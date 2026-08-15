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Sparta - Teplice. Sparta potřebuje nutně zabrat, na Letné hostí neporažené Teplice

Sport

Sledujte online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Teplicemi.

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