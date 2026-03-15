Sparta - Slovácko 1:1. Chybu Letenských v rozehrávce trestá Tetour
Sledujte online přenos z utkání 26. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Slováckem.
Sparta byla tři minuty od ostudného konce, v epické bitvě proti Kladnu dokázala povstat
Posledními čtvrtfinalisty play off extraligy jsou hokejisté Sparty. V rozhodujícím pátém utkání předkola porazili Pražané 3:2 v prodloužení Kladno, sérii vyhráli 3:2 na zápasy a v dalším kole vyzvou druhý tým základní části Plzeň. Postup před 15.435 diváky vystřelil v čase 76:54 v přesilové hře kapitán Filip Chlapík. Pro poražené sezona skončila.
Tady povinnou vojnu nikdy nezrušili. Mladí se učí bojovat i hledat miny, vědí proč
Na pomezí Evropské unie a Ruska se mladí Estonci učí něco, co většina jejich vrstevníků v západní Evropě zná jen z historie. V pobaltské zemi je povinná vojenská služba pro muže mezi 18 a 27 lety, a kdo nastoupí, získá výcvik s moderními zbraněmi i zkušenosti, které jinde nenajde: od hledání min po 24hodinový raft na otevřeném moři.
Plzeň zkrotila kousavé Klokany, Bohemians dohrávali v deseti
Fotbalisté Plzně ve 26. kole první ligy porazili doma 2:0 Bohemians. Pražané dohrávali bez vyloučeného brankáře Frühwalda, Plzeň si upevnila 3. místo. V dalších utkáních remizoval Liberec s Teplicemi 1:1, dělbou bodů skončil i duel Olomouce s Karvinou (2:2).
Skvělá medailová jízda Bubeníčkové pokračuje. Para hokejisté skončili čtvrtí
Simona Bubeníčková obsadila na paralympijských hrách druhé místo v běhu na lyžích na 20 km volnou technikou a vybojovala v Itálii čtvrtou medaili a třetí stříbrnou. Čeští hokejisté ztratili v duelu o bronz na paralympijských hrách s Čínou dvoubrankový náskok a po porážce 2:3 nedosáhli na zisk premiérové medaile.