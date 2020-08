Splnil jsem si sen, řekl dojatý Kolář a omlouval se: Nebyla v tom žádná neúcta

Brankář slávistických fotbalistů Ondřej Kolář si vstřeleným gólem v utkání 2. kola první ligy proti Příbrami splnil sen

Pětadvacetiletý reprezentant, jenž z penalty v nastavení dovršil výhru 3:0, dokázal skórovat jako šestý gólman v historii samostatné české nejvyšší soutěže. Zařadil se po bok Petra Kouby, Radků Černého a Sňozíka a Zdeňků Zlámala a Jánoše, který se trefil dokonce třikrát.

"Před zápasem jsem se bavil s Nicem (Stanciuem), že pokud by byla penalta za rozhodnutého stavu, mohl bych si ji jít kopnout. Když ta situace přišla, podíval jsem se na lavičku a ta celá křičela, ať běžím. Tak jsem neváhal a hned se rozběhl," řekl po utkání Kolář.

"Dát gól bylo vždy mým snem, teď jsem si ho splnil. Naši trenéři mi to umožnili. Radek Černý mě vždycky hecoval, že jediné, co mi chybí, je dát gól," dodal Kolář na adresu Černého, který je ve Slavii momentálně trenérem brankářů.

Na penaltu se proti Příbrami nejprve chystal nejlepší střelec minulé sezony Petar Musa, ale nakonec místo něj dostal příležitost na první gól ve svém 110. ligovém utkání kariéry Kolář. "Přenechat mi míč na penaltě bylo od něj neskutečné gesto. Poprosil jsem ho o míč, když jsem tam přiběhl. On hned odpověděl, ať si ho vezmu," uvedl Kolář.

"Samozřejmě mě to částečně mrzí, protože vím, že Petar bude jako v minulé sezoně bojovat o krále střelců. Sebral jsem mu gól. Velmi si vážím toho, že to pro mě udělal," ocenil spoluhráče Kolář.

Oddechl si, že pokutový kop proměnil. Balon poslal s přehledem po zemi do protipohybu příbramského gólmana Martina Melichara. "Nervózní jsem byl. Kdybych penaltu nedal, tak se na mě sesypou posměšky. Věřil jsem ale tomu, že ji dám. Čekal jsem na pohyb gólmana, a když jsem viděl, že jde na jednu stranu, poslal jsem míč na druhou," uvedl Kolář.

"Povedlo se to. Omlouvám se Petarovi a zároveň i Příbrami, pokud to vůči někomu vzbudilo negativní emoce. Ačkoliv to nevypadá asi nejlépe, rozhodně v tom není žádná neúcta," doplnil Kolář, který v minulé sezoně vytvořil s 23 nulami ligový rekord a celkem jich má na kontě 57.

Penalty občas zahrává při tréninku. "Hrajeme různé zábavné hry, kdy gólmani po centrech zakončují, nebo si dáme třeba sérii penalt. Párkrát jsem je v tréninku zahrával, ale v zápase je to něco úplně jiného," řekl.

Na penalty se nechystá chodit častěji a Jánošovu bilanci dohánět nebude. I trenér Slavie Jindřich Trpišovský uvedl, že to byla výjimka, aby si Kolář splnil sen. "Já jsem rád, že se mi povedlo dát jeden gól. Jsem rád, že jsem dosáhl na metu vstřelit gól v lize, což se mi teď ve 25 letech splnilo. Teď je na hráčích z pole, aby je dávali," uvedl Kolář.

Slavia vede ligovou tabulku po dvou zápasech s šesti body a skóre 9:0. "Je to fantastický pocit. Makáme jako tým, hrajeme dobře. Jsem velmi rád, že dáváme i spoustu gólů. Minulou sezonu jsme jich moc nedávali, ale teď máme po dvou zápasech devět gólů. Žádný jsme navíc neobdrželi, je to super," podotkl Kolář.

Těší se na nadcházející reprezentační sraz. "Je to něco jiného než klubový fotbal. Na sraz jede spoustu kluků ze Slavie, což je skvělé. Budeme v parádní partě, už se nemůžu dočkat," dodal Kolář.