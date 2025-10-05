Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí

Letenští před reprezentační pauzou nadále vedou tabulku o bod před vršovickým rivalem a o dva před Jabloncem.
Skóre otevřel hostující Vasil Kušej, v nastaveném čase první půle srovnal Albion Rrahmani. Červenobílí i v oslabení udrželi remízu a zůstali jediným neporaženým týmem v soutěži.
Slavia prohrála jediné z posledních sedmi ligových derby, v minulé sezoně zvítězila ve dvou ze tří vzájemných zápasů. Sparta nicméně doma v nejvyšší soutěži s vršovickým rivalem již posedmé za sebou bodovala.
Letenští prohráli jediné z dosavadních 11 kol, Slavia vyšla naprázdno v jediném z posledních 21 ligových duelů.
Červenobílí, kteří v úterý utrpěli v Lize mistrů porážku 0:3 v Miláně s Interem, ze zdravotních důvodů postrádali reprezentačního brankáře Staňka, zaskočil za něj Markovič. Nastoupit už mohl po doléčení zranění kapitán Bořil.
Sparta začala náporem. Vydra se uvolnil v šestnáctce a měl velkou šanci, jeho střela však byla zblokována. Rrahmani pak v šesté minutě dokonce po Preciadově střele zdálky dostal míč do sítě, po přezkoumání u videa se však ukázalo, že stál o 21 centimetrů v ofsajdu a gól neplatil.
Kvůli kouři z dýmovnic domácích fanoušků rozhodčí Všetečka zápas na chvíli přerušil a nucená přestávka pomohla Slavii, aby se vzpamatovala. V 15. minutě se dokonce ujala vedení. Cham zachytil rozehrávku soupeře, Kušej se opřel do míče a střelou o tyč dal svůj čtvrtý gól v ligové sezoně.
Tlak domácích se rozplynul, až ve 30. minutě z přímého kopu z velké dálky vypálil Rrahmani a Markovič vyrazil míč na tyč. Letenští se dočkali vyrovnání v šesté minutě nastavení prvního poločasu.
Birmančevič se na křídle neprotlačil přes Vlčka, obránce však místo odkopu riskantně rozehrál přes šestnáctku. U penaltového bodu míč zachytil volný Rrahmani a přesnou střelou k tyči tentokrát Markoviče překonal. Kosovský útočník se šestým gólem v tabulce kanonýrů posunul už jen o branku za vedoucího Chramostu z Jablonce.
Rrahmani měl také první šanci druhého poločasu, zblízka ale branku přestřelil. V 66. minutě přišli slávisté o vyloučeného Vlčka, který stáhl unikajícího Birmančeviče a dostal rovnou červenou kartu. V prvním poločase přitom už byl napomínán.
V oslabení měli nečekaně šanci červenobílí, Vorlický posunul míč k Chorému, který v 83. minutě střelou po zemi prověřil Vindahla. Letenští v přesilovce branku soupeře dobývali marně.
Po Preciadově centru v akrobatické pozici vypálil Birmančevič, ale těsně minul.
Na další Preciadovu nabídku si naskočil střídající Kuchta, prudkou hlavičkou také mezi tyče nezamířil a proti bývalému klubu se neprosadil.
Sparťané početní převahu nevyužili, nenavázali na čtvrteční vítězství 4:1 nad Shamrockem v úvodu hlavní fáze Konferenční ligy a v desátém domácím soutěžním zápase v sezoně poprvé nevyhráli.
Sparta Praha - Slavia Praha 1:1 (1:1)
Branky: 45.+6 Rrahmani - 15. Kušej. Rozhodčí: Všetečka - Kubr, Kříž - Rouček (video). ŽK: Vydra, Ryneš, Mannsverk, Kuchta (mimo hřiště) - Oscar, Chaloupek, Vlček, Moses, Kerbr (asistent trenéra). ČK: 66. Vlček. Diváci: 18.213.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Sörensen - Preciado, Kairinen, Vydra (46. Mannsverk), Ryneš - Mercado (71. Haraslín), Birmančevič - Rrahmani (71. Kuchta). Trenér: Priske.
Slavia: Markovič - Vlček, Chaloupek (68. Moses), Zima, Bořil - Zafeiris (78. M. Sadílek), Oscar - Schranz (78. Zmrzlý), Cham (52. Provod), Kušej (68. Vorlický) - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2.
|Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3.
|Jablonec nad Nisou
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4.
|Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5.
|Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6.
|Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7.
|Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8.
|Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9.
|Bohemians 1905
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10.
|Hradec Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11.
|Ostrava
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12.
|Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13.
|Mladá Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14.
|Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15.
|Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16.
|Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7