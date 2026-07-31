Sparta - Zlín. Po úvodní blamáži vyhlíží Sparta povinnou domácí výhru
Sledujte online přenos z utkání druhého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Zlínem.
Brutální přelidnění, úplná apokalypsa. Místní popsali exodus migrantů
Tři čtvrtiny z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se už vrátily zpět, informovalo v pátek odpoledne španělské ministerstvo vnitra. I v pátek přicházel či připlavával do města menší počet běženců. Televize TVE popsala situaci v Ceutě, jež má asi 84 tisíc obyvatel, jako absolutní chaos, lidé nevycházejí z domů, obchody jsou zavřené a polikliniky přetížené.
Nová noční můra pro ruskou obranu? Ukrajinci dostanou utajovanou novinku z Česka
První česká střela. S doletem 630 kilometrů. A patnáctkrát levnější než Tomahawk. Zbrojovka LPP posílá na Ukrajinu historicky první řízenou střelu vyrobenou v Česku s názvem Narwhal. Unese až 200 kg výbušniny a letí rychlostí 750 km/h. Jeden kus vyjde na 4,5 milionu korun, což drtí tradiční západní rakety. Navíc je imunní vůči ruskému rušení a neobsahuje jediný cizí komponent.
Okamura ostře pozurážel prezidenta Pavla. Štve ho tři a půl roku starý výrok
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v pátečním rozhovoru pro server Novinky.cz mluvil o prezidentu Petru Pavlovi jako podrazákovi či křivákovi. Vyčítal mu komunikaci s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristů, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Dotkl se ho i Pavlův výrok z ledna 2023, kdy před prezidentskými volbami o Okamurovi hovořil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla logistické centrum Wildberries a rafinerii ve Volgogradu
Ukrajinský dronový útok v pátek způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, aniž by sdělil podrobnosti týkající se zasažených objektů. V regionu se podle agentury nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily pět lidí.