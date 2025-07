Strach o Jedličku. Plzeňského gólmana odnesli po děsivé ráně do hlavy

Brankář plzeňských fotbalistů Martin Jedlička kvůli zranění nedochytal zápas 2. kola první ligy s Jabloncem. Gólmanská jednička Viktorie musela už po necelé čtvrthodině nuceně střídat poté, co ji v souboji trefil hlavou hostující zadák Martin Cedidla. Jedlička opustil trávník na nosítkách, podle posledních zpráv má zlomený nos a otřes mozku. Viktoria nakonec remizovala s Jabloncem 1:1.

"Martin Jedlička má po tom tvrdém zákroku zlomený nos a otřes mozku. Je tam podezření na další zlomeniny v obličejové části, takže Martina čekají další CT vyšetření," řekl na tiskové konferenci mluvčí Viktorie Václav Hanzlík po remíze 1:1.

Nešťastný moment se odehrál na konci deváté minuty po přímém kopu do plzeňského vápna. Jedlička poblíž čáry vyboxoval odražený míč před Cedidlou, načež ho jablonecký obránce tvrdě trefil hlavou do obličeje. Oba hráči skončili otřesení na zemi a museli být několik minut ošetřováni.

Hůře dopadl Jedlička, který nemohl pokračovat. Když ho odváželi na nosítkách, signalizoval zdviženou rukou směrem k divákům, že je při vědomí. Cedidla mohl s ovázanou hlavou hrát dál. Sudí Nehasil jabloneckému obránci odpískal faul, karetní trest nicméně neudělil. Nezasáhl ani videorozhodčí Karel Rouček, Cedidla byl přesvědčen, že správně.

"Skákal jsem na zadní tyči do chumlu hráčů. Abych řekl pravdu, pak už si toho moc nepamatuju. Když jsem se probral, měl jsem ruku od krve a ležel jsem na zemi. Ani jsem to ještě neviděl. Myslím, že jsem tam šel čistě po míči hlavou. Měl jsem taky tržné zranění, dostal jsem bombu. Takže si myslím, že nebyl důvod, aby se k tomu VAR (videorozhodčí) vracel," řekl Cedidla. "Samozřejmě mě to mrzí, jestli jsem Martinovi způsobil tohle zranění. Určitě se mu ozvu a omluvím se mu," doplnil třiadvacetiletý zadák.

Západočeši se domnívali, že videorozhodčí měl zasáhnout. "Myslím, že se to mohlo trošičku více zkoumat, možná i červenat, protože ten hráč vůbec nehrál balon. Jedla tam byl asi o minutu dřív," uvedl s mírnou nadsázkou halfbek Viktorie Amar Memič.

"Když je zranění brankáře v malém vápně, je první u míče a pak dostane úder, tak je to s podivem. Ten jablonecký chlapec tam byl později. Brankář do odboxuje a on vrazí do jeho hlavy… Asi to VAR zkoumal a vyhodnotili to takhle no, co k tomu víc říct?," podotkl Koubek.

Mezi tyče musel náhradní gólman Viktorie Rakušan Florian Wiegele, který si ve 24 letech odbyl premiéru v české lize. Jedličkovo zranění je pro Plzeň o to nepříjemnější, že ji ve středu čeká v Ženevě odveta 2. předkola Ligy mistrů proti Servette.

"Nejde jen o odvetu, to bude dlouhodobé," nastínil Koubek. "Florian to zvládl bezpečně, spolehlivě a proti inkasované brance zblízka byl bezmocný. My víme, že je to kvalitní brankář. Celé jaro chytal pravidelně rakouskou ligu. Má absolutní důvěru, známe jeho hodnotu a umění. Je smutné, že jsme ztratili Martina, ale náhradě v bráně pevně věříme," dodal třiasedmdesátiletý nejstarší trenér české ligy.

Každopádně Viktoria ztratila nejen Jedličku, ale také dva body. s Jabloncem remizovala 1:1, přestože už od osmé minuty vedla po trefě Matěje Vydry, ale v poslední páté minutě nastavení druhé půle srovnal Nemanja Tekijaški.

Koubek udělal jen jednu změnu oproti úternímu utkání se Servette, v útoku dostal místo Adua šanci Durosinmi. Jablonecký kouč Kozel, který končil hráčskou kariéru v Plzni, vsadil na zahuštěný střed s trojicí spíše defenzivněji laděných záložníků.

