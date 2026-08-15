Sparta - Teplice. Sparta potřebuje nutně zabrat, na Letné hostí neporažené Teplice
Sledujte online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Teplicemi.
ŽIVĚ Ruské bezpilotní letouny zasáhly obytný dům v Dněpropetrovské oblasti, zabily kojence
V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti při ruském útoku v noci na sobotu zemřel tříměsíční chlapec a 11 lidí bylo zraněno, uvedl náčelník vojenské správy Oleksandr Hanža. Z 11 zraněných bylo podle něj sedm v těžkém stavu převezeno do nemocnice, mezi zraněnými jsou také dvě děti ve věku pět a 12 let. Úřady v Chersonu hlásí bezmála 30 zraněných.
ŽIVĚ Spojené arabské emiráty obvinily Írán z útoku na dva tankery státní ropné společnosti
Dva tankery emirátské státní ropné společnosti ADNOC se v pátek staly cílem útoku, když proplouvaly Hormuzským průlivem. Podle emirátské agentury WAM to firma uvedla s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn a situace je nyní pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí Spojených arabských emirátů v prohlášení zveřejněném na síti X z útoku obvinilo Írán.
Kvůli bombám se z Ukrajiny stává překvapivý gigant. Pomáhají jí i Češi
Země, kterou Rusko dál zasahuje útoky na energetickou infrastrukturu, sází před zimou na decentralizaci a obnovitelné zdroje. Vedle ukrajinských investic hraje důležitou roli i zahraniční pomoc, včetně té z Česka.
KVÍZ: Cestovatelská sezóna vrcholí. Kam se v EU jezdí nejčastěji? A kde je nejvíc kapsářů?
Na evropský kontinent každý rok míří stovky milionů turistů, a to hlavně teď v létě. Víte, které země jich přilákají nejvíce, kde se proti turistům protestuje nebo kam jezdí na dovolenou nejčastěji Češi? Otestujte si své znalosti v našem kvízu.
Poláci vysvětili 55,6 metru vysokou sochu Panny Marie, nejvyšší v Evropě
V polské vesnici Konotopie vysvětili v sobotu sochu Panny Marie, která je se svými 55,6 metry považována za nejvyšší svého druhu v Evropě. Její výstavbu financoval jeden z nejbohatších polských podnikatelů. Na Filipínách se nachází socha Panny Marie, která měří zhruba 98 metrů.