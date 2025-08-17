Sparta v Liberci rychle vedla, pak jí opět pomohla dlouhá přesilovka

Dánský trenér Sparty Priske udělal oproti čtvrteční vítězné a postupové odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia čtyři změny v základní sestavě.
Objevili se v ní Kairinen s Birmančevičem, kteří do Jerevanu vůbec neodcestovali. Na lavičce začala posila Mercado, jeho kolega z ekvádorské reprezentace Preciado naopak scházel úplně poté, co v závěru utkání s arménským soupeřem schytal ostrý zákrok.
Pražané v minulé ligové sezoně prohráli v březnu v Liberci 0:1 po nevýrazném výkonu. Tentokrát však začali aktivně a na jejich herním projevu nebyl patrný čtvrteční zápas a s ním spojené cestování.
V 7. minutě Kofod sklepl míč pro Birmančeviče, jehož střelu zblízka zblokoval Gabriel. Hosty to dlouho nemrzelo, protože v 10. minutě Kuchta připravil palebnou pozici Kadeřábkovi a ten střelou levačkou zpoza vápna k tyči nedal Koubkovi šanci. Pro někdejšího českého reprezentanta šlo po návratu z Hoffenheimu o první gól v české lize od května 2015.
Slovan měl velkou šanci na srovnání ve 22. minutě. Mašek přistrčil míč Ghalimu, brankář Vindahl se ale roztáhl a nohou zastavil pokus nigerijského útočníka.
Ve 31. minutě nastala pro Severočechy velká komplikace. Kayondo zbytečně zastavil unikajícího Birmančeviče, který by dlouhý míč nedostihl, a od hlavního sudího Všetečky uviděl červenou kartu. Rovněž v minulém kole Sparta od první půle hrála v početní výhodě.
Tentokrát ji zužitkovala necelé čtyři minuty po pauze. Birmančevič si po Rynešově centru vyměnil ve vápně míč s Kuchtou a zvýšil na 2:0. Srbský reprezentant zaznamenal čtvrtý soutěžní gól v sezoně, v nejvyšší soutěži ale skóroval poprvé od loňského prosince.
Severočeši poté hosty i v oslabení přitlačili, na hřišti navíc plály emoce. V 65. minutě Vindahl s obtížemi vyrazil Stránského střelu z dálky a hned nato si poradil i s Ichovou dorážkou. Hlavatý pak z šestnáctky přestřelil.
Připomněli se i Pražané, Koubek zastavil Haraslínovu střelu. Vyznamenal se i proti ráně střídajícího Rrahmaniho, Birmančevič zase v nastavení zblízka zakončil nad. Další příchozí hráč z lavičky Milla pak z otočky Koubka nepřekonal.
Sparta zvítězila v Liberci ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů. Slovan nenavázal na minulé tři domácí výhry v nejvyšší soutěži.
Vítězná otočka "Klokanů"
Karviná zvítězila ve třech z úvodních čtyř kol a do zápasu vstupovala posílena triumfem v derby v Ostravě. I tentokrát začala dobře a brzy se ujala vedení.
Bužek v 11. minutě ideálně uvolnil Gninga a senegalský útočník si střelou po zemi podél brankáře Reichla připsal druhou ligovou trefu v karvinském dresu od letního přestupu z Teplic.
Nebezpečná pak byla také Boháčova hlavička po rohovém kopu. Hosté se ale probrali a Kadlec zkusil z velkého úhlu prostřelit Lapeše. Po akci Okekeho pak karvinského gólmana pohotovým obranným zákrokem zastoupil Camara. Matoušek střelou z dálky těsně minul domácí branku, vedle skončil i míč z Hilálovy kopačky.
V závěru poločasu už Lapeše štěstí opustilo. Kadlec ve 42. minutě unikl po křídle a přihrávkou oslovil Matouška, který se ukopl. Míč ovšem podebral tak šťastně, že přeletěl Krčíka i gólmana a zapadl do sítě.
"Klokani" se trefili po třech kolech, na druhou branku v ligové sezoně čekali 384 minut. Matoušek se prosadil v Karviné i loni, na den přesně před rokem otevřel skóre už v 16. vteřině tehdy nejrychlejším gólem v ročníku.
Inkasovaná branka domácí zaskočila a teprve v polovině druhého poločasu si vytvořili šanci. Bužek byl blízko druhé asistenci, vysunul Ayaosiho, jenže střídající hráč z levé strany o kousek minul vzdálenější tyč.
Na druhé straně hrubě chyboval Camara, Hilál v 71. minutě postupoval sám na gólmana, trefil však jen jeho nohu. Vršovičtí se přesto výhry dočkali. Po rychlé kombinaci poslal v 83. minutě exkarvinský Sinjavskij z levé strany přízemní přihrávku na malé vápno a Drchal zblízka do prázdné branky zaznamenal svou první trefou v sezoně vítězný gól.
Karviná už ze závěrečného náporu nic nevytěžila, Samkova střela totiž skončila těsně vedle tyče.
5. kolo první fotbalové ligy:
Slovan Liberec - Sparta Praha 0:2 (0:1)
Branky: 10. Kadeřábek, 49. Birmančevič. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Pečenka - Černý (video). ŽK: Masopust, Hlavatý, Kováč (trenér) - Haraslín, Ryneš, Kuchta. ČK: 31. Kayondo (Liberec). Diváci: 9120.
Liberec: Koubek - Icha, Gabriel, N'Guessan, Kayondo - Hlavatý, Masopust (54. Plechatý), Stránský (73. Juliš) - Mašek (84. Soliu) - Ghali (84. Mahmic), Krollis (54. Letenay). Trenér: Kováč.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Sörensen, Ševínský - Kadeřábek (78. Milla), Kairinen, Kofod (62. Eneme), Ryneš (61. Suchomel) - Birmančevič, Haraslín (78. Mercado) - Kuchta (67. Rrahmani). Trenér: Priske.
MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1)
Branky: 11. Gning - 42. Matoušek, 83. Drchal. Rozhodčí: Volek - Paták, Pochylý - Kocourek (video). ŽK: Okeke, Hilál, A. Kadlec, Reichl, Miller (trenér brankářů, všichni Bohemians). Diváci: 3296.
Karviná: Lapeš - Traoré (64. Ayaosi), Camara, Krčík, Fleišman - Planka (64. Samko), Boháč - Labík, Bužek (85. Vecheta), Condé (64. Chytrý) - Gning (78. Ezeh). Trenér: Hyský.
Bohemians: Reichl - A. Kadlec (90.+5 Kareem), Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Okeke, Sakala - Drchal, Čermák (79. Hrubý), Matoušek (61. Ristovski) - Hilál (79. Pleštil). Trenér: Veselý.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2.
|Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3.
|Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|4.
|Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|5.
|Jablonec nad Nisou
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6.
|Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7.
|Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8.
|Bohemians 1905
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9.
|Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|10.
|Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|11.
|Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|12.
|Mladá Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13.
|Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14.
|Hradec Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15.
|Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16.
|Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1