Domácí se proti zhuštěnému středu jablonecké zálohy jen těžko prosazovali a dlouho se nemohli dostat do šancí. Naopak ve 34. minutě mohl otevřít skóre Jablonec, v plzeňské brance se ale blýskl Wiegele, jenž nejprve vyrazil Beranovu přízemní střelu zpoza vápna a následně i Aléguého nebezpečnou dorážku zblízka.

Když už se zdálo, že v první půli branka nepadne, udeřili v závěru devítiminutového nastavení Západočeši. Šulc po Ladrově přiťuknutí vyslal těsně za vápnem přízemní střelu levačkou a trefil přitom spoluhráče Vydru, který šťastně balon tečoval k tyči mimo Hanušův dosah. Jeden z plzeňských kapitánů navázal na dva góly z úvodního kola v Pardubicích.

Po změně stran se Viktoria zatáhla a zkušeně hlídala náskok. Po hodině hry vystřídal Adu zřejmě lehce zraněného Vydru a hned zahrozil, brankář Hanuš ale jeho tvrdý pokus po velkém závaru ve vápně vyrazil. V 67. minutě se ghanský útočník protáhl po pravé straně, Šulc však zblízka po jeho stříleném přízemním centru minul.

Hosté se postupně museli tlačit dopředu a Viktoria díky tomu vyrážela do rychlých brejků. Po jednom z nich při přečíslení vypálil z vápna Ladra, Hanuš však stihl míč přizvednout nad břevno. Chvíli nato po rohu za již překonaným gólmanem odvrátil po Durosinmiho hlavičce balon střídající Puškáč.

Viktorii přišly zahozené šance za stavu 1:0 hodně draho. V 86. minutě ještě Severočeši velkou možnost na vyrovnání nevyužili poté, co Martincovu hlavičku po rohovém kopu nejprve vyrazil Wiegele a následně Cedidla hlavou zblízka minul odkrytou branku.

Z posledního nákopu ale již hosté udeřili. Martinec prodloužil hlavou míč do vápna, kde jej převzal kapitán Tekijaški, obtočil se a ranou pod břevno zblízka srovnal. Srbský obránce se v české lize trefil popáté. Videorozhodčí Rouček ještě přezkoumával, zda se nejednalo o ofsajd nebo zda Martinec v souboji loktem nefauloval Markoviče, branku nicméně doporučil hlavnímu Nehasilovi uznat.

Ligu vede Karviná

Fotbalisté Karviné zvítězili 2:1 v Hradci Králové a po dvou kolech prvoligové sezony mají plný počet bodů. Slezany poslal do vedení v 34. minutě Abdallah Gning, záhy srovnal Adam Vlkanova. V 88. minutě rozhodl z přímého kopu premiérovou brankou v české nejvyšší soutěži střídající Rok Štorman.

Karviná zdolala dnešního soupeře po pěti ligových zápasech a navázala na domácí triumf 2:0 s pražskou Duklou. Naopak Východočeši, kteří před týdnem uhráli překvapivou remízu 2:2 na hřišti mistrovské Slavie, prohráli poprvé v ligovém ročníku.

První poločas nabídl vyrovnaný průběh, více šancí ale měli domácí. V osmé minutě si Sojka naběhl mezi obránce na Van Burenovu přihrávku, na gól z úvodního kola však nenavázal. Ve 20. minutě si oba hráči spolupráci zopakovali, tentokrát o půl metru minul hlavou nizozemský útočník. Van Buren měl vzápětí další velkou příležitost, tváří v tvář ho reflexivně vychytal Neuman.

A tak šli do vedení hosté. V 34. minutě Fleišman přenesl hru na pravou stranu, kde Šigut sklepl míč před bránu na zakončujícího Gninga. Senegalský útočník oslavil gólem svůj první start v základní sestavě Karviné po letním přestupu z Teplic.

Radost Slezanů však trvala jen pět minut. Vlkanova si kličkou připravil střeleckou pozici těsně za pokutovým územím a poslal míč nechytatelně do horního rohu brány. Trojnásobný český reprezentant se dvakrát trefil už v posledním vzájemném utkání s Karvinou v semifinále nadstavbové skupiny o umístění.

Do druhé půle vstoupili lépe hosté, brankář Zadražil musel nejprve zkrotit Samkovu ránu ze střední vzdálenosti a v 63. minutě i nebezpečný odraz od dotírajícího Singhateha. Na druhé straně protáhl Neumana táhlou střelou střídající Griger.

