Stoch dostal od Slavie svolení jednat o přestupu do PAOK

před 6 minutami

Fotbalový záložník Miroslav Stoch se přiblížil odchodu z pražské Slavie do PAOK Soluň. Vedení českého mistra podle klubového webu dovolilo slovenskému reprezentantovi odletět do Řecka a jednat o novém angažmá.

Stoch se slávistickou výpravou neodcestoval na soustředění do Rakouska a zamířil do Soluně, kde ho čeká jednání o smlouvě a zdravotní prohlídka. Devětadvacetiletý záložník se může vrátit do známého prostředí, dres řeckého šampiona oblékal v sezoně 2013/14 během hostování z Chelsea.

Ve Slavii působil Stoch dva roky. V uplynulé ligové sezoně byl druhým nejlepším střelcem vršovického týmu, jaro mu ale tolik nevyšlo a dal během něj jen dvě soutěžní branky. Rodák z Nitry za "Sešívané" dohromady odehrál 88 soutěžních duelů, v nichž si připsal 20 gólů a 19 asistencí.