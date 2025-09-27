Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Sparta měla vývoj utkání v Ostravě od úvodu ve své moci. Na domácí od počátku zabíraly pasy a záběhy za defenzivní linii a jen zákrok brankáře Holce po jedné z takových akcí zabránil ve skórování Mercadovi.
Ve 14. minutě už favorit otevřel skóre. Po souboji s Chalušem upadl Birmančevič a po přímém kopu hlavičkoval z 10 metrů prudce pod břevno Panák. Dnešní kapitán Pražanů v lize skóroval poprvé od začátku dubna a gólu rovněž v Ostravě při remíze 1:1.
Sparta působila kompaktněji a sehraněji a lehce se dostávala do dalších šancí. Pirův průnik a rána těsně nad břevno byla jedinou odpovědí Baníku v prvním poločase.
Ve 26. minutě hosté opět snadno pronikli středem hřiště, Vydra vysunul Birmančeviče a ten obstřelil Holce. Srbský reprezentant se prosadil ve čtvrtém kole po sobě a na lídra tabulky kanonýrů plzeňského Vydru ztrácí už jen gól.
Domácí nenašli žádnou protizbraň, naopak každý útok soupeře zaváněl nebezpečím. Když v 35. minutě Mercado po dalším kontru znovu osamocen obstřelil Holce, bylo rozhodnuto. Ekvádorský hráč skóroval ve druhém kole za sebou.
Baník po přestávce převahu Sparty výrazněji potlačil změnou rozestavení a zařazením Planky a hosté už se zdaleka nedostávali do tolika nebezpečných situací.
Opticky se hra srovnala, domácí už byli více u míče i na své útočné polovině, ale Vindahla dlouho vážněji neohrozili.
Až v 87. minutě se po Boulově kolmici zjevil sám před brankářem střídající Owusu, jenže v pádu nastřelil jen hostujícího gólmana. Baník z posledních tří domácích ligových zápasů vytěžil jediný bod.
Vašulín se blýskl slepenými góly
Bohemians vstoupili do domácího zápasu s Olomoucí stejně jako před dvěma týdny při výhře nad Slováckem brzkým gólem. Ristovski si z rohu pokutového území navedl míč a technickým obstřelem otevřel skóre po 121 vteřinách hry.
Makedonský ofenzivní záložník dal ve 47. utkání v české lize premiérovou branku a po takřka dvou letech ukončil čekání na soutěžní gól. Naposledy se trefil předloni v říjnu za reprezentaci proti Arménii.
Vzápětí měl Ristovski na hlavě druhý zásah, sám před bránou těsně minul. Sigma se postupně dostala do zápasu a v 17. minutě se dočkala vyrovnání. Vašulín dostal před vápnem příliš prostoru a levačkou překvapil Reichla střelou na přední tyč.
O pouhých 94 vteřin později navíc z podobné pozice tentokrát pravou nohou poslal míč ke vzdálenější tyči a pátým gólem v ligovém ročníku potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.
Rychlý obrat domácími otřásl a ve zbytku první půle jim chyběla přesnost. Ve 32. minutě jim mohlo být ještě hůře, nebezpečnou dorážku Berana ale Reichl vyrazil. Následný Dolžnikovův obstřel proletěl o centimetry kolem tyče.
Do druhé půle už nenastoupil zraněný Vašulín, jehož nahradil Mikulenka. Nejlepší defenziva soutěže z Hané se po změně stran soustředila na udržení náskoku, nakonec ale z ojedinělé akce přece jen inkasovala šestý gól v ligovém ročníku. V 65. minutě Sinjavskij našel centrem před bránou Hilála a ten si hlavou připsal druhou trefu v sezoně.
Vyrovnávací branka znovu změnila obraz hry a hosté se ocitli pod tlakem. V 71. minutě vypálil nebezpečně Čermák, jeho střele chybělo půl metru. Závěr duelu byl oboustranně opatrný a 5022 diváků v Ďolíčku už gól nevidělo.
Karviná udeřila i v deseti
Opatrný začátek bez výrazných akcí na obou stranách rozčísla na Slovácku 10. minuta. Labík zahrával z levé strany přímý kop, na který si naběhl Krčík a jeho lehká teč skončila u tyče Borkovy branky. Stoper Karviné se trefil již potřetí v ligové sezoně.
Slovácko brzy srovnalo. Marinelli s pomocí soupeřovy teče vyslal do brejku Slovince Medveda, jehož střelu na malém vápně srazil Krčík a gólman Lapeš už neměl šanci branku odvrátit.
Útočné akce se pak střídaly na obou stranách. Domácího Borka pořádně protáhla střela v podání Singhateha, Lapeš musel k zemi při táhlém pokusu od Daníčka z 25 metrů.