Závěrečná dvacetiminutovka dlouho spěla k remízovému konci. Až v 88. minutě střídající slovinský záložník Štorman z přímého kopu z 25 metrů parádně obstřelil zeď a v devátém startu v české lize oslavil první zásah. Karviná poprvé v klubové historii vyhrála v nejvyšší soutěži úvodní dvě kola.

Nováček připsal další bod

Zlín remizoval se Slováckem 1:1. Nováčka soutěže poslal do vedení v sedmé minutě Michal Cupák, hosté vyrovnali po vlastní brance zlínského Jana Kalabišky, který velkou část kariéry odehrál právě na Slovácku. Domácí tak nenavázali na výhru 3:1 v prvním kole v Teplicích, ale zůstávají neporaženi. Naopak tým z Uherského Hradiště po domácí porážce s Olomoucí 0:1 získal první bod.

Psychické rozpoložení po prvním kole se promítlo do úvodu zápasu. Domácí začali sebevědomě, dobrou kombinací si vytvořili převahu a byli brzy odměněni vedoucím gólem. Centr Nombila z pravé strany našel na vzdálenější tyči Cupáka, jehož hlavička skončila v síti. Letní posila "Ševců" z druholigové Kroměříže skórovala i ve druhém kole.

V 11. minutě hlavičkoval nebezpečně Poznar, míč zpod břevna jen s námahou vytáhl na roh Heča. Nejen tento moment dokumentoval herní převahu Zlína. Slovácko se k vážnější akci dostalo až ve 20. minutě při standardní situaci, kterou Havlíkovi chytil Dostál.

Ve 24. minutě se poprvé v tomto ročníku ligy mohl trefit domácí Poznar, jenže zprava ideálně naservírovaný míč poslal o kousek nad břevno hostující branky.

Hosty nakopla akce po půlhodině hry. Slovácko se lacino dostalo k rohu a ještě laciněji k vyrovnání. Na Havlíkův centr naskakoval Daníček, jenže míč spadl na hlavu někdejšího slováckého hráče Kalabišky a skončil nečekaně za zády překvapeného Dostála. Kalabiška se mohl za vlastence vykoupit ve 38. minutě, jenže centr Bartošáka poslal pouze do břevna.

Po přestávce tempo hry částečně opadlo, pro oba týmy se stala prioritou neprostupná obrana, na kterou se na obou stranách jen těžko hledal recept na její překonání. Náznak šance přišel v 71. minutě, kdy střídající Reinberk vystřelil z levé strany, jenže Dostál jeho nepříliš důrazný pokus v klidu lapil. V závěru nezáživné druhé půle se oba celky snažily strhnout vítězství na svoji stranu. Blíže ke gólu byli hosté, Daníčkovu tvrdou ránu v 82. minutě však zlikvidoval Dostál.

"Ševci" v nejvyšší soutěži vyhráli jediné z minulých osmi domácích utkání, Slovácko nezvítězilo venku v devátém ligovém zápase v řadě a vyhrálo jediné z posledních šesti kol.

Nuda v Olomouci

Olomouc remizovala s Duklou 0:0 a nenavázala na vítězství 1:0 z úvodního utkání na Slovácku, opět však neinkasovala. Dukla po porážce v Karviné 0:2 získala první bod v sezoně nejvyšší soutěže, stále ale čeká na vstřelený gól. Pražané bodovali v lize se Sigmou po šesti porážkách v řadě.

Hanáci byli v utkání aktivnějším týmem, do šancí se však moc nedostávali a výsledný bezbrankový stav odpovídal nízkému počtu šancí na obou stranách. První nebezpečný moment utkání přišel už v páté minutě. Hostující brankář Matrevics vyrazil centr Hadaše mířící pod břevno na roh a z něj pak zakončil dorážející stoper Král pouze do tyče.

Vzápětí přišla s odpovědí také Dukla, Milla však tvrdou střelou z vápna branku domácích přestřelil. Stejný hráč hlavičkoval ještě po rohovém kopu Čermáka, Koutný jeho pokus vyrazil na roh. Pět minut před koncem prvního poločasu musel nuceně vystřídat olomoucký kapitán Breite, na hřišti jej nahradil Kostadinov.

Sigma poté v první půli stihla ještě dvě nadějné příležitosti. Nejdříve Mikulenka v záklonu hlavičkoval nad branku a poté dorážku čerstvě příchozího Kostadinova zablokoval na poslední chvíli ve skluzu Čermák.

