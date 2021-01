Sparťan Pavelka nehledal výmluvy: Neměli jsme nic, předchozí výkony nás nevytrestaly

Podle sparťanského fotbalisty Davida Pavelky je porážka 0:1 s Bohemians 1905 v 17. kole první ligy trestem za předchozí nepřesvědčivé výkony.

Sparta před utkáním s Bohemians bodovala v šesti kolech po sobě. Poslední dva zápasy v Opavě a Mladou Boleslaví však herně nepřesvědčila, přestože oba soupeře porazila. "Cítím to tak, že zápasy předtím byly varováním, ale nevytrestaly nás. Teď to přišlo," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Pavelka.

"Kromě střel z dálky jsme neměli gólovku. Bohemka poctivě bránila a měla nebezpečné brejky. Kdyby je vyřešila líp, mohli jsme možná prohrát větším rozdílem. Navíc nedali penaltu. Dnes jsme si to vůbec nezasloužili. Jednoznačně zasloužená prohra," uvedl sparťanský odchovanec.

Nezamlouval se mu už začátek utkání. Bohemians vstřelili vítězný gól ve 13. minutě zásluhou Tomáše Necida. "Vstup do zápasu se nám nepovedl. Pak jsme tam sice měli pasáž, kdy jsme Bohemku tlačili, ale z první šance jsme dostali gól. Pak už to bylo trápení a celkově jsme na to nenašli odpověď. Nedostali jsme se do hry, do tlaku. Nezbývá než pogratulovat Bohemce," prohlásil Pavelka.

Někdejší hráč Slovácka, Liberce a Kasimpasy Letenské znovu vedl z pozice kapitána, jelikož záložník Bořek Dočkal ve druhém ligovém duelu po sobě začal mezi náhradníky a nastoupil až od 68. minuty. Sparťanský trenér Václav Kotal možné problémy v kabině či neshody s Dočkalem popřel.

"Máme v současnosti v kádru zhruba 25 hráčů. Rozhodli jsme se pro tuhle sestavu. Bořek pak nastoupil a stejně jsme gól nedali. Souvislosti bych v tom nehledal. Zdá se mi, že se pořád hledá, co je a není v kabině. Já žádné problémy v kabině necítím. Kluci chtěli a mrzí je, že jsme to nezavládli," řekl na tiskové videokonferenci Kotal.