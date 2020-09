Sporný gól Plzně platil správně, potvrdila komise. O ofsajdu chyběl VARu důkaz

Roušky a respirátory dostane vedle seniorů nad šedesát let i 170 000 lidí s plným invalidním důchodem a 17 000 zdravotně postižených do 18 let. O souhlasu vlády s návrhem informovala na Twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Formálně úřady návrh dopracují do středy. Seniorům začne pošta ochranné pomůcky, každému jeden respirátor a pět roušek, doručovat v úterý.

"Vláda souhlasí s mým návrhem na distribuci ochranných pomůcek lidem s handicapem. Roušky s respirátory tedy poputují 170.000 invalidů ve 3. stupni a 17.000 zdravotně postižených mladších 18 let," uvedla Maláčová.