Sparta se může v derby nastartovat. Trenérský styl Petra Rady znám, říká Šilhavý

před 1 hodinou

Trenéra Slavie Jaroslav Šilhavý se v neděli střetne v derby pražských "S" proti týmu Petra Rady. Kouče, kterému na konci minulé dekády dělal asistenta u české reprezentace.

Praha - Kvapem se blíží nejdiskutovanější zápas českého ligového fotbalu. Derby pražských "S". Po slávistické herní i výsledkové odmlce se v letošní sezoně dostali sešívaní do pozice favorita.

Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý ale euforii krotí. "Už jsem slyšel, že jsme favoritem, ale já bych to takhle neviděl, protože derby je natolik specifické, že momentální postavení v tabulce nehraje až takovou roli. Čeká nás těžký zápas, ale nemyslím si, že by hráči nezvládli roli mírného favorita, protože těch hráčů, kteří pamatují doby, kdy byli před derby outsidery už v týmu tolik není."

Období před derby přerušila reprezentační přestávka, která ubrala prostoru na přípravu hlavně Šilhavému. "Jsem rád, že se všichni reprezentanti vrátili zdraví. Samozřejmě je obtížné trénovat v menším počtu hráčů," uvedl Šilhavý, kterému chybělo hned deset hráčů hráčů kádru a další nemohli trénovat kvůli zranění.

Slavia ale zase naopak nemusí řešit výsledkovou a herní krizi. "Nerad bych hodnotil soupeře. Myslím si ale, že tohle utkání je pro ně lepší než hrát s kýmkoli jiným. Novináři teď říkají, že nehrají dobře, ale právě v tuto chvíli se mohou nastartovat. A kdyby se jim to nepovedlo, tak se řekne v pořádku, čekalo se to," našel Šilhavý důvod, proč příliš neřeší svízelnou situaci největšího rivala. "My se připravíme na Spartu, tak jako by byli v nejlepší formě. V derby musíte počítat i s motivační složkou fotbalistů," pokračoval.

Trenéry obou týmu pojí společná minulost

Navíc Sparta před minulým zápasem se Zlínem angažovala nového trenéra Petra Radu, kterému Šilhavý dělal asistenta během reprezentačního angažmá. "Myslím, že máme dobrý vztah. Občas si zavoláme, když nám to čas dovolí, tak se i sejdeme. Před derby ale asi schůzky vynecháme. Když nastoupil ve Spartě, tak jsem Petrovi gratuloval k angažmá a ještě jsme si volali před zápasem Sparty se Zlínem," prozradil Šilhavý současný vztah s trenérem Sparty.

"Petr je zkušený kouč, trenérské řemeslo dělá delší dobu než já, takže zkušeností má hodně. Nechci se pasovat do pozice vševěda, ale Petr nějaký svůj styl hry má. Vím, že si určitě získá respekt hráčů v kabině. Samozřejmě můžu něco předpokládat, ale to je tak všechno," uvedl Šilhavý.

Přestože v probíhajícím ročníku byl vzhledem v boji o titul důležitější zápas Slavie s Plzní, tak má Šilhavý o zápase jara jasno. "Hráli jsme nedávno s Plzní, taky to byl velký zápas, ale ne tolik jako derby. Přece jen Plzeň nemá tak bohatou historii, takže derby samozřejmě řadím výš. Očekávám, že atmosféra bude podobná a snad i lepší, jak v zápase proti Plzni."

"Slavia vs. Sparta je nejvíc"

Slavia prohrála v lize naposled na konci srpna minulého roku, ale porážka se Spartou by mohla výrazně ovlivnit situaci v boji o titul. "Byli bychom hodně vachrlatí, kdyby nás jedna porážka srazila. Ale opakuji, věřím, že zápas zvládneme," nepřipustil si černý scénář Šilhavý.

"Atmosféra okolo derby je veliká, ale je rozdíl, když fotbalista hraje za Slavii deset let, tak přesně ví, o čem to derby je. Zvláště cizinci sice vnímají, že to je velký zápas, ale myslím si, že to je jiné než u dlouholetého hráče klubu," vysvětlil na závěr svůj pohled na rivalitu Šilhavý.

autor: David Janeczek | před 1 hodinou

Související články