Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie

První větší akce se zrodila po čtvrthodině, kdy sparťan Sörensen našel za obranou Patrika Vydru, jehož střelu ale obětavým skluzem včas zblokoval na roh stoper Jemelka. O chvíli později Rrahmaniho ránu z úhlu zastavil gólman Jedlička.
Zahrozila i Plzeň. Adu postupoval sám na branku, jenže Vindahl domácí tým podržel.
Rrahmaniho placírku na zadní tyč pak Jedlička bez problémů pokryl, na opačné straně gól Viktorie neplatil kvůli ofsajdu.
Panák poté pobídl nákopem Rrahmaniho, jenže zakončení kosovského reprezentanta vyběhnutý Jedlička vyrazil na roh.
Po přestávce Rrahmani patičkou po rohu zakončil vedle. V 53. minutě se ujala vedení Plzeň. Memič odcentroval do vápna, hostující kapitán Vydra se hlavou opřel do míče a nedal Vindahlovi šanci
V ligové sezoně skóroval již pošesté, čímž se v čele tabulky kanonýrů osamostatnil od Rrahmaniho a jabloneckého Chramosty.
Domácím trvala odpověď jen tři a půl minuty. Birmančevičův lob vrátil sparťan Vydra hlavou před branku a Mercado v pádu skóroval. V dresu Sparty se dočkal první soutěžní trefy po srpnovém příchodu.
Obrat měl na kopačce Birmančevič, jeho dělovku však Jedlička vyrazil na břevno. Souarého střelu zpoza šestnácky na opačné straně vytáhl Vindahl, jenž vzápětí vychytal z úhlu i Adua. Durosinmiho obstřel zase skončil vedle.
V 74. minutě, v době, kdy byl klíčový stoper Viktorie Dweh mimo hřiště, zasáhl plzeňský Vydra ve vápně Preciada a hlavní sudí Radina nařídil pokutový kop. Po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů navíc hostujícího kapitána nečekaně vyloučil.
Birmančevič se z penalty nemýlil. Srbský reprezentant se zapsal mezi střelce ve třetím kole po sobě a celkově počtvrté v ročníku nejvyšší soutěže. V předkolech Konferenční ligy k tomu přidal další tři góly. V závěru střídající sparťané Ryneš ani Kuchta krátce po sobě nepropálili z úhlu Jedličku.
Letenští se posunuli do čela neúplné tabulky o bod před Jablonec a o dva body před Slavii, obhájce titulu z Edenu má ale k dobru nedělní zápas v Liberci.
9. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (0:0)
Branky: 56. Mercado, 78. Birmančevič z pen. - 53. M. Vydra. Rozhodčí: Radina - Kubr, Váňa - Kocourek (video). ŽK: Preciado, Sörensen, Mercado - Dweh, Adu, Trousil (asistent trenéra). ČK: 76. M. Vydra. Diváci: 17.752.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Sörensen - Preciado (79. Kadeřábek), Kairinen, P. Vydra, Zelený (64. Kuchta) - Mercado (87. Ryneš), Birmančevič - Rrahmani (87. Eneme). Trenér: Priske.
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh (86. Kabongo), Jemelka - Memič (79. Havel), Červ, Souaré (86. Valenta), Spáčil (79. Doski) - M. Vydra, Adu (64. Višinský) - Durosinmi. Trenér: Koubek.
|1.
|Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2.
|Jablonec nad Nisou
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3.
|Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4.
|Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5.
|Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|6.
|Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|7.
|Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8.
|Hradec Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9.
|Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10.
|Bohemians 1905
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11.
|Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12.
|Mladá Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13.
|Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14.
|Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15.
|Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16.
|Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3