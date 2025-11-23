Česká liga

Absolutně nepochopitelné, obvinil Hyský Jablonec. Ten se ohání přírodou

Sport Sport
před 2 hodinami
Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský po remíze 3:3 ve šlágru 16. kola první ligy v Jablonci zkritizoval domácí klub za to, že na zápas špatně připravil hřiště.
Jablonecký Čanturišvili padá po souboji s Višinským z Plzně na promrzlý trávník.
Jablonecký Čanturišvili padá po souboji s Višinským z Plzně na promrzlý trávník. | Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Terén na Střelnici byl promrzlý, navíc místy s lehkou vrstvou sněhu a na samé hraně regulérnosti.

"Dovolím si kritizovat domácí za to, jakým způsobem připravili hřiště. Mám totiž informace, že až včera se tady zapnulo vyhřívání toho hřiště, což je pro mě absolutně nepochopitelné a nemyslitelné," prohlásil Hyský.

"Jsme v listopadu, v Jablonci a zjistíme dva dny před zápasem nebo kdy, že nám nejde vyhřívání," nechápal počínání severočeského klubu.

Jablonecký trenér Luboš Kozel kritiku odmítl. "V pátek to bylo měkké, normálně jsme na tom trénovali," tvrdil. "Přírodě neporučíte, když je v noci minus 14 stupňů," vinil jiné vlivy.

Plzeňské tím nijak neukonejšil. "Terén byl hrozně těžký, na kraji regulérnosti. Ve druhém poločase jsme hráli na tu půlku, která byla v katastrofálním nebo horším stavu," zlobil se Hyský.

"Opravdu klobouk dolů před hráči obou týmů, že to zvládli tady na tom odehrát. Doufám, že nebude nikdo zraněný," doplnil stratég Západočechů.

Ve hře bylo i možné odložení utkání. "V našich hlavách bylo to, že chceme hrát zápas. Program, který máme, je nabitý," připomněl Hyský účast Viktorie v základní skupině Evropské ligy.

Kouč Plzně prý dostal informaci, že se kvůli hernímu řádu nemůže zápas odložit na jaro. "Takže byla jedna jediná možnost. Hrajeme teď s Freiburgem, pak máme Boleslav. Je tam jediný týden mezi Boleslaví a Slováckem, kam by se to asi vešlo," dumal Hyský.

"Nikde ale není jistota, že tady hřiště bude za týden nebo 10 dní lepší, než je dnes v tomhle stavu. Samozřejmě jsme přemýšleli, bylo to téma, ale rozhodli jsme se hrát," dodal.

Rozhodnutí o sehrání zápasu nakonec považoval za správné. "Zápas měl dobrou úroveň na to, na jakém se hrálo terénu. Myslím, že obě mužstva přispěla k velmi dobré herní kvalitě zápasu," hodnotil Hyský.

Na tom se s ním Kozel shodl. "Terén dnes podle mě nebyl na překážku, nezasvěcení fanoušci se museli bavit," tvrdil jablonecký kouč.

Západočeši po remíze klesli až na šesté místo tabulky a na vedoucí Slavii ztrácejí už 10 bodů. Na třetí Jablonec mají šestibodové manko.

Související

Vášně ve šlágru. Plzeň promrhala snový start, pak sudí v nastavení odvolal penaltu

Jablonec - Plzeň
 
Mohlo by vás zajímat

Vášně ve šlágru. Plzeň promrhala snový start, pak sudí v nastavení odvolal penaltu

Vášně ve šlágru. Plzeň promrhala snový start, pak sudí v nastavení odvolal penaltu

Santa Clausové z Bohemky umřeli na krásu. Slavia díky nim zase vládne lize

Santa Clausové z Bohemky umřeli na krásu. Slavia díky nim zase vládne lize

Slavia - Bohemians 3:1. Vršovické derby ovládl favorit

Slavia - Bohemians 3:1. Vršovické derby ovládl favorit

Kuriozita v lize. Tři ruce, tři penalty, které otevřely skóre. Těžila z toho i Sparta

Kuriozita v lize. Tři ruce, tři penalty, které otevřely skóre. Těžila z toho i Sparta
Chance Liga Fotbal sport Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 1 hodinou
Američané mluví o obrovském pokroku. "Naslouchají nám," věří Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Američané mluví o obrovském pokroku. "Naslouchají nám," věří Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Absolutně nepochopitelné, obvinil Hyský Jablonec. Ten se ohání přírodou
Česká liga

Absolutně nepochopitelné, obvinil Hyský Jablonec. Ten se ohání přírodou

Trenér plzeňských fotbalistů zkritizoval severočeský klub za to, že na zápas špatně připravil hřiště.
před 3 hodinami
Sparta už vede tabulku. Krize Třince pokračuje, prohrál i s posledním Litvínovem
Hokej

Sparta už vede tabulku. Krize Třince pokračuje, prohrál i s posledním Litvínovem

Útočník Třince Martin Růžička se dnes stal pátým hráčem v historii samostatné české extraligy, který dokázal v základní části nastřílet 300 branek.
před 3 hodinami
Vlak Českých drah vykolejil v Německu. Zřejmě projel návěstidlo
Zahraničí

Vlak Českých drah vykolejil v Německu. Zřejmě projel návěstidlo

Strojvedoucí i cestující motorové jednotky 844 RegioShark vyvázli bez zranění.
před 3 hodinami
Čechům zničili sen, teď sami smutní. Španělé ve finále nestačili na obhájce
Tenis

Čechům zničili sen, teď sami smutní. Španělé ve finále nestačili na obhájce

Italští tenisté vyhráli potřetí za sebou Davisův pohár.
Aktualizováno před 5 hodinami
V Česku bude v noci sněžit, do rána může napadnout až pět centimetrů
Domácí

V Česku bude v noci sněžit, do rána může napadnout až pět centimetrů

Od pondělního večera se může na jihu Čech, na Vysočině a v části Středočeského kraje tvořit ledovka.
před 5 hodinami
Je to neudržitelné, AI se blíží limitu, varuje jihokorejský expert. Svět má "úkol"
Zahraničí

Je to neudržitelné, AI se blíží limitu, varuje jihokorejský expert. Svět má "úkol"

Energetická spotřeba AI průmyslu se blíží svému limitu a do pěti let se zdvojnásobí, varoval šéf jihokorejské společnosti FuriosaAI June Paik.
Další zprávy