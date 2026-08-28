Sparta se rozhodla. Kapitánskou pásku dostane Karabec, Birmančevič definitivně končí

Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal ofenzivní záložník Adam Karabec. Třiadvacetiletý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Pražané to oznámili na svých internetových stránkách.
Letnou definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančevič. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování v Getafe přestoupila do Ferencvárose.
Karabec vedl Spartu z pozice kapitána už v minulém ligovém kole v Brně proti Artisu. Nyní převzal pásku natrvalo, jeho zástupcem byl určen defenzivní univerzál Patrik Vydra.
Karabec se stal novým kapitánem Pražanů poté, co v létě dlouho nebylo jasné, zda na Letné zůstane. Předchozí dvě sezony strávil na hostování v Hamburku a Lyonu.
"Kara je sparťanský odchovanec, který prošel naší akademií a má v sobě klubovou mentalitu. Za poslední dvě sezony v Hamburku a Lyonu výrazně dospěl a vrátil se jako zralejší hráč i člověk. I přes svůj mladý věk toho má za Spartu odehráno opravdu hodně a patří k jádru, na kterém chceme stavět. Kapitánská páska je logickým vyústěním jeho cesty," uvedl sportovní manažer A-týmu Sparty Tomáš Sivok.
Karabec debutoval za letenské "áčko" v únoru 2020 v pouhých 16 letech. Na kontě už má 148 soutěžních utkání v dresu Sparty, v nichž zaznamenal 15 branek a 11 asistencí.
Člen širšího kádru české reprezentace s Pražany dvakrát ovládl ligu i domácí pohár.
Vedle Haraslína nedávno odešel ze Sparty i zastupující kapitán, obránce Asger Sörensen.
"Když nás v tomto přestupovém období opustili Šulo (Haraslín) s Asgim, bylo zapotřebí celou kapitánskou skupinu znovu poskládat. A najít nového lídra, který bude vést nejen tým, ale svým způsobem i celý klub," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske.
"Kara navzdory svému mladému věku za poslední sezony v Německu a Francii hodně dospěl. Pro mě je to dnes úplně jiný Kara, než jakého jsem znal před dvěma lety. Dokáže se postarat sám o sebe, je zodpovědný, ale zároveň je to člověk v kabině velmi oblíbený. Je pořád pozitivní a dobře naladěný. Zároveň chce vyhrávat a chce tým vést," dodal Priske.
Klub zároveň vytvořil novou kapitánskou skupinu.
"Stejně jako Šulo a Asger si i Kara uvědomuje, že kapitán nemůže fungovat sám. Potřebuje mít za sebou celý tým, který ho bude následovat. Právě to očekávám i od kapitánské skupiny, která bude s Karou úzce spolupracovat a pomůže mu v jeho nové roli," řekl Priske.
Birmančevič zamířil do Maďarska
Birmančevič přišel do Sparty v roce 2023 na hostování z Toulouse a vytvořil spolu s Lukášem Haraslínem a Janem Kuchtou obávané útočné trio.
V premiérové sezoně 2023/24 nasbíral ve 48 soutěžních zápasech 22 branek a 13 asistencí, pomohl Pražanům k zisku double a byl vyhlášen nejlepším cizincem ligového ročníku. Ještě v jeho průběhu Sparta uplatnila opci na přestup.
Na Letné Birmančevič působil do letošního února, kdy zamířil na hostování do Getafe. Ve španělském prvoligovém týmu ale odehrál jen šest soutěžních duelů a v létě se vrátil do Sparty.
Pražané už však se sedmnáctinásobným srbským reprezentantem nepočítali a výsledkem je jeho definitivní odchod.
Spartu opouští Birmančevič jako další velká opora minulých let po Kuchtovi, Haraslínovi, Kaanu Kairinenovi, Asgeru Sörensenovi či Peteru Vindahlovi.
V dresu Ferencvárose bude moci Birmančevič navázat na bitvy s Plzní, maďarský celek bude soupeřem Viktorie v Evropské lize.
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