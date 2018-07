Sparťanský šéf Kotalík: Chceme na Letnou vrátit titul, rádi bychom ovládli i pohár

před 30 minutami

Praha - Fotbalová Sparta si pro novou sezonu dává opět nejvyšší cíle. Chce se probojovat do základní skupiny Evropské ligy a především se vrátit do bojů o titul, z něhož v minulé sezoně vypadla a obsadila až páté místo. Chce uspět i v poháru, který vyhrála naposledy v roce 2014.

"Cíle zůstávají neměnné, postoupit do základní skupiny Evropské ligy a vrátit se do boje o titul a vrátit ho na Letnou," řekl generální ředitel Sparty Adam Kotalík na dnešní tiskové konferenci. "A také chceme uspět v MOL Cupu," dodal.

Sparta jako nejúspěšnější domácí klub má za sebou jednu z nejhorších sezon v samostatné české lize. Pátá byla už jen v roce 2006. Doplatila na velkou revoluci z minulého léta, kdy přivedla zahraniční realizační tým a také mnoho hráčů z ciziny. Většina z nich se ale neprosadila. Přes jaro se tým stabilizoval a v nové sezoně se chce vrátit mezi špičku a bojovat s mistrovskou Plzní a Slavií o titul.

"Máme co napravovat. Minulá sezona se nám nepovedla od začátku do konce. Kádr je ale silný, kvalitně jsme doplnili. Měli bychom se ucházet o nejvyšší pozice, ale až zápasy ukážou. Věřím, že hned na začátku dokážeme, že to nejsou planá slova," prohlásil kapitán Sparty Josef Šural.

Pásku převzal po Davidu Lafatovi, který ukončil kariéru. "Je to pro mě čest. Sice už jsem s páskou občas nastoupil, ale oficiálně jsem kapitánem ještě nebyl. Tu pásku nosily legendy a velká jména a chtěl bych se jim alespoň trochu přiblížit, i když vím, že to bude těžké," dodal Šural.

Loňská zkušenost s příchodem drahých posil, které většinou spíše zklamaly, přiměla vedení Sparty k opatrnějšímu hledání vhodných hráčů. "Ta loňská zkušenost byla pro nás všechny velká a promítla se do naší práce i do způsobu, jakým uvažujeme o doplňování kádru," připustil Kotalík.

Sparta v létě přivedla posilu do každé řady. Na přestup útočníka Benjamina Tetteha z Bohemians, brankáře Milana Heču ze Slovácka a obránce Uroše Radakoviče z Olomouce a na hostování záložníka Alexandrua Chipciua, s nímž ale počítá spíš na pravý kraj obrany. Z hostování se pak vrátili Juraj Chvátal, Eldar Čivič, Tomáš Wiesner, Georges Mandjeck, Matěj Pulkrab a Vukadin Vukadinovič.

"Při plánování kádru je třeba brát v úvahu, že se změnil systém ligy a na podzim nás tak čeká včetně pohárů okolo 30 zápasů, což je jak celá ligová sezona. Proto potřebujeme širší kádr, abychom byli schopni rozložit zátěž. Ale kádr ještě není uzavřený a někdo ještě směrem ven odejde," sdělil Kotalík.

Na Letné vládna natěšení na sezonu a optimismus, přestože letní příprava se výsledkově vůbec nevydařila. Sparta ze sedmi utkání vyhrála jen dvě a pouze ve dvou duelech dala více než gól. "Za svou kariéru jsem prožil přípravy všeho druhu, vydařené i se špatnými výsledky. Důležité ale bude, jak odstartujeme sezonu, do které jdu s velkým optimismem a energií, abychom byli dobře připraveni na první mistrovské utkání," řekl trenér Pavel Hapal.

S posílením týmu je částečně spokojený. "Měli jsme určité představy, něco se zrealizovat dalo, něco nedalo. Jsou tu ale velice kvalitní hráči a podstatné bylo, abychom z nich udělali tým. A věřím, že od prvního utkání ukážou, že se to podařilo," dodal letenský kouč.

Sparta zahájí sezonu sobotním ligovým zápasem s nováčkem z Opavy. V následujícím týdnu pak Pražané vstoupí do 2. předkola Evropské ligy.