Sparta v generálce na restart remizovala se Žižkovem. Třikrát musela dotahovat

Fotbalisté Sparty v generálce na obnovený start prvoligové sezony doma remizovali s druholigovým Žižkovem 3:3. Svěřenci trenéra Václava Kotala v pátém přípravném utkání po koronavirové pauze poprvé nezvítězili.

"Nejsem spokojený. Nemá smysl to víc rozebírat takto v rozhovoru, uděláme to interně. Třeba obranná fáze je věcí celého mužstva, otázkou správného postavení, okamžitého přepínání do obrany. A tentokrát to od nás bylo pomalé," uvedl Kotal pro klubový web.

"Mohli jsme vstřelit i více branek, ale pro nás musí být krédo s takovým soupeřem gól nedostat. A inkasovali jsme tři… To je základní věc, bez kvalitní obranné fáze to nepůjde," doplnil kouč devátého celku tabulky.

Sparta v předchozích tréninkových zápasech dvakrát porazila Jihlavu i dalšího druholigového soupeře Duklu, ale s Žižkovem měla na prázdném letenském stadionu víc práce.

Domácí třikrát prohrávali, ale Michal Sáček, Benjamin Tetteh a Bořek Dočkal dokázali pokaždé vyrovnat. Obránce Dávid Hancko dvakrát trefil brankovou konstrukci Žižkova.

Sparta vstoupí do obnovené sezony ve středu 27. května domácím šlágrem s Plzní. "Celkově, když nebudeme hodnotit jen tenhle zápas, tak všechno proběhlo tak, jak mělo. Tréninky byly tvrdé, individuálně i pak ve skupinkách to mělo parametry. Věřím, že příští týden budeme připraveni," řekl krajní obránce Sáček pro klubový web.

Přípravná fotbalová utkání:

Sparta Praha - Viktoria Žižkov 3:3

Branky: Sáček, Tetteh, Dočkal - Bazal, Nešický, Súkenník.

1. FC Slovácko - Třinec 1:0 (0:0)

Branka: 61. Zajíc.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Trmal - Zahustel, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Petržela, Sadílek, Daníček, Havlík, Navrátil - Jurečka.

II. poločas: Trmal - Divíšek, Hofmann, Daníček, Reinberk (61. Juroška) - Petržela (61. Kohút), Sadílek, Mareček, Navrátil - Jurečka - Zajíc. Trenér: Svědík.

FK Jablonec - Varnsdorf 2:1 (2:0)

Branky: 18. Sýkora, 40. Považanec - 48. Barac.

Sestava Jablonce: Hrubý - Holík, Jugas (85. Štěpánek), Plechatý (46. Jeřábek), Krob (85. Peřina) - Hübschman (53. Pilík), Považanec (85. Breda) - Matoušek (68. Pleštil), Hämäläinen (46. Kratochvíl), Sýkora (68. Velich) - Chramosta (46. Jovovič). Trenér: Rada.