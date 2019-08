Stáli tam jak kuželky, zlobil se Jílek. Sparta má druhou nejhorší obranu z celé ligy

před 13 minutami

Fotbalisty Sparty trápí po prvním měsíci nového ročníku defenziva. V pátém kole první ligy prohráli v Mladé Boleslavi 3:4 a v součtu s kvalifikací Evropské ligy inkasovali v šesti soutěžních zápasech deset branek. V lize dostali zatím osm gólů a v soutěži má horší obranu jen jediný tým, Bohemians (9). Podle trenéra Václava Jílka sráží mužstvo individuální chyby. Dokud se jich Letenští nezbaví, nebudou pravidelně bodovat.

"Pokud se mám podívat na výsledek, tak ta utkání jsou si strašně podobná. Nějakým způsobem jakoby hrajeme, řekl bych, že jsme svým způsobem i nebezpeční v průběhu 90 minut, vytvoříme si poměrně dost brankových příležitostí a děláme triviální, naivní chyby v defenzivě, takže soupeři stačí z pěti střel dát čtyři góly," řekl Jílek.

"Taktická nevyspělost, nebo špatné taktické rozhodování dneska určitě hrálo svoji roli. Je to strašně složité z pozice trenéra tohle hodnotit. Z mého pohledu jsou to individuální, triviální chyby, a pokud je neodstraníme, nemůžeme být úspěšní, protože pokud budeme dostávat takhle jednoduché branky, body brát nebudeme," přidal třiačtyřicetiletý kouč.

Sparta v zápase dokázala třikrát vyrovnat, ale Středočechům pokaždé dovolila znovu jít do vedení. Například v 74. minutě srovnal Benjamin Tetteh na 2:2, ale už o minutu později dokonal Muris Mešanovič hattrick. Podle Jílka za tím byla ztráta koncentrace.

"Jednoznačně si myslím, že před třetím inkasovaným gólem tam ztráta koncentrace hráčů byla, protože jsme tam stáli jak kuželky. Pro mě dost těžko vysvětlitelné a myslím si, že na tady té úrovni a s těmi hráči, které tady máme, a s tou značkou, kterou reprezentujeme, se to stávat nemůže," prohlásil Jílek.

Bude se zabývat promícháním obranné čtveřice. "Zamyslet se nad tím musíme, protože branek, které dostáváme v pozicích středních obránců, je velké množství a je to naprosto zásadní problém. Tohle bude náš prvotní úkol zlepšit, abychom nedostávali laciné a jednoduché branky," uvedl někdejší trenér Olomouce.

Sparta po pěti kolech ztrácí na vedoucí Slavii šest bodů. Podle Jílka ale není třeba panikařit. "Viděl jsem dneska Plzeň. Neměl jsem pocit nějaké dominantnosti. Viděl jsem včera Slavii. Nemyslím si, že by tady bylo dneska mužstvo, které by bylo výrazně před ostatními odskočené. Je to o jednom o dvou zápasech," řekl Jílek.

"Vidíte, že Slavia ztratí body v Karviné a Plzeň se Slováckem, my ztratíme body. Soutěž je pořád na začátku. Je to nepříjemné, to je jednoznačné, ale vzájemná utkání jsou před námi. Budeme se snažit udělat maximum, abychom bodové ztráty co nejrychleji smazali," dodal Jílek.