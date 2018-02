Stanciu a Kanga rozhodli. Sparta se ale ve druhé půli jen zoufale bránila tlaku Liberce

před 11 hodinami

Guélor Kanga a Václav Kadlec se radují z druhé branky do sítě Liberce. | Foto: Milan Kammermayer

Pražská Sparta na domácím hřišti porazila Slovan Liberec a předskočila svého soupeře v tabulce.

Praha - Nové posily, Nicolae Stanciu a Guélor Kanga, zařídily Spartě výhru v prvním utkání jarní části nejvyšší fotbalové soutěže. Pražané porazili Liberec 2:0 a poskočili na čtvrté místo tabulky, jen o bod za pražskou Slavii.

Ve druhé půli ale podal ambiciózní tým trenéra Andrey Stramaccioniho špatný výkon, hosté Spartu zatlačili do hluboké defenzivy a měli několik vyložených příležitostí.

Liberec prohrál teprve podruhé z posledních osmi kol a nevyšla mu tak premiéra pod novým trenérem Davidem Holoubkem.

Sparta nasadila do základní sestavy všechny tři hlavní zimní posily a zejména nejdražší hráč ligy Stanciu byl hodně vidět. Svými přesnými pasy dělal problémy obraně Liberce, navíc mu stačilo pět minut na to, aby se v české lize zapsal mezi střelce.

Průnikovým pasem za obranu našel Frýdka, jeho centr odvrátila liberecká obrana jen ke Stanciuovi a rumunský záložník tvrdou střelou bez přípravy poslal míč za záda libereckého brankáře Hladkého. Premiérovou trefu s ním přiběhl oslavit přes celé hřiště i nový gólman Sparty a krajan Nita.

Letenský celek to nakoplo, po většinu první půle dobře kombinoval a diktoval tempo hry. Ovšem obrana Severočechů byla pevná a nepouštěla domácí do vyložených šancí. Když už se Kadlec dostal do zakončení, obrana ho zablokovala.

Liberec se postupně osměloval, ale dlouho nedokázal výrazněji prověřit gólmana Nitu. Až v 75. minutě se z otočky opřel do míče Bosančič, ovšem rumunský brankář byl připravený. Hned vzápětí vyšla Liberci další akce, po Coufalově zakončení míč poskakoval po brankové čáře Sparty, ovšem Nita spolu s Frýdkem gólu zabránili. Nita se přitom lehce zranil a musel se nechat ošetřit.

Sparťanské trápení druhého poločasu ukončilo až nastavení, kdy si za obranu naběhl Lafata a po faulu Kačaraby odpískal sudí penaltu, kterou proměnil Kanga.

17. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 5. Stanciu, 90.+3 Kanga z pen. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Wilczek - Příhoda (video). ŽK: Karafiát, Bosančič (oba Liberec). Diváci: 13.811.

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, M. Frýdek - Mavuba - Ben Chaim (67. Lafata), Kanga, Stanciu (85. Kulhánek), Vatajelu (78. Plavšič) - V. Kadlec. Trenér: Stramaccioni.

Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Mikula (58. Bosančič), Breite, Folprecht, Bartl (78. Voltr) - Oscar, Potočný. Trenér: Holoubek.