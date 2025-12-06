Česká liga

Spartu uchránil od gólu VAR, od červené sudí Volek. Pak ji na Hané spasil Rrahmani

před 15 hodinami
Sparta se v utkání 18. kola fotbalové ligy opět trápila, přesto nakonec v Olomouci vyhrála 1:0 díky gólu Rrahmaniho z 88. minuty. V té době měla hrát už v deseti, ani rozhodčí Volek ale nenašel odvahu k tomu, aby vyloučil letenského hráče, a Mannsverkovi odpustil jednu žlutou kartu. V prvním poločase zrušil trefu Sigmy po kiksu brankáře Vindahla VAR.
Albion Rrahmani
Albion Rrahmani | Foto: Reuters

Olomouci chyběli kvůli karetnímu trestu čtyři hráči základní sestavy - z toho tři obránci, jimž dal čtvrtou žlutou rozhodčí Beneš v poslední půlhodině předchozího duelu v Liberci…

Hanáci navíc postrádali ze zdravotních důvodů nejlepšího střelce soutěže Vašulína, i s absencemi ale drželi proti favoritovi krok.

Ve 12. minutě vystřelil z hranice pokutového území olomoucký Mikulenka, gólman Vindahl si však jeho pokus k zadní tyči pohlídal.

Stejně úspěšný byl také brankář Koutný, který nejprve vyrazil do boční sítě pokus Enemeho a poté pokryl také zakončení Rrahmaniho.

Sparta sice během prvního poločasu držela míč téměř dvě třetiny času, ovšem Sigma se dobře přesouvala v rámci hlubokého obranného bloku a vyrážela do nebezpečných protiútoků.

Ve 40. minutě vypadl po rohovém kopu Vindahlovi míč z rukavic, Tijani ho posunul na Slavíčka, který se zblízka nemýlil.

Videorozhodčí ovšem odhalil ofsajdové postavení olomouckého obránce při přihrávce od Tijaniho a hlavní sudí gól odvolal.

Po 10 minutách druhého poločasu nacentroval z pravé strany olomoucký Langer, Navrátil posunul míč patou do prostoru zadní tyče, kde na poslední chvíli zabránil Malému v zakončení Vindahl, nepřesný arbitr Volek navíc Sigmě upřel i roh.

O chvíli později se domácí dožadovali pokutového kopu po zákroku Vydry na Šípa, rozhodčí vyhodnotili jejich souboj jako čistý.

V 72. minutě se po centru Kadeřábka z levé strany dostal k hlavičce na zadní tyči střídající Kuol, brankář Sigmy Koutný však předvedl úspěšný zákrok.

Čeho se rozhodčí na Spartě bál? A kde byl VAR? Tak se nikam neposuneme, říká Šenkeřík

Sparta - Pardubice

Poté měl dvě nadějné střelecké příležitosti střídající Michez. V první situaci na dlouhou nohu ve skluzu sparťanskou branku přestřelil a vzápětí zamířil jen do náruče připraveného Vindahla.

V 77. minutě poslala Sparta na trávník Mannsverka, jenž vzápětí zezadu fauloval Janoška, Volek mu však překvapivě neukázal žlutou kartu.

To se ukázalo jako zásadní o další tři minuty později. Mannsverk ztratil míč, dostal se k němu Janošek a mohl pelášit do rozhozené obrany nebo vyslat na zteč Klimenta.

Sparťan zatáhl za záchrannou brzdu, tentokrát žlutou dostal a díky Volkově předchozí benevolenci v utkání pokračoval…

Hosté tak mohli v plné síle přejít dvě minuty před koncem základní hrací doby do akce, v níž střídající Mercado našel z levé strany Rrahmaniho, který zblízka k tyči překonal Koutného.

I tuto situaci dlouho zkoumal VAR, nakonec usoudil, že kosovský útočník se o pět centimetrů ofsajdu vyhnul.

Rrahmani sedmým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce, jedinou trefou rozhodl i úvodní vzájemný duel na Letné. 

18. kolo první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 88. Rrahmani. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Starý (video). ŽK: Slavíček, Breite - Mannsverk. Diváci: 10.736.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Malý, Král, Slavíček - Breite, Beran - Mikulenka (46. Navrátil), Langer (78. Janošek), Šíp (69. Michez) - Tijani (63. Kliment). Trenér: Janotka.

Sparta: Vindahl - Martinec (77. Mannsverk), Vydra, Sörensen - Preciado, Kairinen, Eneme (77. Sadílek), Kadeřábek (83. Mercado) - Birmančevič (62. Kuol), Haraslín - Rrahmani. Trenér: Priske.

1. Slavia 18 12 6 0 37:13 42
2. Sparta 18 11 4 3 33:21 37
3. Jablonec nad Nisou 17 9 5 3 23:16 32
4. Liberec 18 8 6 4 31:17 30
5. Plzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. Karviná 17 9 1 7 31:30 28
7. Olomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. Hradec Králové 17 7 5 5 29:24 26
9. Zlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians 1905 17 5 4 8 14:20 19
11. Teplice 18 4 6 8 19:25 18
12. Mladá Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
13. Pardubice 17 3 6 8 20:33 15
14. Dukla 18 2 8 8 14:25 14
15. Slovácko 18 3 5 10 11:24 14
16. Ostrava 17 3 4 10 11:21 13
 
