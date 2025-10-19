Česká liga

Sparta se Slavii nevzdálila, na Slovácku získala jen bod. Galáskovi premiéra nevyšla

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Fotbalisté Sparty pouze remizovali na Slovácku 0:0. Nevyužili tak zaváhání Slavie, která se stejným výsledkem hrála v sobotu se Zlínem, a rozestup mezi oběma rivaly tak po 12. ligovém kole zůstává jednobodový. Ostravský Baník nezvládl premiéru nového kouče Tomáše Galáska, doma podlehl 0:1 Hradci Králové.
Ani sparťanský klenot Veljko Birmančevič se na Slovácku neprosadil
Ani sparťanský klenot Veljko Birmančevič se na Slovácku neprosadil | Foto: Milan Kammermayer

Slovácko vstoupilo do zápasu proti favoritovi nebojácně, vysokým presinkem znemožňovalo Letenským rozehrávku a ohrožovalo Vindahlovu branku. Pokusy Šviderského, Blahúta a Trávníka však ke gólu nevedly.

Sparta postupně získala půdu pod nohama, ovládla střed pole, ale do větší střelecké příležitosti se nedostala, neboť zadní řady domácích neměly žádnou trhlinu. 

Slovácko vycítilo šanci, opět se více osmělovalo do útoku. Stojčevského hlavička po rohu zamířila vedle a Medvedova do náruče letenského gólmana.

Největší šance první půle se zrodila ve 44. minutě, po centru Baráta Vindahl míč jen nadzvedl a Panák jej z brankové čáry odhlavičkoval do bezpečí.

Ofenzivně nevýraznou Spartu posílil po přestávce na hrotu útoku Kuchta místo Rrahmaniho a hned se dostal do šance, jenže po centru Kadeřábka skončila jeho hlavička těsně vedle. 

S přibývajícím časem nápor Pražanů sílil, efekt to ovšem nepřinášelo. Naopak hosté museli být pozorní při brejkových únicích slováckého týmu. Koncovka však dnes nebyla silnou stránkou ani jednoho týmu, vyložené šance hráči fanouškům téměř nenabídli.

V 90. minutě mohl výhru strhnout na stranu domácích střídající Marinelli, avšak netrefil mezi tyče.

Na druhé straně v nastavení vychýlil Mercadovu střelu mimo branku kousek před čárou Ndefe.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho remizovali ve druhém kole po sobě a v ligové sezoně ztratili body počtvrté.

Galáska zarmoutil Slončík

Premiéra pod vedením Tomáše Galáska, jenž na lavičce nahradil Pavla Hapala, se ostravskému Baníku nepovedla.

V porovnání s minulým utkáním pod bývalým realizačním týmem udělal nový kouč jen jedinou změnu, když na stoperu dal šanci Lischkovi.

Na Baníku je stále znát, že po letních odchodech opor hledá herní tvář. I dnes působil soupeř od začátku sehraněji a lépe o sobě na hřišti věděl, Ostrava však v defenzivě nedělala tolik chyb jako v předešlých zápasech.

Mírná územní převaha Hradce dlouho nevedla ke gólovým možnostem. Až ve 35. minutě míč na velkém vápně vyplaval před Slončíkem, který z voleje zakončil, ale našel jen střed brány a připraveného Budinského.

Jediné větší zaváhání Baníku přišlo v 39. minutě: domácí nezachytili Grigerův náběh za obranu, jenže slovenský útočník v největší šanci první půle neprostřelil Budinského.

Trenér Galásek o přestávce sáhl k jedné změně, nevýrazného Buchtu nahradil Jaroněm a mohl to být prozíravý tah. Jaroň v 60. minutě po Frydrychově centru hlavičkoval z 10 metrů, ale Zadražil balon vytáhl na tyč.

Mnohem horší pak pro Ostravu bylo, že o minutu později proklouzla Slončíkova nenápadná střela Budinskému do sítě. Reprezentant do 21 let skóroval podruhé v ligovém ročníku.

Baník musel dohánět a pod tíhou okolností se vzepjal ke své nejlepší pasáži zápasu. V závěru stupňoval tlak, ale i hlavičku střídajícího Almásiho znovu vyškrábl Zadražil na roh. Z tlaku domácích rezultovaly další rohy a centry, vápno však opanoval gólman Zadražil a Východočeši si připsali tři body.

12. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Starý - Váňa, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Daníček, Rundič, Blahút, Marinelli - Rrahmani. Diváci: 6544.

Slovácko: Borek - Koscelník (78. Juroška), Stojčevski, Rundič (59. Hamza), Ndefe - Daníček, Šviderský - Barát (59. Marinelli), Trávník (78. Havlík), Blahút (83. Petržela) - Medved. Trenér: Kameník.

Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák (73. Zelený), Sörensen - Kadeřábek (65. Preciado), Kairinen, Vydra (65. Sadílek), Ryneš (78. Milla) - Birmančevič, Mercado - Rrahmani (46. Kuchta). Trenér: Priske.

Baník Ostrava - FC Hradec Králové 0:1 (0:0)

Branka: 61. Slončík. Rozhodčí: Nehasil - Kubr, Ratajová - Radina (video). ŽK: Kričfaluši (Ostrava). Diváci: 7712.

Ostrava: Budinský - Munksgaard, Frydrych, Lischka, Holzer - Kričfaluši - Buchta (46. Jaroň), Boula (71. Frýdek), Planka, Havran (71. Owusu) - Pira (62. Almási). Trenér: Galásek.

Hradec: Zadražil - Čech, Elbel, Horák - Kučera (90. Ludvíček), Darida (90. Uhrinčať), Dancák, Sojka - Pilař (71. Vlkanova), Griger (71. Hodek), Slončík (90.+5 Hruška). Trenér: Rolko.

1. Sparta 12 8 3 1 23:11 27
2. Slavia 12 7 5 0 22:8 26
3. Jablonec nad Nisou 11 7 3 1 16:8 24
4. Plzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. Olomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. Zlín 12 5 4 3 14:12 19
7. Liberec 12 4 5 3 16:14 17
8. Karviná 12 5 1 6 18:17 16
9. Hradec Králové 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians 1905 11 4 3 4 9:11 15
11. Teplice 12 2 4 6 13:19 10
12. Ostrava 12 2 4 6 8:14 10
13. Pardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. Mladá Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. Slovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. Dukla 11 1 4 6 8:17 7
 
Mohlo by vás zajímat

Slovácko - Sparta 0:0. Mercadovu střelu vykopli domácí v nastavení z branky

Slovácko - Sparta 0:0. Mercadovu střelu vykopli domácí v nastavení z branky

Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Trpišovský o možném angažmá u reprezentace: Člověk musí mít jednu prioritu

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem
Chance Liga Fotbal sport Obsah

Právě se děje

před 20 minutami
Umírá muž, který „naočkoval“ Putina k válce. Měl být jeho nástupcem
Zahraničí

Umírá muž, který „naočkoval“ Putina k válce. Měl být jeho nástupcem

Putinův dlouholetý spojenec a šéf ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov je údajně vážně nemocný.
před 29 minutami
Obrazem

Škoda tyhle fotky minout: Jákobův žebřík, linie svůdnosti nebo zkáza z nebes

Škoda tyhle fotky minout: Jákobův žebřík, linie svůdnosti nebo zkáza z nebes
Prohlédnout si 12 fotografií
Londýn, Británie: Onokatsu a Ichiyamamoto se utkali v legendární Royal Albert Hall během prvního velkého sumo turnaje v Londýně po 34 letech.
Frankfurt, Německo: Auta projíždějí nádhernou oblastí pohoří Taurus, zde je ideální místo pro milovníky jízdy a fotografování.
před 1 hodinou
Sparta se Slavii nevzdálila, na Slovácku získala jen bod. Galáskovi premiéra nevyšla
Česká liga

Sparta se Slavii nevzdálila, na Slovácku získala jen bod. Galáskovi premiéra nevyšla

Letenští hráli 0:0 v Uherském Hradišti, ostravský Baník doma podlehl Hradci Králové 0:1.
před 1 hodinou
Únosci zavraždili mladého brankáře. Nalákali ho na zkoušku v profesionálním klubu
Fotbal

Únosci zavraždili mladého brankáře. Nalákali ho na zkoušku v profesionálním klubu

Zprávu o smrti talentovaného gólmana potvrdilo senegalské ministerstvo zahraničních věcí.
před 1 hodinou
Čeští vymahači jdou po pokutách za přestupky v Itálii. Právník dává překvapivou radu
Domácí

Čeští vymahači jdou po pokutách za přestupky v Itálii. Právník dává překvapivou radu

Vymáhání soukromou firmou je nelegální, podle českého i podle evropského práva, tvrdí právníci, které deník Aktuálně.cz oslovil.
Aktualizováno před 1 hodinou
Křehké příměří v troskách. Izarel útočí v Pásmu Gazy, Hamás porušil příměří, tvrdí
Zahraničí

ŽIVĚ
Křehké příměří v troskách. Izarel útočí v Pásmu Gazy, Hamás porušil příměří, tvrdí

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 2 hodinami
Papež Lev XIV. svatořečil bývalého satanistického kněze, první svaté má Venezuela
Zahraničí

Papež Lev XIV. svatořečil bývalého satanistického kněze, první svaté má Venezuela

Longo jako student v Neapoli experimentoval s okultismem a byl "vysvěcen" na satanistického kněze. Později se však vrátil ke katolictví.
Další zprávy