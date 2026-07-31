Sparta si říkala o další blamáž, pak hned reagoval Haalandův bratranec

Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovali.
Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec.
Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno připsali premiérové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas 3. předkola Ligy mistrů s Lyonem. "Ševci" jsou stále bez bodu, minulý týden podlehli doma Ostravě.
Sparta před utkáním oznámila příchod norského stopera Guddala z Tromsö a záložníka Macka z Mladé Boleslavi. Debut v rudém dresu a rovnou v základní sestavě si připsala historicky nejdražší posila letenského klubu Nor Brunes.
Po necelé čtvrthodině domácí udeřili. K Irvingovi se na hranici vápna odrazil míč a skotský záložník nekompromisní ranou překonal Dostála. Za Spartu dal první soutěžní trefu. Ve 22. minutě Cupák při odkopu trefil ve vápně útočníka Brunese a rozhodčí Wulkan odpískal penaltu. Tradiční exekutor Haraslín však zamířil vedle. V závěru první půle slovenský kapitán Sparty nevyzrál z úhlu na vyběhnutého Dostála.
Favorit utkání nepůsobil přesvědčivě ani po změně stran a s vedením si zahrával. Gólman Surovčík vyrazil Petrutovu skákavou střelu na roh, v 57. minutě už ale inkasoval. Domácí přišli na vlastní polovině o míč, jenže rychlý kontr střídající Šmiga nejprve nevyřešil. Na zemi však sebral stoperovi Ševínskému míč a překonal Surovčíka. V ligové kariéře si připsal první trefu.
Nerozhodný stav vydržel jen tři minuty. Suchomel přihrál před branku a Brunes se nemýlil. Bratranec kanonýra Manchesteru City Haalanda si tak otevřel střelecký účet ve Spartě. Domácí "kotel" na jeho počest předvedl vikingské veslování, které se stalo ikonickou oslavou norských úspěchů na nedávném mistrovství světa.
O chvíli později Karabce nedovoleně zastavil v šestnáctce Pišoja a sám faulovaný hráč se ujal nařízeného pokutového kopu. Na rozdíl od Haraslína penaltu zužitkoval, byť si Dostál na míč sáhl. V české nejvyšší soutěži se prosadil poprvé od předloňského února, minulé dvě sezony strávil na zahraničních hostováních. Snížit mohl Ulbrich po Bartošákově přihrávce, zblízka však přestřelil.
Sparta potvrdila, že na Zlín dlouhodobě umí. V lize s ním ve 14 utkáních po sobě neprohrála a v posledních šesti duelech zvítězila. Doma mu podlehla v jediném z 21 vzájemných zápasů. "Ševci" venku v lize jedenáctkrát po sobě nezvítězili.
2. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - FC Zlín 3:1 (1:0)
Branky: 14. Irving, 60. Brunes, 66. Karabec z pen. - 57. Šmiga. Rozhodčí: Wulkan - Pečenka, Novák - Kocourek (video). ŽK: Hollý - Petruta, Ulbrich, Bartošák. Diváci: 17.148.
Sparta: Surovčík - Suchomel, Ševínský, Sörensen, Mercado - Irving, Sochůrek (62. Eneme) - Alcócer (83. Kuol), Karabec (83. Hollý), Haraslín (62. Ryneš) - Brunes (73. Vojta). Trenér: Priske.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Křapka, Fukala - Ulbrich (84. Poznar), Petruta (67. Hellebrand) - Pišoja (67. Bartošák), Cupák, Appiah (84. Gaži) - Kanu (46. Šmiga). Trenér: Červenka.
Tabulka:
1.
Zbrojovka Brno
1
1
0
0
3:1
3
2.
Slavia
1
1
0
0
5:1
3
3.
Mladá Boleslav
1
1
0
0
4:2
3
4.
Teplice
1
1
0
0
3:1
3
Liberec
1
1
0
0
3:1
3
6.
Hradec Králové
1
1
0
0
2:1
3
Jablonec nad Nisou
1
1
0
0
2:1
3
8.
Ostrava
1
1
0
0
1:0
3
9.
Sparta
2
1
0
1
4:4
3
10.
Pardubice
1
0
0
1
1:2
0
Olomouc
1
0
0
1
1:2
0
12.
Artis Brno
1
0
0
1
2:4
0
13.
Bohemians 1905
1
0
0
1
1:3
0
Plzeň
1
0
0
1
1:3
0
15.
Zlín
2
0
0
2
1:4
0
16.
Slovácko
1
0
0
1
1:5
0
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