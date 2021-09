Stoch se vrací do české ligy. Slovenský záložník posílil Liberec

Novou posilou fotbalistů Liberce se stal jedenatřicetiletý slovenský záložník Miroslav Stoch. Bývalý hráč pražské Slavie, který naposledy působil v polském klubu Zaglebie Lubin, podepsal ve čtrnáctém celku prvoligové tabulky smlouvu do konce sezony. Slovan o tom informoval na svém webu.

"Podařilo se nám dohodnout na smlouvě do konce sezony s velmi zkušeným fotbalistou. Jedná se o posilu, která by nám měla pomoci zejména v ofenzivě. Samozřejmě Miňo bude potřebovat určitý čas na znovuzískání herní kondice, s čímž počítáme. Několik dnů u nás již trénuje a doufám, že v dohledné době bude připraven nastoupit v dresu Slovanu," uvedl liberecký sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Stoch v minulosti hrával za Chelsea, Twente Enschede nebo Fenerbahce, působil také ve Spojených arabských emirátech. Dvě sezony odehrál ve Slavii, po zisku mistrovského titulu se předloni vrátil do PAOK Soluň. Na kontě má také 60 utkání za reprezentaci Slovenska.

"Jsem tu pár dnů a zatím vše působí příjemně, hlavně kabina je super. Jsem rád, že mě chce trenér, a je to pro mě výzva. Nějaký čas budu potřebovat, abych dohnal především kondiční resty. Poté věřím, že dokážu trochu pomoci a přispět k tomu, aby se Liberec posunul v tabulce o něco výše. Tam, kde je momentálně, určitě nepatří, to si všichni uvědomují. Pevně věřím, že se to bude už jen zlepšovat," řekl Stoch.

Liberec zatím v osmi ligových kolech získal jen pět bodů. Poprvé vyhrál až v sobotu nad Mladou Boleslaví.