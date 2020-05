Sparta v přípravě smetla Jihlavu, ale Graiciar si zlomil klíční kost

Fotbalisté pražské Sparty v přípravném dvojzápase porazili druholigovou Jihlavu 6:1 a 4:1, ale přišli o útočníka Martina Graiciara, který si zlomil klíční kost. Uvolnění vládních opatření proti pandemii koronaviru dnes využila také Ostrava a v tréninkovém utkání zdolala městského rivala Vítkovice 2:0.

Sparťané sehráli první zápas od 8. března, což podle trenéra Václava Kotala bylo hodně znát. "Ta přestávka byla strašně dlouhá, i na hře bylo vidět dost nedostatků, technických chyb. Je potřeba, abychom se do toho zpátky dostali co nejrychleji, abychom zase měli ten komfort při pohybu na trávníku. Nebude to nic snadného," citoval Kotala klubový web.

"Jsem rád, že jsme si po dlouhé době zahráli. Kondičně jsme nachystaní dobře, ale musíme pracovat na součinnosti a na tom, abychom byli kompaktnější," uvedl záložník Bořek Dočkal.

Ostravského kouče Luboše Kozla nejvíce těšil návrat na velké hřiště. "Zatím jsme tam absolvovali jeden plnohodnotný trénink, pak přijdete do zápasu a tam stejně zjistíte, že to je úplně něco jiného," uvedl Kozel pro internetové stránky Baníku.

"Kdybych měl hodnotit vlastní výkon, což ještě nechci a po jednom tréninku to ani nejde, tak bych spokojen nebyl, protože to bylo málo. Ale to dnes nebyl hlavní cíl. Jsem rád, že jsme to utkání sehráli a že si pomalu zase zvykáme na velké hřiště," dodal kouč.

Fotbalové celky se od pondělí mohou připravovat již klasicky při společném tréninku celého týmu. Sportovní akce jsou nově povoleny až pro 100 osob, což umožňuje přípravné zápasy. V pondělí toho jako první využili pražští Bohemians 1905, kteří zdolali druholigovou Chrudim 2:1.

Prvoligové a druholigové celky se chystají na znovuzahájení sezony, která byla přerušena před polovinou března. Ligový výbor LFA na konci dubna schválil restart profesionálních soutěží od 25. května, ligové grémium klubů však dnes musí odsouhlasit prodloužení ročníku přes 30. června.

Výsledky přípravných fotbalových utkání:

Sparta Praha - Jihlava 6:1 (2:0)

Branky: 19. Dočkal z pen., 43. Hložek, 49. Kanga, 68. Vindheim, 70. vlastní Křišťál, 90. Hancko - 57. Rezek.

Sparta - Jihlava 4:1 (4:1)

Branky: 3. Karlsson, 17. Costa, 42. Trávník, 45. Kozák - 35. Shudeiwa.

Baník Ostrava - Vítkovice 2:0 (1:0)

Branky: 38. Stronati, 73. Smola.

Sestava Ostravy: Budinský (46. Číž) - Zálešák (46. Mooc), Pokorný (31. Procházka), Stronati (61. Pokorný), Fleišman (46. Lalkovič) - Kaloč (61. Wojatschke), Kuzmanovič (46. Drozd), Jirásek (46. Jánoš) - Reiter (61. De Azevedo), Šašinka (46. Smola), De Azevedo (31. Potočný). Trenér: Kozel.