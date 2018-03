Ščasný se trenérem nestane. Favoritem je Hapal, píše se o Rumunovi. Sparta se vyjádří v úterý

před 6 hodinami

Na oficiální vyjádření Sparty k situaci kolem trenéra Andrey Stramaccioniho se stále čeká. V případě Italova odvolání je favoritem Pavel Hapal.

Praha - Vedení fotbalové Sparty nadále řeší situaci kolem trenéra Andrey Stramaccioniho. Podle italských médií byl kouč odvolán, letenský klub to však nepotvrdil. Ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík České televizi řekl, že oficiální vyjádření zřejmě přijde do úterního odpoledne.

Po nedělní remíze 1:1 s Brnem a druhé jarní ztrátě Sparta oznámila, že se dnes bude představenstvo klubu situací zabývat. Výsledek jednání ale zatím neoznámila. "Naznačili jsme, že situace je vážná a že zaslouží reakci ze strany klubu. Ještě nedisponuji veřejným prohlášením, ale věřím, že se fanoušci z naší strany dozvědí konkrétní kroky co nejdříve," řekl Kasík.

"Uvědomujeme si, že komunikace musí přijít záhy. Tým měl dnes volno, zítra má odpoledne trénink. Do té doby bychom chtěli komunikovat kroky, ke kterým vedení přistoupilo," dodal.

Podle médií a sázkových kanceláří je v případě potvrzení odvolání Stramaccioniho hlavním kandidátem na jeho post bývalý hráč Sparty Pavel Hapal, který momentálně vede slovenskou reprezentaci do 21 let. Objevila se i jména kouče Olomouce Václava Jílka, který už ve Spartě dříve působil, či Romana Pivarníka. Možností by bylo také to, že by se z pozice sportovního ředitele přesunul zpět na lavičku Zdeněk Ščasný. To však Kasík vyloučil.

"V případě, že Andrea Stramaccioni nebude trenérem, Zdeněk Ščasný nebude ten, kdo by trenéra nahradil. Řekl to už při svém nástupu do funkce a nebude se na tom nic měnit," prohlásil Kasík. Rovněž odmítl spekulaci italského tisku, že se Ščasný měl se Stramaccionim pohádat. "Není pravda, že by došlo k výměně názorů mezi Andreou Stramaccionim a Zdeňkem Ščasným," řekl.

Vyloučit nelze ani další angažování zahraničního trenéra. Rumunská média přišla s tím, že na seznamu možných adeptů je také dvaačtyřicetiletý Rumun Laurentiu Reghecampf, který momentálně vede Al Wahda ve Spojených arabských emirátech, odkud by ho musela Sparta vykoupit. Předtím působil ve Steaue Bukurešť, odkud dobře zná novou hlavní hvězdu Sparty Nicolaeho Stancia a brankáře Florina Nitu. Navíc je manželem jejich agentky Anamarie Prodanové.