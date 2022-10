Sporný gól Kuchty? Pro rozhodčí šílená situace, navíc na Spartě, říká bývalý sudí

Bouřlivou diskusi vyvolal druhý gól Sparty do sítě Hradce Králové v 10. kole Fortuna:Ligy. Opakované televizní záběry ukázaly, že Ladislav Krejčí zřejmě hlavou tečoval centr Caspera Höjera, čímž střílejícího Kuchtu vystavil do ofsajdu. "Všichni to vidí a VAR to nevidí. Nepochopitelné," čílil se po utkání kouč Východočechů Miroslav Koubek.

Zkušeného kouče vytočilo už rozhodnutí před prvním gólem domácích. Stěžoval si na to, že roh, po kterém Asger Sörensen vyrovnal na 1:1, podle trenéra se vůbec kopat neměl. Ještě více emocí ale zažehla situace o pět minut později, kdy Sparta díky Kuchtovi otočila stav zápasu, přestože od 29. minuty hrála bez vyloučeného Čvančary. I když opakované záběry nasvědčují tomu, že Krejčí míč zasáhl, rozhodčí i po dlouhém zkoumání videa Kuchtovu trefu uznali. "Úplně jasná teč Krejčího," uvedl ve studiu O2 TV i expert Jakub Podaný. "Nevím, proč bylo takhle rozhodnuto," divil se. "Je jednoznačně vidět, že Krejčí míč zasáhl," přidal se k němu Jan Rajnoch. "Na hřišti jsem neviděl, jestli ta teč proběhla. Video to zkoumalo docela dlouho, nemělo absolutně průkazný záznam. Já jsem se osobně pana Krejčího dvakrát ptal a tvrdil a zapřísahal se, že míč nehrál," uvedl hlavní arbitr Lukáš Nehasil v pozápasovém rozhovoru pro O2. Jeho sobotní kolega, videorozhodčí Václav Štěrba, se odmítl k celé situaci vyjádřit. "Nezlobte se, mám pokyn od komise rozhodčích, abych se zdržel komentáře do doby, než se k utkání sama vyhodnotí," reagoval na dotaz Aktuálně.cz. Podle bývalého arbitra Andrease Drastíka nebyla teč Krejčího zdaleka jednoznačná. "Rozhodně bych si nedovolil tvrdit, že je nějaký záběr stoprocentně průkazný a v takovém případě měl gól platit. Ani jsem neviděl, že by se Hradečtí hned po inkasované brance stěžovali, takže si nemyslím, že by případnou teč někdo na hřišti zaregistroval," popisoval Drastík. "Každopádně pro rozhodčí je taková situace šílená. Navíc na Spartě, která je vždy ostře sledovaná," dodal muž, který devět let působil v roli asistenta v nejvyšší soutěži.