Sparta udělala s Vrbou dobrý krok. Ale Plzeň se mnou ještě lepší, smál se kouč Bílek

Kdyby při svém loňském nástupu prohlásil, že do roka a do dne získá s Plzní titul, ve středu by se jeho věštba naplnila. Kouč Michal Bílek byl ovšem před startem sezony daleko opatrnější. "Nikdo nám nevěřil, ani my sami," hlásil kouč čerstvého plzeňského šampiona po výhře 2:0 nad Hradcem Králové, která Viktorii zajistila triumf ve Fortuna:Lize.

Necelou hodinu jste ligovými šampiony. Jak se cítíte? Je to neuvěřitelné. Vyhráli jsme titul, překvapivý titul, vždyť v minulé sezoně jsme zachraňovali v posledním zápase páté místo. Nikdo z nás ani nikdo z vás novinářů, si před tímto ročníkem nemyslel, že budeme bojovat o titul. A my jsme ho dokonce získali. Jsem hrozně rád za kluky, odvedli fantastickou práci, pracovali poctivě, zodpovědně. A že jsme předčili Slavii, Spartu a ostatní týmy je pro nás obrovské vyznamenání. Jsme nadšení. Jak jste prožíval těch pár minut, kdy jste po vašem vítězství na trávníku vyhlíželi, až skončí zápas v Ostravě? Když jsme čekali, jestli Slavia ještě nedá gól, se čas strašně vlekl. Ale dočkali jsme se, pak propuklo obrovské nadšení. Musím přiznat, že jsem byl naměkko, na hráče jsem neskutečně pyšný. V celé sezoně jsme prohráli jen dva zápasy, se Spartou jsme získali sedm bodů z možných devíti, se Slavií jsme padli jen jednou, a to jsme dohrávali v osmi. Dostali jsme nejméně gólů, celou soutěž jsme poctivě bránili, nepouštěli soupeře do mnoha šancí, a když se do nich dostali, podržel nás brankář Staněk. Na hrací ploše jste po skončení zápasu komunikoval s majitelem klubu Adolfem Šádkem. Co jste si říkali? Poděkoval jsem mu, že mi dal šanci. Vlastně jsme si poděkovali navzájem. Považujete tento titul za největší úspěch své trenérské kariéry? Přece jen jste například s reprezentací došel do čtvrtfinále Eura… Související Nikdo nám nevěřil. Ale jsme tu a jsme první, zářil Hejda. Brzký kolaps Slavie nečekal Repre beru trochu jinak, čtvrtfinále ME byl obrovský úspěch, ale tenhle titul předčil všechno ostatní, protože byl hodně nečekaný. V úvodu sezony jsme měli spoustu zraněných hráčů, nemohli jsme počítat s Havlem, Beauguelem, v jednu chvíli chybělo osm hráčů, přesto jsme vyhrávali, což bylo nesmírně důležité. Musím ale uznat, že oproti Spartě a Slavii jsme měli trochu výhodu, že na rozdíl od nás hrály evropské poháry, my jsme měli víc času připravovat se na ligu. A když srovnáte double na Letné v roce 2007 a tento titul? Tehdy jsem do Sparty přišel až v rozehrané sezoně, Ano, získali jsme double, ale v té době bylo vítězství v lize pravidlem, každoročním cílem. Double byl významný úspěch, ale de facto splněný úkol. V Plzni jsme dostali zadání dostat se do předkola evropských pohárů, a nám se podařilo ligu vyhrát… Do Sparty jste se mohl vrátit už loni, byl jste označován jako jeden z kandidátů. Jste rád, že to nedopadlo? Vedení si vybralo Pavla Vrbu, a i když jeho angažmá nevyšlo tak, jak si na Letné představovali, bylo to správné rozhodnutí. Zvolili nejlepšího trenéra desetiletí, udělali dobrý krok. Ale Plzeň ještě lepší, nemyslíte? Neskromně řeknu, že jo (úsměv). Jak budete slavit? To teďka netuším. Asi někam půjdeme na pivo (úsměv). Instagram - https://www.instagram.com/p/CdbtB4gFYV9/