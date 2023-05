Sparťan Mejdr podstoupil test na omamné látky, výsledek byl negativní

Kriminalistům se po tragickém požáru v Brně v Plotní ulici do čtvrtka podařilo identifikovat dva muže a jednu ženu, pět dalších obětí je stále neznámých. Nadále proto žádají o pomoc veřejnost. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb. Ve čtvrtek by také podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové měla najatá firma začít s odstraňováním požárem poškozených stavebních buněk, na místě se ale dopoledne zatím nic nedělo. Příčinu požáru policie nadále zjišťuje.

Osm lidí, zřejmě bezdomovců, zemřelo při požáru obytných stavebních buněk před týdnem, podle policie šlo o šest mužů a dvě ženy. "Kriminalisté nadále pracují na ztotožnění obětí požáru. Do dneška se nám podařilo identifikovat dva muže a jednu ženu. I nadále platí, že informace, které by mohly pomoci oběti ztotožnit, přivítáme na lince 158," uvedl Šváb.