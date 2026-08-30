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Sport
Přenos skončil

Sparta - Slavia 0:3. Je hotovo, hosté v nastavení zvýšili vedení

Sport
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Sledovali jsme online utkání 6. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Slavií Praha.

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Plíšková stvořila americký zázrak, postoupila z beznadějného stavu. Krejčíková končí

2:6, 2:5 a soupeřka na podání. Z takového beznadějného stavu dokázala česká tenistka Karolína Plíšková vykouzlit na grandslamovém US Open postup. Proti Belgičance Hanne Vandewinkelové získala v New Yorku od toho okamžiku devět her v řadě a nakonec slavila v 1. kole vítězství 2:6, 7:5, 6:3. Dál jde i Jiří Lehečka, naopak hned po úvodním duelu končí Tomáš Macháč i Barbora Krejčíková.

Na Madurově účtu na webu jsou fotky z vězení.
Na Madurově účtu na webu jsou fotky z vězení.
Na Madurově účtu na webu jsou fotky z vězení.

Výrazně zhubl a čte Bibli. Diktátor Maduro zveřejnil první fotky z amerického vězení

Na účtech sociálních sítí někdejšího venezuelského prezidenta Nicoláse Madura byly v neděli zveřejněny jeho údajné vzkazy a fotografie z newyorské věznice, kde je zadržován od ledna. Maduro na dvou snímcích pózuje v teplákové soupravě šedé barvy a vztyčenými prsty ukazuje písmeno V. Podle agentury AFP se zdá, že za pobytu ve vězení značně pohubl.

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