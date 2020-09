Střelec Kúdela. Stoper zařídil výhru nad Slováckem a posunul Slavii do čela ligy

Fotbalisté Slavie navzdory kombinované sestavě porazili v 5. kole první ligy Slovácko 3:0 a nejméně do neděle se posunuli se do čela tabulky o bod před druhou Spartu.

První dvě branky Pražanů vstřelil v úvodní půlhodině obránce Ondřej Kúdela, jenž poprvé v jednom utkání nejvyšší soutěže skóroval dvakrát. V druhé minutě nastavení uzavřel skóre střídající Lukáš Provod. Obhájce titulu se vítězně naladil na středeční odvetu 4. předkola Ligy mistrů na půdě Midtjyllandu. Slovácko poprvé v ligové sezoně prohrálo.

"S těmi všemi změnami to byl velice náročný zápas. Jsem rád za kluky, jak to zvládli. Slovácko má silný tým a sezonu odstartovalo dobře," řekl při online tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Ve 165. ligovém utkání se dočkal jubilejní 100. výhry. "Dozvěděl jsem se to číslo včera večer a je pro mě teď neuvěřitelné. Úplně mě to zarazilo a hrozně si toho vážím. Já jsem se jako trenér osobně chtěl dožít jednoho ligového zápasu a teď je jich 165 a 100 vítězství," uvedl kouč.

Slavia nastoupila od úvodu jen s dvěma hráči ze základní sestavy z úterního úvodního utkání play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu, který skončil 0:0. V brance nechyběl Kolář a v obraně Zima, jinak Trpišovský téměř všechny opory šetřil na odvetu v Dánsku.

Favorit se ujal vedení hned ve druhé minutě. Takácsovu střelu z hranice šestnáctky vyrazil brankář Nemrava, Hofmann přidržel dobíhajícího Kuchtu a sudí Franěk nařídil pokutový kop. Penaltu střelou k levé tyči proměnil Kúdela a odstartoval svůj vydařený večer.

V sedmé minutě Slavia opět překonala Nemravu, ale Malinský, který vyzval ke skórování Kuchtu, stál v ofsajdu. Pražané měli převahu a soupeře v úvodu do šancí prakticky nepouštěli.

Ve 29. minutě se červenobílí dočkali zvýšení náskoku. Lingrův roh odhlavičkoval Kadlec ke Kúdelovi, který pravou nohou zamířil z voleje k protější pravé tyče. Ve svém 317. ligovém utkání poprvé skóroval dvakrát.

"Ještě jsem dva góly v zápase nezažil, je to skvělý pocit a jsem za to rád. Je ale jedno, kdo dá góly. Důležitější je vítězství," řekl v nahrávce pro média Kúdela.

Do druhého poločasu nahradil Tecl ve slávistickém útoku Musu, který se zranil těsně před pauzou po srážce s gólmanem Nemravou. Trpišovský zatím netuší, zda bude mít Musu k dispozici ve středu. "Vypadalo to ošklivě, má díru v noze od kolíku. V půli brečel v kabině bolestí," řekl Trpišovský.

"Teď se to trošku uklidnilo a ještě pojede na vyšetření. Doufáme, že to bude v pořádku, z té srážky, jak vypadala, ještě vyvázl zázračně. První prognózy jsou, že je to jen bolestivé a nebude to na delší dobu," dodal.

Další člen úterní základní sestavy Tecl sice hned po 20 sekundách připravil gól pro Lingra, ale podobně jako Malinský v první půli byl předtím v ofsajdu. Ve 49. minutě mohli hosté snížit. Po Daníčkově centru hlavičkoval Sadílek a míč se odrazil od pravé tyče do levé.

"Tlačil jsme to tam a doufal, že to tam spadne. Zkoušel jsem ještě reagovat, když se to odrazilo od druhé tyče, ale Slavia dobře dobíhala a odkopli to," řekl Sadílek.

O osm minut později pomohlo domácímu gólmanovi Kolářovi i břevno po technické střele Petržely. Vzápětí výkop slávistického brankáře vysunul do úniku Kuchtu, ale Nemrava zasáhl.

Slovácko, které před týdnem nehrálo zápas s Příbramí kvůli koronaviru ve středočeském týmu, se po změně stran výrazně zlepšilo a v Edenu mělo až nezvykle dost šancí. V další z nich vychytal Kolář Sadílka. "V druhé půli jsme měli šance, jen já měl tři. Kdybych dal aspoň jednu, ještě jsme mohli být za stavu 1:2 v zápase," uvedl Sadílek.

Na druhé straně vytěsnil gólman Slovácka střelu střídajícího Provoda s pomocí tyče. Slávistický záložník se ale nakonec branky dočkal, když v druhé minutě nastavení z přímého kopu z úhlu zaskočil nejistého Nemravu.

Slavia Praha - 1. FC Slovácko 3:0 (2:0)

Branky: 2. z pen. a 29. Kúdela, 90.+2 Provod. Rozhodčí: Franěk - Vitner, Ratajová - Ardeleanu (video). ŽK: Kúdela, Houštecký (asistent trenéra) - Hofmann, Navrátil, Kalabiška, Reinberk. Diváci: 2000 (limit 2000 diváků na stadionu).

Slavia: Kolář - Kúdela, Zima, Karafiát (84. Coufal), Oscar - Takács - Malinský (85. Sima), Traoré, Lingr (74. Masopust) - Musa (46. Tecl), Kuchta (74. Provod). Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann (80. Kliment), Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (65. Kohút), Sadílek (87. Kubala), Navrátil - Cicilia. Trenér: Svědík.