Sparta ukázala obrovskou sílu a kvalitu, prohlásil po výhře nad Plzní Vrba

Emotivní zápas proti svému bývalému klubu Plzni prožil v dohrávce 23. kola první fotbalové ligy trenér Sparty Pavel Vrba. Přestože Letenští od 11. minuty prohrávali, díky obratu v závěrečné půlhodině se radovali z cenné výhry 3:1. Pražané podle Vrby ukázali obrovskou kvalitu. Zároveň vyzdvihl přínos části fanoušků v hledišti.

Vrba během dvou angažmá ve Viktorii vyhrál třikrát titul a jednou domácí pohár. S mužstvem navíc třikrát startoval v Lize mistrů. "Zápas byl z mého pohledu hodně emotivní. S Plzní to jsou pro mě zápasy jako s Baníkem. Jsou to zápasy, které jsou pro mě trošku víc a je to dobře. Jsem rád, že jsem Plzeň porazil," řekl na on-line tiskové konferenci Vrba, který v neděli oslavil taktéž výhru 3:1 nad svým dalším bývalým klubem Ostravou.

"Úplně nedokážu posoudit, jestli to byl nejlepší výkon. Byly tam průměrné pasáže. Na druhou stranu druhý poločas z naší strany úplně nejlepší asi doopravdy byl," uvedl kouč, který Spartu proti Plzni vedl poprvé.

Letenští podle něj předvedli velkou sílu. "Když porovnáte kvalitu soupeřů, nad nimiž jsme vyhrávali výrazněji a ve větší pohodě, tak spíš Sparta ukázala, jakou má obrovskou sílu a kvalitu a jakým fotbalem se chce prezentovat. Pokud toto dokážeme, může to být pro nás obrovská vzpruha. Ukazujeme, že Sparta má silné mužstvo. Doufám, že to bude i dál," prohlásil Vrba.

Pražané neprohráli šest kol po sobě a posunuli se na druhé místo o skóre před Jablonec. "Určitě je pro nás obrovská výhoda, že se nám podařilo ty dva hrozně těžké zápasy s Baníkem a Plzní zvládnout. Předběhli jsme Jablonec, máme výhodnější postavení. Spíš nás to zavazuje k tomu, že poslední tři kola musíme uhrát víc než Jablonec. To je naším úkolem. Naším cílem je kvalifikace do Ligy mistrů, protože je to mimořádná soutěž. Hrozně rád bych ji tady na podzim zažil," konstatoval Vrba.

Díky pilotnímu projektu ministerstva zdravotnictví mohli fanoušci na Letné zaplnit 10 procent kapacity stadionu. "Je úžasné, jak nám dneska pomohli. Chci jim za to strašně poděkovat. Doopravdy dneska nebyli dvanáctým, ale třináctým hráčem, protože ten obrat patří i jim," konstatoval Vrba.

Zároveň je vyzval, aby se na sociálních sítích zdrželi urážek vůči Srdjanu Plavšičovi. Srbský záložník podruhé za sebou chyběl v zápasové nominaci a po vypršení smlouvy na Letné skončí. Podle spekulací médií se od léta stane hráčem největšího rivala Slavie.

"Buďme korektní, chovejme se slušně. Buďte fanoušci Sparty, o to vás žádám jako trenér Sparty, který chce pro ni momentálně udělat maximum. Chovejte se tak, abychom byli úspěšní a ne abychom měli nějaké jiné problémy," prohlásil Vrba.

Obnovenou premiéru na lavičce Viktorie prožil Michal Bílek, který v pondělí nahradil odvolaného Vrbova nástupce Adriana Guľu. Plzeň nastoupila v novém rozestavení 3-5-2.

"Když se podíváte na Michala Bílka, jak pracuje s mužstvem, tak si vždycky najdete jeho minulost mužstva. Věděli jsme, co budou hrát, v jakém rozestavení. Michal není trenér, který by se najednou objevil odnikud. Je to trenér, který má svoji historii a my jsme s ní pracovali," řekl Vrba po souboji bývalých trenérů české reprezentace.