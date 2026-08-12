Těžko odmítnutelná nabídka, slzel kapitán Sparty. Odchází do Saúdské Arábie

Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. Třicetiletý slovenský křídelník přestoupil do saúdskoarabského týmu al-Fátí, uvedl pražský klub na svém webu. Produktivní záložník působil na Letné od roku 2021.
Kluby přestupovou částku jako tradičně nezveřejnily, podle spekulací médií by Sparta mohla za Haraslína inkasovat přibližně šest milionů eur (145,5 milionu korun). Slovenský reprezentant se v novém působišti upsal do roku 2029.
Haraslín získal se Spartou dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a 47 gólů. Od loňského léta zastával bratislavský rodák v letenském týmu roli kapitána.
Haraslín přišel do Sparty před pěti lety. Slovenský reprezentant nejprve na Letné hostoval ze Sassuola a následně se stal kmenovým hráčem Pražanů. Ve sparťanském dresu odehrál 194 soutěžních utkání, ve kterých nasbíral 59 branek a 36 asistencí. S Letenskými se jednou představil také v hlavní fázi Ligy mistrů.
Bývalý hráč Parmy, Sassuola a Lechie Gdaňsk si vyzkouší páté zahraniční angažmá v kariéře. Al-Fátí obsadil v minulé sezoně saúdskoarabské ligy 11. místo, do nového ročníku vstoupí o víkendu zápasem proti an-Nasru, jehož barvy hájí hvězdný Cristiano Ronaldo.
Českou ligu opouští jedna z největších osobností, za minulou sezonu byl Haraslín v anketě LFA vyhlášen třetím nejlepším hráčem celé soutěže. Ze Sparty odchází další nedávná opora, v minulých dnech zamířili na hostování do jiných klubů brankář Peter Vindahl a útočník Jan Kuchta, během letní pauzy opustil Letenské také záložník Kaan Kairinen.
Haraslín v minulém týdnu chyběl v základní sestavě Pražanů při úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu, naskočil až v závěru jako střídající. K úterní odvetě ve Francii už k dispozici nebyl, neboť v Saúdské Arábii řešil nové angažmá.
"Věřte mi, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. Bohužel, i takové věci se ve fotbale stávají. Nebylo to lehké, nabídka, která přišla, byla těžko odmítnutelná. Věřím, že si mě budete pamatovat v tom dobrém světle," řekl Haraslín ve videu na webu Sparty, v němž se neubránil slzám.
"Samozřejmě byly tam i negativní věci, co se týká některých zápasů. Ale vždy jsem se snažil udělal maximum pro tento klub, který je mým druhým domovem. Nejen pro mě, ale pro celou mou rodinu. Děkuji za všechno, navždy budu sparťanem," dodal emotivně hráč s 52 starty za slovenské reprezentační "áčko" a rozplakal se.
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