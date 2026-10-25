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Sparta - Slovácko 3:0. Letná aplauduje, Haalandův bratranec už má hattrick

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Milion chvilek pro demokracii pořádá demonstraci na obranu veřejnoprávních médií i v Praze. I zde nosí lidé symbolicky papírové večerníčkovské čepice.
Milion chvilek pro demokracii pořádá demonstraci na obranu veřejnoprávních médií i v Praze. I zde nosí lidé symbolicky papírové večerníčkovské čepice.
Milion chvilek pro demokracii pořádá demonstraci na obranu veřejnoprávních médií i v Praze. I zde nosí lidé symbolicky papírové večerníčkovské čepice.

Protesty Milionu chvilek vrcholí v Praze. Lidé zaplnili Staroměstské náměstí

Celý víkend běží protesty Milionu chvilek pro demokracii na obranu České televize a Českého rozhlasu, které vyvrcholí v neděli odpoledne v Praze. Lidé se už v sobotu sešli v Liberci a Hradci Králové a později i v Brně. První demonstranti dorazili v neděli před čtvrtou odpolední i na Staroměstské náměstí. Podle expředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska se ale Milion chvilek s opozicí v jedné věci mýlí.

Policisté na místě střelby ve Francii, kde útočník ve městech Trappes a La Verriere zabil jednoho člověka a dalších pět zranil
Policisté na místě střelby ve Francii, kde útočník ve městech Trappes a La Verriere zabil jednoho člověka a dalších pět zranil
Policisté na místě střelby ve Francii, kde útočník ve městech Trappes a La Verriere zabil jednoho člověka a dalších pět zranil

Vražda na předměstí Paříže: pachatele vyšetří lékař, advokát pozůstalých protestuje

Podezřelý z rasově motivovaného útoku ve francouzských městech Trappes a La Verrière byl převezen na psychiatrii. Devětatřicetiletý Kevin T., který měl v pátek zastřelit jednoho člověka a dalších pět zranit, podstoupí až 48hodinové pozorování. Rozhodnutí kritizuje advokát rodiny zavražděného, podle kterého francouzská justice přistupuje k pravicově extremistickým útokům jinak než k islamistickým.

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