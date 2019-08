Sparta řeší trable se stopery. Má přijít slovenský reprezentant Hancko

před 1 hodinou

Potíže fotbalové Sparty Praha se stopery by mohl pomoct vyřešit slovenský reprezentant Dávid Hancko, který podle deníku Sport míří na Letnou z Fiorentiny na roční hostování s opcí. Do Sparty by měl jednadvacetiletý obránce přijít zadarmo, šestnáctý celek uplynulého ročníku italské ligy by se navíc měl podílet i na jeho platu.

O Hancka se Sparta zajímala už loni v létě, ale obránce Žiliny dal přednost Fiorentině, která za něj zaplatila kolem 3,7 milionu eur (zhruba 95 milionů korun). V premiérové sezoně v Itálii Hancko nastoupil jen k pěti ligovým zápasům. O jeho hostování údajně usilovaly i kluby z Itálie, Portugalska či Nizozemska. Z Fiorentiny už ve Spartě hostuje útočník Martin Graiciar, kromě něj letenští v létě získali ještě obránce Andrease Vindheima a Davida Lischku, záložníky Ladislava Krejčího a Michala Trávníka a útočníka Libora Kozáka.

autor: ČTK | před 1 hodinou