Sparta zužuje kádr, talentovaného záložníka poslala na hostování do Hradce

Kádr královéhradeckých fotbalistů rozšířil záložník Matěj Ryneš. Jednadvacetiletý krajní hráč zamířil do východočeského prvoligového týmu na hostování do konce sezony z pražské Sparty, která má možnost si jej předčasně stáhnout zpět v zimní přestávce. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

Ryneš se zatím neprosadil ve sparťanském áčku. V první lize dosud naskočil jen do jednoho utkání a jako střídající zasáhl do nedávného odvetného utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy ve Stavangeru, kde Letenští prohráli 1:2.

"Je to člen širšího kádru reprezentace do 21 let. Chtěli jsme ho už vloni v létě a potom i v zimě, nakonec to vše do sebe zapadlo až nyní. Máme trochu mezeru na levé straně, takže si od jeho příchodu slibujeme to, že nám tu trochu pomůže a pozici celkově zkvalitní," uvedl sportovní manažer "Votroků" Jiří Sabou.

Posílily i Pardubice

Robin Hranáč opouští kádr ligového mistra z Plzně a vrací se na hostování do Pardubic, kde působil už v jarní části minulé sezony. Oba kluby o transferu dvaadvacetiletého obránce informovaly na svých internetových stránkách.

Hranáč je plzeňským odchovancem, do A-týmu Viktorie se ale zatím neprosadil. V jarní části minulé sezony si připsal 10 ligových startů za Pardubice a svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži zařídil Východočechům v nadstavbové části výhru 1:0 nad Bohemians 1905. V letní přípravě se zranil, ale nyní už by měl být v pořádku. Pardubicím se pokusí pomoci k odpoutání z posledního místa ligové tabulky.