Sparta se Slavii nevzdálila, na Slovácku získala jen bod. Galáskovi premiéra nevyšla

Slovácko vstoupilo do zápasu proti favoritovi nebojácně, vysokým presinkem znemožňovalo Letenským rozehrávku a ohrožovalo Vindahlovu branku. Pokusy Šviderského, Blahúta a Trávníka však ke gólu nevedly.
Sparta postupně získala půdu pod nohama, ovládla střed pole, ale do větší střelecké příležitosti se nedostala, neboť zadní řady domácích neměly žádnou trhlinu.
Slovácko vycítilo šanci, opět se více osmělovalo do útoku. Stojčevského hlavička po rohu zamířila vedle a Medvedova do náruče letenského gólmana.
Největší šance první půle se zrodila ve 44. minutě, po centru Baráta Vindahl míč jen nadzvedl a Panák jej z brankové čáry odhlavičkoval do bezpečí.
Ofenzivně nevýraznou Spartu posílil po přestávce na hrotu útoku Kuchta místo Rrahmaniho a hned se dostal do šance, jenže po centru Kadeřábka skončila jeho hlavička těsně vedle.
S přibývajícím časem nápor Pražanů sílil, efekt to ovšem nepřinášelo. Naopak hosté museli být pozorní při brejkových únicích slováckého týmu. Koncovka však dnes nebyla silnou stránkou ani jednoho týmu, vyložené šance hráči fanouškům téměř nenabídli.
V 90. minutě mohl výhru strhnout na stranu domácích střídající Marinelli, avšak netrefil mezi tyče.
Na druhé straně v nastavení vychýlil Mercadovu střelu mimo branku kousek před čárou Ndefe.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho remizovali ve druhém kole po sobě a v ligové sezoně ztratili body počtvrté.
Galáska zarmoutil Slončík
Premiéra pod vedením Tomáše Galáska, jenž na lavičce nahradil Pavla Hapala, se ostravskému Baníku nepovedla.
V porovnání s minulým utkáním pod bývalým realizačním týmem udělal nový kouč jen jedinou změnu, když na stoperu dal šanci Lischkovi.
Na Baníku je stále znát, že po letních odchodech opor hledá herní tvář. I dnes působil soupeř od začátku sehraněji a lépe o sobě na hřišti věděl, Ostrava však v defenzivě nedělala tolik chyb jako v předešlých zápasech.
Mírná územní převaha Hradce dlouho nevedla ke gólovým možnostem. Až ve 35. minutě míč na velkém vápně vyplaval před Slončíkem, který z voleje zakončil, ale našel jen střed brány a připraveného Budinského.
Jediné větší zaváhání Baníku přišlo v 39. minutě: domácí nezachytili Grigerův náběh za obranu, jenže slovenský útočník v největší šanci první půle neprostřelil Budinského.
Trenér Galásek o přestávce sáhl k jedné změně, nevýrazného Buchtu nahradil Jaroněm a mohl to být prozíravý tah. Jaroň v 60. minutě po Frydrychově centru hlavičkoval z 10 metrů, ale Zadražil balon vytáhl na tyč.
Mnohem horší pak pro Ostravu bylo, že o minutu později proklouzla Slončíkova nenápadná střela Budinskému do sítě. Reprezentant do 21 let skóroval podruhé v ligovém ročníku.
Baník musel dohánět a pod tíhou okolností se vzepjal ke své nejlepší pasáži zápasu. V závěru stupňoval tlak, ale i hlavičku střídajícího Almásiho znovu vyškrábl Zadražil na roh. Z tlaku domácích rezultovaly další rohy a centry, vápno však opanoval gólman Zadražil a Východočeši si připsali tři body.
12. kolo první fotbalové ligy:
1. FC Slovácko - Sparta Praha 0:0
Rozhodčí: Starý - Váňa, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Daníček, Rundič, Blahút, Marinelli - Rrahmani. Diváci: 6544.
Slovácko: Borek - Koscelník (78. Juroška), Stojčevski, Rundič (59. Hamza), Ndefe - Daníček, Šviderský - Barát (59. Marinelli), Trávník (78. Havlík), Blahút (83. Petržela) - Medved. Trenér: Kameník.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák (73. Zelený), Sörensen - Kadeřábek (65. Preciado), Kairinen, Vydra (65. Sadílek), Ryneš (78. Milla) - Birmančevič, Mercado - Rrahmani (46. Kuchta). Trenér: Priske.
Baník Ostrava - FC Hradec Králové 0:1 (0:0)
Branka: 61. Slončík. Rozhodčí: Nehasil - Kubr, Ratajová - Radina (video). ŽK: Kričfaluši (Ostrava). Diváci: 7712.
Ostrava: Budinský - Munksgaard, Frydrych, Lischka, Holzer - Kričfaluši - Buchta (46. Jaroň), Boula (71. Frýdek), Planka, Havran (71. Owusu) - Pira (62. Almási). Trenér: Galásek.
Hradec: Zadražil - Čech, Elbel, Horák - Kučera (90. Ludvíček), Darida (90. Uhrinčať), Dancák, Sojka - Pilař (71. Vlkanova), Griger (71. Hodek), Slončík (90.+5 Hruška). Trenér: Rolko.
|1.
|Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2.
|Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3.
|Jablonec nad Nisou
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4.
|Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5.
|Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6.
|Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7.
|Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8.
|Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9.
|Hradec Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10.
|Bohemians 1905
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11.
|Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12.
|Ostrava
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13.
|Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14.
|Mladá Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15.
|Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16.
|Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7