Po půlhodině hry fauloval uprostřed hřiště hostující Bužek domácího špílmachra Havlíka. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace zrušil hlavní sudí Vokoun původně udělenou žlutou kartu a mladého záložníka rovnou vyloučil.
Tlak domácích v přesilovce vyústil v průnik Šviderského do šestnáctky, po němž sudí za souboj se Samkem nařídil pokutový kop. Když už se k exekuci chystal Trávník, zavolal si hlavního arbitra znovu videoasistent a Vokoun penaltu odvolal. Simulující domácí hráč naopak dostal žlutou kartu.
Divoký poločas tím ale ještě neskončil. Medved zahodil další sólo, které lapil Lapeš. Vzápětí se na druhé straně po nákopu Labíka prosadil druhý ze Slovinců na trávníku Štorman a překvapivě strhl vedení na stranu oslabeného celku.
Slovácko se v přesilovce trápilo i po změně stran a brzy mohlo dokonce potřetí inkasovat. Ve 49. minutě se do brejku dostal Singhateh a Borek měl u tyče plné ruce práce, aby míč vytěsnil na roh. Územní převaze domácí chyběly lepší pohyb, kreativita i přesnější zakončení, Lapeš tak dlouho ani nemusel pořádně zasahovat.
Slezané z pevné defenzivy často hrozili rychlými akcemi v podání Singhateha, Gninga a po jeho vystřídání i Ezeha. V 76. minutě dokonce rozvlnil síť střídající Chytrý, jenže videorozhodčí následně hlavnímu sudímu potvrdil, že se jednalo o těsný ofsajd.
Ani v závěru žádný velký tlak Slovácka nepřicházel a Karviná dobrým pohybem a nasazením eliminovala početní nevýhodu. V 88. minutě i tak mohli vyrovnat střídající Kvasina a vzápětí Barát, hosté však výhru udrželi, a dali tím dodatečný dárek svému trenérovi Martinu Hyskému k jeho čtvrtečním 50. narozeninám.
10. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - Sparta Praha 0:3 (0:3)
Branky: 14. Panák, 26. Birmančevič, 35. Mercado. Rozhodčí: Nehasil - Macháč, Pečenka - Ochotnický (video). ŽK: Chaluš, Boula - Uchenna, Kairinen. Diváci: 13.506.
Ostrava: Holec - Munksgaard (77. Bewene), Chaluš, Lischka, Pojezný - Boula, Kričfaluši - Havran, Frýdek (77. Owusu), Plavšič (46. Planka) - Pira (77. Almási). Trenér: Hapal.
Sparta: Vindahl - Uchenna (71. Martinec), Panák (80. Zelený), Sörensen - Kadeřábek, Vydra, Kairinen (71. Mannsverk), Ryneš - Mercado (80. Kuol), Birmančevič - Rrahmani (65. Kuchta). Trenér: Priske.
1. FC Slovácko - MFK Karviná 1:2 (1:2)
Branky: 15. vlastní Krčík - 10. Krčík, 45. Štorman. Rozhodčí: Vokoun - Paták, Kotalík - Zelinka (video). ŽK: Šviderský, Daníček, Barát - Štorman. ČK: 35. Bužek (Karviná). Diváci: 2138.
Slovácko: Borek - Koscelník (57. Petržela), Vaško, Daníček (65. Stojčevski), Ndefe - Trávník, Šviderský - Blahút, Havlík (57. Kvasina), Marinelli (46. Barát) - Medved (78. Krmenčík). Trenér: Kameník.
Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Krčík, Labík - Štorman (90.+3 Křišťan), Bužek - Ayaosi, Samko (62. Ezeh), Singhateh (75. Chytrý) - Gning (62. Fiala). Trenér: Hyský.
Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 2:2 (1:2)
Branky: 3. Ristovski, 65. Hilál - 17. a 18. Vašulín. Rozhodčí: Radina - Kubr, Slavíček - Adam (video). ŽK: Vondra - Huk. Diváci: 5022.
Bohemians: Reichl - A. Kadlec (62. Kareem), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Sakala (62. Okeke), Čermák - Drchal (62. Pleštil), Ristovski (82. Hrubý), Zeman (87. Kovařík) - Hilál. Trenér: Veselý.
Olomouc: Koutný - Slavíček (72. Hadaš), Sylla, Král (23. Huk), Sláma - Breite (82. Kostadinov), Beran - Dolžnikov (82. Navrátil), Tkáč, Michez - Vašulín (46. Mikulenka). Trenér: Janotka.
|1.
|Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2.
|Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3.
|Jablonec nad Nisou
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4.
|Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5.
|Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6.
|Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|7.
|Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|8.
|Bohemians 1905
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|9.
|Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10.
|Hradec Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11.
|Mladá Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12.
|Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13.
|Ostrava
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14.
|Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15.
|Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16.
|Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3