Do druhého poločasu vstoupila lépe Olomouc a po chybě Dukly v rozehrávce zakončil uvnitř vápna Vašulín, jenže také jeho pokus hostující hráči zablokovali. Poté se hrálo dlouhou dobu bez větších šancí na obou stranách. Sigma sice držela míč na svých kopačkách více, do šancí se však přes pevnou obranu hostů dostávala jen těžko.

Až v 78. minutě se k hlavičce propracoval Michez, ale zamířil jen do rukavic brankáře Matrevicse. V průběhu sedmiminutového nastavení zahrál těsně před pokutovým územím rukou Purzitidis a Sigma se dostala ke střele z přímého volného kopu z 16 metrů. Janoškovu tvrdou střelu však dokázali vytěsnit hráči ve zdi nad branku. Po následném rohovém kopu mohl zakončit střídající Michez, ale prudký centr hlavou vůbec netrefil.

Olomouc prohrála jediné z devíti domácích ligových utkání s Duklou, na Andrově stadionu však nezvítězila v šesti z minulých sedmi duelů nejvyšší soutěže.

2. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 1:1 (1:0)

Branky: 45.+8 Vydra - 90.+5 Tekijaški. Rozhodčí: Nehasil - Ratajová, Slavíček - Rouček (video). ŽK: Spáčil - Alégué, Martinec, Kozel (trenér). Diváci: 10.152.

Plzeň: Jedlička (14. Wiegele) - Dweh, Markovič, Jemelka - Červ - Memič (73. Havel), Ladra (73. Valenta), Šulc (89. Zeljkovič), Spáčil - Vydra (61. Adu), Durosinmi (89. Kabongo). Trenér: Koubek.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Novák (45.+9 Štěpánek, 83. Polidar) - Cedidla, Souček (61. Chramosta), Beran, Čanturišvili - Nebyla (75. Innocenti) - Alégué (75. Lavrinčík), Jawo (60. Puškáč). Trenér: Kozel.

FC Hradec Králové - MFK Karviná 1:2 (1:1)

Branky: 39. Vlkanova - 34. Gning, 88. Štorman. Rozhodčí: Berka - Matoušek, Bělák - Radina (video). ŽK: Čihák, Ludvíček (oba Hradec). Diváci: 6618.

Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Uhrinčať - Harazim (54. Ludvíček), Darida (67. Dancák), Sojka, Horák - Vlkanova (79. Mihálik), Pilař (54. Griger) - Van Buren (79. Hodek). Trenér: Horejš.

Karviná: Neuman - Vallo (46. Bužek), Camara, Krčík, Fleišman - Boháč, Labík (90.+2 Traoré) - Šigut (46. Condé), Samko (73. Štorman), Singhateh - Gning (73. Ayaosi). Trenér: Hyský.

FC Zlín - 1. FC Slovácko 1:1 (1:1)

Branky: 7. Cupák - 32. vlastní Kalabiška. Rozhodčí: Opočenský - Hájek, Malimánek - Kocourek (video). ŽK: Bartošák, Kalabiška, Kanu - Stojčevski, Daníček, Vaško. Diváci: 5347.

Zlín: Dostál - Fukala, Černín, Křapka, Bartošák - Nombil (62. Petruta), Didiba (89. Ulbrich) - Kopečný (62. Ovesný), Cupák, Kalabiška (56. Kolář) - Poznar (56. Kanu). Trenér: Červenka.

Slovácko: Heča - Ndefe, Vaško, Stojčevski, Mulder (86. Koscelník) - Daníček - Juroška (75. Petržela), Trávník, Havlík (90. Tetour), Blahút (46. Reinberk) - Kvasina (75. Krmenčík). Trenér: Kameník.

SK Sigma Olomouc - FK Dukla Praha 0:0

Rozhodčí: Petřík - Paták, Kotík - Adámková (video). ŽK: Růsek - Svozil, Milla, Matrevics. Diváci: 4860.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma - Breite (39. Kostadinov), Langer (83. Janošek) - Dolžnikov (68. Michez), Mikulenka (83. Růsek), Navrátil (68. Chvátal) - Vašulín. Trenér: Janotka.

Dukla: Matrevics - Svozil (77. Hašek), Hunal, Purzitidis - Isife, Žitný (77. Tijani), Peterka, Ambler (72. Šehovič) - Fokam (65. Jedlička), Čermák (65. Šebrle) - Milla. Trenér: Holoubek.