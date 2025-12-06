Spartu uchránil od gólu VAR, od červené sudí Volek. Pak ji na Hané spasil Rrahmani

Olomouci chyběli kvůli karetnímu trestu čtyři hráči základní sestavy - z toho tři obránci, jimž dal čtvrtou žlutou rozhodčí Beneš v poslední půlhodině předchozího duelu v Liberci…
Hanáci navíc postrádali ze zdravotních důvodů nejlepšího střelce soutěže Vašulína, i s absencemi ale drželi proti favoritovi krok.
Ve 12. minutě vystřelil z hranice pokutového území olomoucký Mikulenka, gólman Vindahl si však jeho pokus k zadní tyči pohlídal.
Stejně úspěšný byl také brankář Koutný, který nejprve vyrazil do boční sítě pokus Enemeho a poté pokryl také zakončení Rrahmaniho.
Sparta sice během prvního poločasu držela míč téměř dvě třetiny času, ovšem Sigma se dobře přesouvala v rámci hlubokého obranného bloku a vyrážela do nebezpečných protiútoků.
Ve 40. minutě vypadl po rohovém kopu Vindahlovi míč z rukavic, Tijani ho posunul na Slavíčka, který se zblízka nemýlil.
Videorozhodčí ovšem odhalil ofsajdové postavení olomouckého obránce při přihrávce od Tijaniho a hlavní sudí gól odvolal.
Po 10 minutách druhého poločasu nacentroval z pravé strany olomoucký Langer, Navrátil posunul míč patou do prostoru zadní tyče, kde na poslední chvíli zabránil Malému v zakončení Vindahl, nepřesný arbitr Volek navíc Sigmě upřel i roh.
O chvíli později se domácí dožadovali pokutového kopu po zákroku Vydry na Šípa, rozhodčí vyhodnotili jejich souboj jako čistý.
V 72. minutě se po centru Kadeřábka z levé strany dostal k hlavičce na zadní tyči střídající Kuol, brankář Sigmy Koutný však předvedl úspěšný zákrok.
Poté měl dvě nadějné střelecké příležitosti střídající Michez. V první situaci na dlouhou nohu ve skluzu sparťanskou branku přestřelil a vzápětí zamířil jen do náruče připraveného Vindahla.
V 77. minutě poslala Sparta na trávník Mannsverka, jenž vzápětí zezadu fauloval Janoška, Volek mu však překvapivě neukázal žlutou kartu.
To se ukázalo jako zásadní o další tři minuty později. Mannsverk ztratil míč, dostal se k němu Janošek a mohl pelášit do rozhozené obrany nebo vyslat na zteč Klimenta.
Sparťan zatáhl za záchrannou brzdu, tentokrát žlutou dostal a díky Volkově předchozí benevolenci v utkání pokračoval…
Hosté tak mohli v plné síle přejít dvě minuty před koncem základní hrací doby do akce, v níž střídající Mercado našel z levé strany Rrahmaniho, který zblízka k tyči překonal Koutného.
I tuto situaci dlouho zkoumal VAR, nakonec usoudil, že kosovský útočník se o pět centimetrů ofsajdu vyhnul.
Rrahmani sedmým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce, jedinou trefou rozhodl i úvodní vzájemný duel na Letné.
18. kolo první fotbalové ligy:
Sigma Olomouc - Sparta Praha 0:1 (0:0)
Branka: 88. Rrahmani. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Starý (video). ŽK: Slavíček, Breite - Mannsverk. Diváci: 10.736.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Malý, Král, Slavíček - Breite, Beran - Mikulenka (46. Navrátil), Langer (78. Janošek), Šíp (69. Michez) - Tijani (63. Kliment). Trenér: Janotka.
Sparta: Vindahl - Martinec (77. Mannsverk), Vydra, Sörensen - Preciado, Kairinen, Eneme (77. Sadílek), Kadeřábek (83. Mercado) - Birmančevič (62. Kuol), Haraslín - Rrahmani. Trenér: Priske.
|1.
|Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2.
|Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3.
|Jablonec nad Nisou
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4.
|Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5.
|Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6.
|Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7.
|Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8.
|Hradec Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9.
|Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10.
|Bohemians 1905
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11.
|Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12.
|Mladá Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13.
|Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14.
|Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15.
|Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16.
|Ostrava
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13