Sigma Olomouc, Hradec Králové, Teplice, Liberec i Slavia.