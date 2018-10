Sporné momenty mě trápí, ovlivnily výsledek. Vyloučení bylo přísné řekl, Hornyák

před 33 minutami

Trenér Liberce Zsolt Hornyak byl po zápase hodně rozladěný. Za sporné momenty označil vyloučení Mikuly a situaci ve vápně.

Liberec - Trenér libereckých fotbalistů Zsolt Hornyák si po prohře 0:1 se Slavií posteskl, že šlágr 12. ligového kola ovlivnily sporné momentů.

Vyloučení domácího obránce Jana Mikuly z 12. minuty označil slovenský kouč za přísné a zároveň se pozastavil nad situací z 83. minuty, kdy sudí Radek Příhoda po poradě s videorozhodčím nenařídil penaltu za souboj střídajícího Martina Koscelníka s hostujícím Janem Bořilem.

"Trošku mě trápí momenty, které byly v zápase a které ovlivnily výsledek. Teď po zápase jsme se na některé momenty podívali. Z mého pohledu dost přísné vyloučení Mikuly a pak byl ještě jeden sporný moment v zápase, a to byla ta penalta," řekl na tiskové konferenci Hornyák.

Mikula nejprve inkasoval žlutou kartu ve druhé minutě a po jeho zákroku vstřelil z přímého kopu jediný gól hostující Miroslav Stoch. Podruhé byl napomínán ve 12. minutě za to, že dohrál souboj se slávistickým gólmanem Ondřejem Kolářem a v pádu ho zasáhl do oblasti hlavy.

"První žlutá byla zbytečná. Po chybě Karafiáta, kdy byla zbytečná malá domů, jsme se dostali pod tlak a dostali jsme branku. To ještě nebylo tak vážné, ale to vyloučení nás oslabilo," uvedl Hornyák.

"Původně jsem neviděl, zda to bylo, nebo nebylo zasloužené. Ale teď jsem to viděl dvakrát a Mikula jednoznačně nešel s úmyslem zranit gólmana. Byl dotlačený, byl strčený obráncem do gólmana, uklouznul. Nemyslím si, že to bylo na červenou kartu. Já viděl takových momentů, kdy byl faul zezadu a ten hráč nebyl ani potrestaný žlutou. V takovémto vypjatém zápase dávat za každý moment, nebo oslabovat tým, to je úplná zbytečnost," dodal.

Nepozdávala se mu ani situace ze závěru utkání, kdy Koscelník upadl po souboji s Bořilem. "Nechci soudit, nejsem tu od toho, od toho je tam pan rozhodčí. Ptal jsem se ho na jednu věc: když je sporná penalta, proč to řeší videorozhodčí? Přece postranní rozhodčí byl k tomu nejblíže, hlavní byl také při tom a vůbec nereagovali. Už jsme na tom tak zle, že neumíme posoudit ten moment?" prohlásil Hornyák.

"Možná byla, možná nebyla, ale já se ptal svého hráče po zápase. Vím, že Koscelník nelže, je to čestný člověk a řekl mi, že mu jednoznačně brnkli po noze a spadl. Mně stačí jeho názor. Nebylo to posouzené jako penalta, o to víc mě to mrzí," doplnil kouč, který převzal Slovan před sezonou.

Potěšilo ho, že i v oslabení jeho celek držel krok a v závěru si vytvořil tlak. "Klobouk dolů před Slavií, nadupané mužstvo, ale čekal jsem kvalitnější hru. Myslel jsem, že nás převálcují. Považuji Slavii za jedno z nejlepších mužstev u nás, ne-li nejlepší. Mají na to finanční zázemí, široký hráčský kádr, ale moji hráči ukázali, jak můžeš hrát se silnými mužstvy. Ani o jednoho méně jsme nebyli o nic slabší," řekl Hornyák.

"Chtěl bych vyzdvihnout hlavně čestnost mých hráčů, kteří fakt bojovali za Slovan. Vím, že někteří nemají rádi Romana Potočného, za něj dostávám nejvíce do držky, ale ten frajer hrál od poločasu s třemi stehy v noze. Bojovali jsme a byla jen otázka času, možná štěstí, že bychom mohli i v oslabení remizovat, což bychom si za bojovnost zasloužili," dodal.