Sparta v Liberci rychle vedla, pak jí opět pomohla dlouhá přesilovka

Fotbalisté Sparty v 5. kole první ligy zvítězili i díky dlouhé přesilovce v Liberci 2:0. Bohemians otočili duel v Karviné a připsali si tři body za výhru 2:1.
Fotbalisté Sparty slaví druhý gól v síti Liberce
Fotbalisté Sparty slaví druhý gól v síti Liberce | Foto: ČTK

Dánský trenér Sparty Priske udělal oproti čtvrteční vítězné a postupové odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia čtyři změny v základní sestavě.

Objevili se v ní Kairinen s Birmančevičem, kteří do Jerevanu vůbec neodcestovali. Na lavičce začala posila Mercado, jeho kolega z ekvádorské reprezentace Preciado naopak scházel úplně poté, co v závěru utkání s arménským soupeřem schytal ostrý zákrok. 

Pražané v minulé ligové sezoně prohráli v březnu v Liberci 0:1 po nevýrazném výkonu. Tentokrát však začali aktivně a na jejich herním projevu nebyl patrný čtvrteční zápas a s ním spojené cestování.

V 7. minutě Kofod sklepl míč pro Birmančeviče, jehož střelu zblízka zblokoval Gabriel. Hosty to dlouho nemrzelo, protože v 10. minutě Kuchta připravil palebnou pozici Kadeřábkovi a ten střelou levačkou zpoza vápna k tyči nedal Koubkovi šanci. Pro někdejšího českého reprezentanta šlo po návratu z Hoffenheimu o první gól v české lize od května 2015.

Slovan měl velkou šanci na srovnání ve 22. minutě. Mašek přistrčil míč Ghalimu, brankář Vindahl se ale roztáhl a nohou zastavil pokus nigerijského útočníka.

Ve 31. minutě nastala pro Severočechy velká komplikace. Kayondo zbytečně zastavil unikajícího Birmančeviče, který by dlouhý míč nedostihl, a od hlavního sudího Všetečky uviděl červenou kartu. Rovněž v minulém kole Sparta od první půle hrála v početní výhodě.

Tentokrát ji zužitkovala necelé čtyři minuty po pauze. Birmančevič si po Rynešově centru vyměnil ve vápně míč s Kuchtou a zvýšil na 2:0. Srbský reprezentant zaznamenal čtvrtý soutěžní gól v sezoně, v nejvyšší soutěži ale skóroval poprvé od loňského prosince. 

Severočeši poté hosty i v oslabení přitlačili, na hřišti navíc plály emoce. V 65. minutě Vindahl s obtížemi vyrazil Stránského střelu z dálky a hned nato si poradil i s Ichovou dorážkou. Hlavatý pak z šestnáctky přestřelil.

Připomněli se i Pražané, Koubek zastavil Haraslínovu střelu. Vyznamenal se i proti ráně střídajícího Rrahmaniho, Birmančevič zase v nastavení zblízka zakončil nad. Další příchozí hráč z lavičky Milla pak z otočky Koubka nepřekonal.

Sparta zvítězila v Liberci ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů. Slovan nenavázal na minulé tři domácí výhry v nejvyšší soutěži.

Vítězná otočka "Klokanů"

Karviná zvítězila ve třech z úvodních čtyř kol a do zápasu vstupovala posílena triumfem v derby v Ostravě. I tentokrát začala dobře a brzy se ujala vedení.

Bužek v 11. minutě ideálně uvolnil Gninga a senegalský útočník si střelou po zemi podél brankáře Reichla připsal druhou ligovou trefu v karvinském dresu od letního přestupu z Teplic.

Nebezpečná pak byla také Boháčova hlavička po rohovém kopu. Hosté se ale probrali a Kadlec zkusil z velkého úhlu prostřelit Lapeše. Po akci Okekeho pak karvinského gólmana pohotovým obranným zákrokem zastoupil Camara. Matoušek střelou z dálky těsně minul domácí branku, vedle skončil i míč z Hilálovy kopačky.

