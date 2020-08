Stoch se do Slavie nevrátí. Nebavíme se o něm ani o Daridovi, prohlásil Trpišovský

Fotbalisté Slavie Praha vstoupí do nové sezony s jasným úkolem získat třetí prvoligový titul po sobě a ze závěrečného 4. předkola stejně jako vloni postoupit do základní skupiny Ligy mistrů.

"Nejdůležitějším cílem je naučit se žít s covidem-19 a hrát fotbal. Po tom prvním cíli musí být druhým cílem logicky další titul. Nechci, aby to znělo příliš ambiciózně a sebevědomě," uvedl Tvrdík.

"Vidíme Plzeň, která říká, že je v nejlepší formě, která se těší, že si titul vezmou zpět do Plzně. Vidím robustně posílenou Spartu. Ale my jsme v situaci, že o hovořit o čemkoliv jiném než obhajobě titulu pro nás nemůže připadat v úvahu. S veškerou pokorou chceme hattrick a půjdeme si pro něj," dodal Tvrdík.

Na evropské scéně chtějí slávisté zopakovat loňskou účast v základní skupině Ligy mistrů. Po středečním postupu Bayernu Mnichov do finále dohrávaného ročníku 2019/20 mají Pražané jistotu, že do kvalifikace znovu vstoupí až v posledním 4. předkole.

"Chceme udělat vše pro to, abychom se dostali podruhé za sebou do skupin Ligy mistrů. Všechno nám nahrává, podařilo se 4. předkolo. S trochou štěstí můžeme být i nasazeni. A i kdyby ne, věřím, že odehrajeme ve 4. předkole skvělé zápasy a užijeme si los základních skupin," uvedl Tvrdík.

V minulé sezoně sice Slavia hrála v Lize mistrů vyrovnané partie s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán, ve skupině ale skončila poslední. "Musíme chtít tentokrát nejen zážitkový los, ale dobrou skupinu. Strašně bychom si přáli, abychom dostali aspoň jednoho hratelného soupeře. Chceme zkusit skončit třetí a dál pokračovat do jarní fáze Evropské ligy. To je naše ideální představa a podřizujeme tomu v klubu vše, aby se nám to podařilo," uvedl Tvrdík.

Ve slávistickém kádru se na začátku minulého týdne objevil jeden pozitivní test na koronavirus a tým musel odjet ze soustředění z Rakouska. Další dva kontrolní odběry měli všichni až na nakaženého hráče negativní a pokud projdou i sobotními testy, budou moci hrát v neděli úvodní ligové kolo v Českých Budějovicích.

"Jsme v režimu zvýšených hygienických opatření. Se zápasem počítáme, trénujeme, i když to není ideální. Hráči nevyužívají šatny, sociální zařízení, mají na hotelu vlastní pokoj, potkávají se až na trávníku. V tomhle modelu už zůstaneme," nastínil Tvrdík.

Slávisté v létě získali pět posil. Z Liberce přišli Ondřej Karafiát, Tomáš Malinský, Jan Kuchta a talent Michal Beran, z Karviné pak Ondřej Lingr. Naopak několik hráčů odešlo opačným směrem hostovat na sever Čech a v Edenu definitivně skončily opory Tomáš Souček s Josefem Hušbauerem, kteří už na jaře hostovali v cizině.

Slavii by měl v nejbližší době opustit Jan Sýkora, který má namířeno do Polska. Už v minulé sezoně hostoval v Jablonci. Jinak Pražané zatím další odchody neplánují, byť mají od zahraničních klubů řadu nabídek na opory.

"Naposledy přišla ve výši šesti milionů eur včera na dalšího hráče, o kterém se ještě nemluvilo. Dostáváme nabídky na Masopusta, Coufala, Musu, Olayinku, Stanciua. Naše včerejší rozhodnutí představenstva je, že v tuhle chvíli nikoho neuvolníme," uvedl Tvrdík.

"O případných přestupech budeme rozhodovat až po odvetném zápase 4. předkola Ligy mistrů. Pro nás je teď absolutní prioritou podřídit vše postupu do Ligy mistrů. Teď nebudeme jednat o žádných přestupech, nechceme hráčům nabídky sdělovat, dávat jim je do hlav," uvedl Tvrdík.

Pražané odmítli, že by momentálně jednali o příchodech reprezentačního záložníka Vladimíra Daridy či návratu Slováka Miroslava Stocha, jak spekulovala média.

"Bavíme se o třech jménech, která by klub mohla doplnit, ale pravděpodobně jen v případě odchodu nějakého hráče. Není to ale ani jedno z těchto jmen," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.