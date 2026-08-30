Sparta - Slavia 0:3. Je hotovo, hosté v nastavení zvýšili vedení
Sledovali jsme online utkání 6. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Slavií Praha.
Plíšková stvořila americký zázrak, postoupila z beznadějného stavu. Krejčíková končí
2:6, 2:5 a soupeřka na podání. Z takového beznadějného stavu dokázala česká tenistka Karolína Plíšková vykouzlit na grandslamovém US Open postup. Proti Belgičance Hanne Vandewinkelové získala v New Yorku od toho okamžiku devět her v řadě a nakonec slavila v 1. kole vítězství 2:6, 7:5, 6:3. Dál jde i Jiří Lehečka, naopak hned po úvodním duelu končí Tomáš Macháč i Barbora Krejčíková.
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Slavia totálně potupila bezzubou Spartu, na Letné jí v derby nadělila trojku
Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3:0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou sedmí a ztrácejí na městského rivala pět bodů.
Výrazně zhubl a čte Bibli. Diktátor Maduro zveřejnil první fotky z amerického vězení
Na účtech sociálních sítí někdejšího venezuelského prezidenta Nicoláse Madura byly v neděli zveřejněny jeho údajné vzkazy a fotografie z newyorské věznice, kde je zadržován od ledna. Maduro na dvou snímcích pózuje v teplákové soupravě šedé barvy a vztyčenými prsty ukazuje písmeno V. Podle agentury AFP se zdá, že za pobytu ve vězení značně pohubl.
Američané už na mapě Ontarijské jezero neuvidí. Google se podřídil Trumpovi
Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera (Lake Ontario) na Americké (Lake America).