V závěru poločasu už Lapeše štěstí opustilo. Kadlec ve 42. minutě unikl po křídle a přihrávkou oslovil Matouška, který se ukopl. Míč ovšem podebral tak šťastně, že přeletěl Krčíka i gólmana a zapadl do sítě.

"Klokani" se trefili po třech kolech, na druhou branku v ligové sezoně čekali 384 minut. Matoušek se prosadil v Karviné i loni, na den přesně před rokem otevřel skóre už v 16. vteřině tehdy nejrychlejším gólem v ročníku.

Inkasovaná branka domácí zaskočila a teprve v polovině druhého poločasu si vytvořili šanci. Bužek byl blízko druhé asistenci, vysunul Ayaosiho, jenže střídající hráč z levé strany o kousek minul vzdálenější tyč.

Na druhé straně hrubě chyboval Camara, Hilál v 71. minutě postupoval sám na gólmana, trefil však jen jeho nohu. Vršovičtí se přesto výhry dočkali. Po rychlé kombinaci poslal v 83. minutě exkarvinský Sinjavskij z levé strany přízemní přihrávku na malé vápno a Drchal zblízka do prázdné branky zaznamenal svou první trefou v sezoně vítězný gól.

Karviná už ze závěrečného náporu nic nevytěžila, Samkova střela totiž skončila těsně vedle tyče.

5. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Sparta Praha 0:2 (0:1)

Branky: 10. Kadeřábek, 49. Birmančevič. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Pečenka - Černý (video). ŽK: Masopust, Hlavatý, Kováč (trenér) - Haraslín, Ryneš, Kuchta. ČK: 31. Kayondo (Liberec). Diváci: 9120.

Liberec: Koubek - Icha, Gabriel, N'Guessan, Kayondo - Hlavatý, Masopust (54. Plechatý), Stránský (73. Juliš) - Mašek (84. Soliu) - Ghali (84. Mahmic), Krollis (54. Letenay). Trenér: Kováč.

Sparta: Vindahl - Uchenna, Sörensen, Ševínský - Kadeřábek (78. Milla), Kairinen, Kofod (62. Eneme), Ryneš (61. Suchomel) - Birmančevič, Haraslín (78. Mercado) - Kuchta (67. Rrahmani). Trenér: Priske.

MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1)

Branky: 11. Gning - 42. Matoušek, 83. Drchal. Rozhodčí: Volek - Paták, Pochylý - Kocourek (video). ŽK: Okeke, Hilál, A. Kadlec, Reichl, Miller (trenér brankářů, všichni Bohemians). Diváci: 3296.

Karviná: Lapeš - Traoré (64. Ayaosi), Camara, Krčík, Fleišman - Planka (64. Samko), Boháč - Labík, Bužek (85. Vecheta), Condé (64. Chytrý) - Gning (78. Ezeh). Trenér: Hyský.

Bohemians: Reichl - A. Kadlec (90.+5 Kareem), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Okeke, Sakala - Drchal, Čermák (79. Hrubý), Matoušek (61. Ristovski) - Hilál (79. Pleštil). Trenér: Veselý.

Tabulka:

1. Sparta 5 4 1 0 10:4 13
2. Slavia 5 3 2 0 9:3 11
3. Olomouc 5 3 1 1 4:2 10
4. Zlín 5 3 1 1 8:5 10
5. Jablonec nad Nisou 5 2 3 0 6:3 9
6. Karviná 5 3 0 2 7:5 9
7. Liberec 5 2 1 2 8:8 7
8. Bohemians 1905 5 2 0 3 3:7 6
9. Dukla 5 1 2 2 3:5 5
10. Plzeň 4 1 2 1 7:5 5
11. Slovácko 5 1 2 2 4:5 5
12. Mladá Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
13. Teplice 4 1 0 3 5:8 3
14. Hradec Králové 5 0 2 3 6:10 2
15. Ostrava 3 0 1 2 2:4 1
16. Pardubice 4 0 1 3 4:11 1
 
