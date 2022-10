Sparta díky spornému gólu unikla další blamáži. Krejčí přísahal, experti se divili

Pražská Sparta díky spornému gólu porazila v 10. kole fotbalové Fortuna:Ligy doma Hradec Králové 2:1 a přerušila sérii pěti remíz. Letenští otočili zápas v deseti hráčích, soupeř nevyužil množství šancí a obě trefy inkasoval v době, kdy hrál v přesile po vyloučení Tomáše Čvančary.

V 57. minutě trkl Kuchta míč do sítě a Sparta v deseti hráčích dokonala obrat utkání. Jenže… Otázka je, zda předchozí centr lízl hlavou letenský kapitán Krejčí. V tom případě by totiž střelec stál v ofsajdu a gól by neplatil.

I když opakované záběry nasvědčují tomu, že Krejčí míč zasáhl, rozhodčí i po dlouhém zkoumání videa Kuchtovu trefu uznali. "Úplně jasná teč Krejčího," uvedl ve studiu O2 TV i expert Jakub Podaný. "Nevím, proč bylo takhle rozhodnuto," divil se. "Je jednoznačně vidět, že Krejčí míč zasáhl," přidal se k němu Jan Rajnoch.

"Na hřišti jsem neviděl, jestli ta teč proběhla. Video to zkoumalo docela dlouho, nemělo absolutně průkazný záznam. Já jsem se osobně pana Krejčího dvakrát ptal a tvrdil a zapřísahal se, že míč nehrál," uvedl hlavní arbitr Lukáš Nehasil v pozápasovém rozhovoru pro O2.

Pražané pak už vítězství udrželi a Hradec dobře ví, že absolutně promrhal historickou šanci na vítězství na Letné.

Od začátku byl totiž lepší a vytvářel si spoustu vyložených šancí. Tu druhou proměnil Kubala ve 13. minutě po chybě navrátilce do sestavy Krejčího a hosté zaslouženě vedli.

Ve 29. minutě navíc Čvančara trefil loktem do hlavy soupeře a po zásahu videorozhodčího změnil hlavní arbitr původní žlutou kartu na červenou.

Hradec měl další tutovky a klidně mohl poločas vyhrát o tři nebo čtyři góly. Jenže další trefu nepřidal a pykal za to. V 52. minutě po rohu a chybném vyběhnutí brankáře Reichla srovnal Sörensen, za pět minut přišel klíčový kontroverzní okamžik. Mezitím ještě Kubala na druhé straně nastřelil tyč.

Východočeši pak měli ještě jednu možnost, Kubalova hlavička však zamířila těsně vedle. A když rozhodčí Nehasil srovnal počty hráčů na trávníku velmi přísným vyloučením Smrže, zdeptaní hosté v křeči neměli na druhý zásah už nárok.

"Dvojice Vašulín - Kubala mohla dát čtyři pět gólů, ještě Smrž měl obrovskou šanci. Tam je příčina. Potom ať si rozhodčí dělají, co chtějí," komentoval duel kouč Hradce Miroslav Koubek.

10. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - FC Hradec Králové 2:1 (0:1)

Branky: 52. Sörensen, 57. Kuchta - 13. Kubala. Rozhodčí: Nehasil - Hájek, Mokrusch - Štěrba (video). ŽK: Jankto, Höjer - Rybička, Vašulín, Harazim, Miroslav Koubek (trenér), Kodeš. ČK: 29. Čvančara - 72. Smrž. Diváci: 10.317.

Sparta: Kovář - Wiesner, Sörensen, Zelený, Höjer - Daněk (77. Mejdr), Sadílek, Ladislav Krejčí II, Jankto (70. Minčev) - Čvančara, Kuchta (88. Sáček). Trenér: Priske.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech (66. Rada) - Harazim (66. Gabriel), Smrž, Kodeš (83. Matěj Koubek), Novotný - Rybička (46. Kučera) - Kubala, Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek.