Sparťané se už vidí s titulem, nedivím se. Po letech výsměchu byla frustrace obrovská

Miroslav Kadlec

Sparta zahájila výborně, po čtyřech letech vede a není to náhoda. Myslí si to Miroslav Kadlec, bývalý vynikající reprezentant a vicemistr Evropy z roku 1996, který pro Aktuálně.cz komentuje uplynulé kolo fotbalové Fortuna:Ligy.

Po experimentu s italským koučem Andreou Stramaccionim se čekalo, že nějakou dobu potrvá, než se zase dá jakž takž dohromady, a to se potvrdilo. Pod trenérem Václavem Kotalem má ovšem hra konečně smysl, hráči vědí, co mají hrát, a chtějí to hrát.

Pasují k sobě, mládí se doplňuje se zkušeností. Spartě se podařilo otočit nepříznivý stav, kdy prohrávala už o dva góly, přitom Karviná měla po dvou kolech čtyři body a to také naznačuje, že nějakou kvalitu má. Ale sparťanský obrat není podle mého náhoda.

Fanoušci už skoro slaví titul, nedivím se jim. Jejich frustrace musela být po těch jalových letech, kdy se jim všichni vysmívali, obrovská. Ale tu euforii bych krotil, po třech kolech ještě nic hotového rozhodně není. Všechny zápasy se musí odmakat na hřišti.

Stačí se podívat na Slavii. Po dvou duelech skóre 9:0, mnozí říkali, že každému dá bůra. A najednou remizuje s Pardubicemi, s nováčkem na vypůjčeném hřišti.

Trenér Jindřich Trpišovský si postěžoval, že mužstvu uškodila reprezentační přestávka. Ale trenéři vždycky musí najít nějaké vysvětlení. Chápu, že chtějí mít všechny hezky u sebe, pohromadě, pod dohledem. Připravovat se s půlkou mančaftu optimální rozhodně není.

Ale záleží na cestování a kdy se do klubu hráči vrátí. Za nás se hrály reprezentační zápasy ve středu, vraceli jsme se ze srazu ve čtvrtek a v sobotu už často hráli Bundesligu. Teď žádné velké přesuny slávisté neměli, mužstvo bylo znovu pohromadě skoro týden, v pondělí proti Skotsku nastoupil ze základní sestavy jen Tecl, zbytek náhradníci. Tohle bych vůbec neřešil.

Miroslav Kadlec Věk: 56 let Jako libero a později stoper odehrál v národním týmu 64 zápasů a podílel se na stříbrném úspěchu na mistrovství Evropy 1996. Je dvojnásobným německým šampionem s 1. FC Kaiserslautern, s nímž získal i německý pohár.

Dlouhodobě ambiciózní Mladá Boleslav je bez bodu poslední, pro mnohé se jedná o velké překvapení. Ale už jaro, kdy mužstvo opustili klíčoví hráči - střelec Komličenko, tahový útočník Mešanovič, ofenzivní záložník Bucha a zranil se tvůrce hry Matějovský -, ukazovalo, jak bude tyto opory těžké nahradit.

Čtyři klíčoví hráči, kteří z padesáti gólů zařídili pětačtyřicet, najednou nejsou. To se musí projevit. Mančaft se musí znovu poskládat, po třech kolech ale máte nula bodů, mladí kluci si logicky přestanou věřit, nebude to jednoduché. Ale výkon proti Plzni byl obstojný, byla to přijatelná porážka.

Slovácko vstřelilo v Teplicích gól, o kterém se zase mluví. Brankář Grigar se zapřísahá, že míč v žádném případě nebyl ještě celým objemem za čárou, já na to koukal v televizi a jsem přesvědčen, že už byl. Navíc přišel centr z lajny, takže pomezní rozhodčí musel všechno před sebou krásně vidět. Také vůbec o gólu nepochyboval.

Určitě by stálo za to, nakoupit na stadiony techniku, jakou mají vyspělé zahraniční ligy a samozřejmě soutěže FIFA a UEFA, která by jasně prokázala, zda gól byl. Píplo by to a nikdo by už neprotestoval, odpadly by tyhle dohady. Vím, že všechno stojí peníze, ale podobné sporné situace by se vyřešily. Určitě by to pomohlo.

V každém případě jsem rád, že padá docela dost gólů, výsledky jsou zajímavé i překvapivé, je vidět, že česká liga kvalitu má. Jen aby nám to vydrželo.