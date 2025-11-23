Absolutně nepochopitelné, obvinil Hyský Jablonec. Ten se ohání přírodou

Terén na Střelnici byl promrzlý, navíc místy s lehkou vrstvou sněhu a na samé hraně regulérnosti.
"Dovolím si kritizovat domácí za to, jakým způsobem připravili hřiště. Mám totiž informace, že až včera se tady zapnulo vyhřívání toho hřiště, což je pro mě absolutně nepochopitelné a nemyslitelné," prohlásil Hyský.
"Jsme v listopadu, v Jablonci a zjistíme dva dny před zápasem nebo kdy, že nám nejde vyhřívání," nechápal počínání severočeského klubu.
Jablonecký trenér Luboš Kozel kritiku odmítl. "V pátek to bylo měkké, normálně jsme na tom trénovali," tvrdil. "Přírodě neporučíte, když je v noci minus 14 stupňů," vinil jiné vlivy.
Plzeňské tím nijak neukonejšil. "Terén byl hrozně těžký, na kraji regulérnosti. Ve druhém poločase jsme hráli na tu půlku, která byla v katastrofálním nebo horším stavu," zlobil se Hyský.
"Opravdu klobouk dolů před hráči obou týmů, že to zvládli tady na tom odehrát. Doufám, že nebude nikdo zraněný," doplnil stratég Západočechů.
Ve hře bylo i možné odložení utkání. "V našich hlavách bylo to, že chceme hrát zápas. Program, který máme, je nabitý," připomněl Hyský účast Viktorie v základní skupině Evropské ligy.
Kouč Plzně prý dostal informaci, že se kvůli hernímu řádu nemůže zápas odložit na jaro. "Takže byla jedna jediná možnost. Hrajeme teď s Freiburgem, pak máme Boleslav. Je tam jediný týden mezi Boleslaví a Slováckem, kam by se to asi vešlo," dumal Hyský.
"Nikde ale není jistota, že tady hřiště bude za týden nebo 10 dní lepší, než je dnes v tomhle stavu. Samozřejmě jsme přemýšleli, bylo to téma, ale rozhodli jsme se hrát," dodal.
Rozhodnutí o sehrání zápasu nakonec považoval za správné. "Zápas měl dobrou úroveň na to, na jakém se hrálo terénu. Myslím, že obě mužstva přispěla k velmi dobré herní kvalitě zápasu," hodnotil Hyský.
Na tom se s ním Kozel shodl. "Terén dnes podle mě nebyl na překážku, nezasvěcení fanoušci se museli bavit," tvrdil jablonecký kouč.
Západočeši po remíze klesli až na šesté místo tabulky a na vedoucí Slavii ztrácejí už 10 bodů. Na třetí Jablonec mají šestibodové manko.